‫”اللحام السلس” – لونغي سولار تعلن عن تقنيتها الخاصة لتغليف الوحدات الشمسية

شيان، الصين، 3 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة لونغي سولار اليوم أن الشركة طورت تقنية “اللحام السلس” التي تزيل بالكامل الفجوة بين الخلايا وتزيد من كفاءة الوحدات الشمسية. ويخطط لاستخدام هذه التقنية في الإنتاج الواسع النطاق في العام 2019. وحسب نتائج فحص شركة تي يو في سود يوم 30 أيار/مايو فإن “تقنية اللحام السلس، حين تقترن بتصميم الوحدات الابتكاري، لديها إمكانية دفع كفاءة قوة وحدة بيرك من لونغي إلى 500 واط.

“تستخدم تقنية”اللحام السلس” شريط لحام لتحقيق التوصيل البيني المتجانب للخلية، مما يزيل تمامًا الفجوة النموذجية للخلية بعرض 2 مم، وهو ما يزيد من الكفاءة مع تقليل تكلفة التشغيل والصيانة للوحدة. هذه التكنولوجيا متوافقة تمامًا مع عمليات تغليف الوحدات النمطية الحالية والمعدات. وهي لديها نضج واستقرار الإنتاج على نطاق واسع، والقدرة على قابلية التحجيم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع تقنية”اللحام السلس”بتوافق تقني جيد يتكامل مع رقاقة السيليكون أحادية البلورة أم 6، رقاقة السيليكون الدقيقة، سلك اللحام والشريط العاكس.

تواصل جهود تكنولوجيا الوحدات الكهروضوئية دفع تطور الكفاءة العالية والطاقة العالية لتكون العوامل الرئيسية في الحد من تكلفة الطاقة المسواة. أجرتلونغيبحثًا عن الملكية الفكرية لتقنية”اللحام السلس” وتقدمت بطلب للحصول على عدد من براءات الاختراع ذات الصلة. يمثل إطلاق هذه التقنية خطوة جديدة في ابتكارات وحداتلونغي. وستستمرلونغيفي الاستثمار في التكنولوجيا للترويج لمجموعة واسعة من التطبيقات الكهروضوئية في العالم.

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