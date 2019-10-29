‫الكشف عن العلامات التجارية التي ستقدّم تخفيضات لغاية 90 بالمئة خلال “3 أيام من التخفيضات الكبرى”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2019: مع بدء العد التنازلي لإنطلاق فعّالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى”، تكشف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أبرز العلامات التجارية المشاركة في الدورة السابعة التي تستمتر من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر. وستشهد هذه الفعّالية مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 محل تجاري، وسيحصل المتسوّقون خلالها على تخفيضات كبرى تصل لغاية 90 بالمئة على الأزياء ومنتجات الصحة والتجميل ومستلزمات المنزل والإلكترونيات والأحذية والاكسسوارات والذهب والمجوهرات ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات.

الأزياء

جيڤنشي

هوليستر

جاب

بانانا ريبابلك

مونسون

بوتيك 1

ديزل

ريڤا

شويس

إتوال

برشكا

ومن سيكرت

ماسيمو دوتي

پول أند بير

أويشوه

بالمان

ريس

كوست

مس سيلفريدج

أتش أند إم

آند أذر ستوريز

كوس

ماكس مارا

جيوردانو

سبلاش

سكوتش آند صودا

سبرينج فيلد

جي 2000

هوغو بوس

دي كي إن واي

مايكل كورس

كوتش

الصحة والجمال

إن واي إكس

أربن ديكاي

عبدالصمد القرشي

مستلزمات المنزل

هومز آر أس

هوم بوكس

ميزون دو موند

إيوان مكتبي

دانوب هوم

جاشنمال

انتيريرز

ثينك كيتشن

تاڤولا

بوتري بارن

وست إلم

كريت آند باريل

زارا هوم

إيس

المستلزمات الرياضية

سيفولي

لولوليمن أثلاتيكا

سن اند ساند سبورتس

نايكي

أندر آرمور

أديداس

ريبوك

بيوند ذي بيتش

ديكاثلون

ستاديوم

بيلابونغ

ذا سوشال فوت

إلكترونيات

فيرجن ميغا ستور

جمبو للإلكترونيات

بيتر لايف

هارمان هاوس

جاكيس للإلكترونيات

الأحذية والاكسسوارات

فيلا

ستيڤ مادن

ليڤيل شوز

سكتشرز

ناين وست

شو اكسبرس

هش بابيز

نظارات يتيم

كرت جايجر

ريفولي

صديقي وأولاده

ڤجن اكسبرس

فوت لوكر

اتليتس كو

اكسسورايز

ساعة الصفوة

الذهب والمجوهرات

داماس

جوهرة

كورابة للمجوهرات

جوي الوكاس

ملبار جولد آند دايموندس

لو ماركيز

الأطفال

مركز التعليم المبكر

ماماز وباباز

مذركير

المتاجر الكبرى

روبنسونس

دبنهامز

موجي

سلام ستوديو

سنتربوينت

ماركس وسبنسر

السوبرماركت

كارفور

لولو هايبرماركت

شويترامس

تعاونية الاتحاد

للحصول على القائمة الكاملة للعلامات التجارية المشاركة، يرجى متابعتنا عبر @DSFsocial، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.3daysupersale.com.

نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”

تتمثّل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري الأكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح والاستثمارات الداخلية إلى الإمارة. دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضًا على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. ويأتي على رأس العلامات التجارية والإدارات داخل “دبي للسياحة” فعاليات دبي للأعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1019201/3DSS_2019.jpg