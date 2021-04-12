‫المدن الثقافية لشرق آسيا في عام 2021 تُظهِر سحر دونهوانغ

قال تشانغ شو، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني في الحفل، تُعَد “عاصمة الثقافة في شرق آسيا” بمثابة إجراء هام من أجل تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الثلاثي للقادة، وقد أصبحت أشبه بعلامة تجارية رائدة للتبادلات الثقافية بين الدول الثلاث.

وفي عام 2020، تم تصنيف شاوكسينج ودونهوانغ في الصين، وكيتاكيوشو في اليابان، وسونشون في جمهورية كوريا كمدن ثقافية لشرق آسيا في عام 2021.

قال هي وى نائب حاكم قانسو: إن قانسو ستعمل مع مدن ثقافية أخرى فى شرق آسيا، من أجل التمسك بروح “السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والتعلم المتبادل والمنفعة المتبادلة” من أجل تعزيز التنمية الإقليمية والسلام العالمى”.

وقال شيميزو فوميو، مبعوث اليابان فوق العادة والوزير المفوض في الصين، إنه يتوقع من مدن المدن الثقافية في شرق آسيا تنفيذ مجموعة متنوعة من أنشطة التبادل الثقافي من أجل تقديم مساهمات جديدة في تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الثلاث.

وقال كيم بيونغكون، القنصل العام لجمهورية كوريا في مدينة شيان بالصين، إن المدن الثقافية في شرق آسيا هذا العام تتمسك بالمفهوم القيّم المتمثل في احترام التنوع الثقافي للصين واليابان وجمهورية كوريا مع تعزيز التنمية الثقافية.

وستَعرض أربعة معارض -بما في ذلك معرض التبادل الثقافي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية دونهوانغ- نسخًا طبق الأصل من فن جدارية دونهوانغ التقليدي، بالإضافة إلى معارض عالية التقنية مثل المنحوتات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، والجداريات الرقمية عالية الدقة.

لعبت دونهوانغ دورًا رئيسيًا في تاريخ طريق الحرير، وأثَّرت على ثقافة وتاريخ جيران الصين في شرق آسيا. وقد تم تزيين معبد القانون المزدهر (Hōryū-ji) -وهو معبد بوذي في محافظة نارا اليابانية- بجداريات بوذية على غرار جداريات دونهوانغ في الصين. كما أن هناك أيضًا قصائد في مخطوطات دونهوانغ تصف زيارة أمير من شيلا يُدعى كيم جيو غاك، الذي أصبح مهتمًا بالبوذية عند زيارته للصين خلال عهد أسرة تانغ. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، تم عرض فن دونهوانغ في اليابان وجمهورية كوريا عدة مرات. وقد حافظت الدول الثلاث على التبادلات والتعاون فى تكنولوجيا حماية الآثار الثقافية وتدريب المواهب.