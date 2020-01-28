‫اللجنة المشتركة الدولية تعلن عن بدء استعمال SAFER™ Matrix: النهج التحويلي لتحديد والتعبير عن مستويات الخطر التي تم تم تحديدها خلال عملية مسح الاعتماد

سيكون متوفرا للمستشفيات والمراكز الطبية الأكاديمية كجزء من عملية الاعتماد ابتداءا من 5 نيسان/أبريل

أوك بورك، إلينوي، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت اللجنة المشتركة الدولية Joint Commission International أنه بدءا بيوم 5 نيسان/أبريل، 2020، سيتم دمج منظومة “تحليل المسح لتقييم الخطر” (SAFER™) Matrix، وهو نهج تحويلي لتحديد والتعبير عن مستويات مخاطر منظمة رعاية صحية، في عملية اعتماد اللجنة المشتركة الدولية للمستشفيات والمراكز الطبية الأكاديمية. وستدمج جميع منظومة سيفر في جميع البرامج الأخرى في وقت لاحق من العام 2020.

يوفر SAFER ™ Matrix عرضًا مرئيًا شاملاً واحدًا لنتائج المسح لمساعدة منظمات الرعاية الصحية على تحديد أولويات الإجراءات التصحيحية وتركيزها من خلال قياس نطاق النقص المشار إليه واحتمال إلحاق الضرر بالمرضى.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد SAFER ™ Matrix منظمات الرعاية الصحية على:

• الاستفادة من نتائج المسح على مستوى كلي في عرض مرئي واحد

• تحديد النتائج بسهولة مع ارتفاع الخطر

• تحديد الحاجة إلى مبادرات الجودة على نطاق واسع

• تحديد أولويات الموارد والتركيز على خطط التحسين الاستراتيجي في المناطق الأكثر احتياجًا لأنشطة وتدخلات الامتثال

وقالت بولا ويلسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية للجنة المشتركة الدولية: “إن إتاحة منظومة SAFER ™ للمستشفيات والمراكز الطبية الأكاديمية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة الدوليةهي شهادة على مهمة اللجنة المشتركة الدولية لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. نتطلع إلى مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية في تحديد أكثر مجالات المخاطر خطورة أثناء المسح والعمل معها لوضع خطة استراتيجية لتحسين سلامة وجودة الرعاية.”

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www. jointcommissioninternational. org/accreditation

نبذة عن اللجنة الدولية المشتركة

تأسست اللجنة الدولية المشتركة Joint Commission International في العام 1994 كفرع تابع لمؤسسة “موارد اللجنة المشتركة إنك” Joint Commission Resources, Inc. (JCR)، وهي مؤسسة غير ربحية ومسيطر عليها بالكامل من قبل اللجنة المشتركة. من خلال الاعتماد الدولي، وتقديم المشورة، والمنشورات وبرامج التعليم، تقوم اللجنة المشتركة الدولية بإيصال مهمة اللجنة المشتركة إلى جميع أنحاء العالم من خلال المساعدة على تحسين نوعية العناية بالمرضى. وتعمل اللجنة المشتركة الدولية على تقديم المساعدة لمنظمات الرعاية الصحية الدولية ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة وغيرها في أكثر من 100 بلد. يرجى زيارة موقع اللجنة على: www. jointcommissioninternational. org لمزيد من المعلومات.

اتصالات الإعلام:

مورين ليونز

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