You are here:

‫اللقاح للبشرية كلها، تم تأكيد فعالية لقاح “سبوتنيك في” ضد كوفيد 19 من خلال بيانات التقييم الدولي المقارن المنشورة في مجلة “ذا لانسيت” الطبية.