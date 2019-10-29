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الكشف عن العلامات التجارية التي ستقدّم تخفيضات لغاية 90 بالمئة خلال “3 أيام من التخفيضات الكبرى”October 29, 2019
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أكتوبر 2019: مع بدء العد التنازلي لإنطلاق فعّالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى”، تكشف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن أبرز العلامات التجارية المشاركة في الدورة السابعة التي تستمتر من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر. وستشهد هذه الفعّالية مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وأكثر من 2000 محل تجاري، وسيحصل المتسوّقون خلالها على تخفيضات كبرى تصل لغاية 90 بالمئة على الأزياء ومنتجات الصحة والتجميل ومستلزمات المنزل والإلكترونيات والأحذية والاكسسوارات والذهب والمجوهرات ومستلزمات الأطفال وغيرها من المنتجات.
الأزياء
- جيڤنشي
- هوليستر
- جاب
- بانانا ريبابلك
- مونسون
- بوتيك 1
- ديزل
- ريڤا
- شويس
- إتوال
- برشكا
- ومن سيكرت
- ماسيمو دوتي
- پول أند بير
- أويشوه
- بالمان
- ريس
- كوست
- مس سيلفريدج
- أتش أند إم
- آند أذر ستوريز
- كوس
- ماكس مارا
- جيوردانو
- سبلاش
- سكوتش آند صودا
- سبرينج فيلد
- جي 2000
- هوغو بوس
- دي كي إن واي
- مايكل كورس
- كوتش
الصحة والجمال
- إن واي إكس
- أربن ديكاي
- عبدالصمد القرشي
مستلزمات المنزل
- هومز آر أس
- هوم بوكس
- ميزون دو موند
- إيوان مكتبي
- دانوب هوم
- جاشنمال
- انتيريرز
- ثينك كيتشن
- تاڤولا
- بوتري بارن
- وست إلم
- كريت آند باريل
- زارا هوم
- إيس
المستلزمات الرياضية
- سيفولي
- لولوليمن أثلاتيكا
- سن اند ساند سبورتس
- نايكي
- أندر آرمور
- أديداس
- ريبوك
- بيوند ذي بيتش
- ديكاثلون
- ستاديوم
- بيلابونغ
- ذا سوشال فوت
إلكترونيات
- فيرجن ميغا ستور
- جمبو للإلكترونيات
- بيتر لايف
- هارمان هاوس
- جاكيس للإلكترونيات
الأحذية والاكسسوارات
- فيلا
- ستيڤ مادن
- ليڤيل شوز
- سكتشرز
- ناين وست
- شو اكسبرس
- هش بابيز
- نظارات يتيم
- كرت جايجر
- ريفولي
- صديقي وأولاده
- ڤجن اكسبرس
- فوت لوكر
- اتليتس كو
- اكسسورايز
- ساعة الصفوة
الذهب والمجوهرات
- داماس
- جوهرة
- كورابة للمجوهرات
- جوي الوكاس
- ملبار جولد آند دايموندس
- لو ماركيز
الأطفال
- مركز التعليم المبكر
- ماماز وباباز
- مذركير
المتاجر الكبرى
- روبنسونس
- دبنهامز
- موجي
- سلام ستوديو
- سنتربوينت
- ماركس وسبنسر
السوبرماركت
- كارفور
- لولو هايبرماركت
- شويترامس
- تعاونية الاتحاد
للحصول على القائمة الكاملة للعلامات التجارية المشاركة، يرجى متابعتنا عبر @DSFsocial، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.3daysupersale.com.
نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”
تتمثّل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري الأكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح والاستثمارات الداخلية إلى الإمارة. دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضًا على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. ويأتي على رأس العلامات التجارية والإدارات داخل “دبي للسياحة” فعاليات دبي للأعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1019201/3DSS_2019.jpg