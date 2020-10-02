A Rising POWER: GWM P-Series Pickup Global Name, POER, Is Announced

واشنطن، 2 أكتوبر / تشرين الأول، 2020 / PRNewswire /- للوهلة الأولى، قد تبدو زجاجة عطر Benigna Parfums المتلألئة مجرد قنينة جميلة للإكسير الثمين الذى بداخلها.ومع ذلك، فإن الرؤية الإبداعية والاهتمام بالتفاصيل والزجاجات القابلة لإعادة التعبئة المصممة خصيصًا لتجسد قصة متقنة وهادفة جنبًا إلى جنب مع كون العلامة التجارية صديقة للبيئة مما يمنحها ميزة تنافسية فريدة.

تُظهر Benigna Parfums التزامها تجاه البيئة من خلال تبني زجاجات وعبوات مستدامة لجميع عطورها.وتقوم العلامة التجارية الفاخرة بتنفيذ وتعزيز زجاجات الكريستال القابلة لإعادة التعبئة والصناديق القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل التأثير البيئي وتقليل البصمة الكربونية.فهدفهم هو القيام بذلك دون المساس بالمظهر الجمالي للزجاجة والتغليف، والتي تتميز بكونها زجاجة كريستالية ذات جوانب ماسية مع سدادة كريستالية مقطوعة يدويًا وعنق مطلي بالذهب عيار 24k مع 7 قطع مذهلة من كريستالات سواروفسكي المدمجة حولها. يتم تقديم العطور في علبة أنيقة وصندوق خشبي مصحوبة بحقيبة قماشية جميلة.

وفي حديثه عن التصميم، قال Benigna، المدير الإبداعي للعلامة التجارية، “إن زجاجاتنا مصنوعة من الكريستال المصمم خصيصًا، وهو عاكس للغاية ومقطع بطريقة ليبدو مثل الألماس مما يعطيه مظهرًا ساحرًا. ويرمز شكل الألماس إلى النقاء والكمال والانسجام والإبداع والقوة، وهي أعمدة القيم الأساسية لـ Benigna Parfums. وقد تم تصميم القبعات الكريستالية بشكل هندسي لتحاكى جناح الطائرة في إشارة إلى القصة الحقيقية وراء العلامة التجارية لسيدة شابة من أصل أفريقي تسعى وراء أحلامها وشغفها لتصبح مهندسة طيران أو طيار. تحتوي العطور الثلاثة المميزة – Absolute Celebration و Premier Amour و Escape Velocity – على ثلاث سدادات بلورية فريدة مصممة بأشكال دائرية وبيضاوية ومستطيلة الشكل.بالاضافة إلى 7 قطع من بلورات سواروفسكي والتى لها مغزى هام … حيث أن الرقم 7 يشير إلى المثالية والكمال.كما أن الشعار المطبوع على الزجاجة من الذهب الخالص، مما يعكس جاذبية وخلود العلامة التجارية الفاخرة.”

من خلال تسليط الضوء على الجانب البيئي، قال مؤسس العلامة التجارية: “نظرًا للاختلاف في عملية التصنيع، لا يتم إعادة تدوير الكريستال بالطريقة نفسها التي يتم بها إعادة تدوير الزجاج.اتبعت العلامة التجارية المبتكرة والصديقة للبيئة نهج إعادة تعبئة الزجاجات الثمينة، مما يسمح للعملاء بجعل هذه الإبداعات المذهلة تذكارًا شخصيًا للاستمتاع بها مدى الحياة وتناقلها. تأتي الصناديق الكرتونية والخشبية التي تستخدمها العلامة التجارية من الأشجار التي سمح باستخدامها بالكامل من قبل “World Land Trust و FSC. “

ويمثل موضوع العلامة التجارية الصديقة للبيئة جزءًا واحدًا فقط من القصة الشيقة.اتخذت Benigna Parfums قرارًا حكبما بإنشاء عطور تصلح الجنسين بهدف المساعدة في كسر الحواجز بين الجنسين.فغالبًا ما يتم تصنيف العطور حسب الجنس اعتمادًا على المكونات والروائح والتعبئة والتغليف، وتعتقد Benigna Parfums بقوة أن هذا يحتاج إلى التغيير.يؤكد مؤسس العلامة التجارية ، “لا يجب أن تستند العطور إلى الجنس أو أي تمييز آخر ، بل يجب أن تحترم الاختيار الفردي والذوق والتفضيلات.نحن لا نحدد لمن صُنعت عطورنا ، فجميعها تصلح للجنسين وليست مرتبطة بالذكورة أو الأنوثة.ونظرًا لأن قصة علامتنا التجارية تدور حول الزهور، فإننا نستخدم ملاحظات الأزهار بشكل بارز ونمزجها مع المكونات النادرة الأخرى والمكونات الفريدة مثل العود والمسك والعنبر والأوريس والخشب لضمان أنه بغض النظر عمن يستخدمهم ، سيختبرون تجربة شمية مذهلة “.

هذا العنصر المحايد جنسيا يمثل جزء كبير من الحمض النووي لعلامتهم التجارية، والذي ينص على أن عطورهم الأنيقة لا تتبنى ميزة الملاءمة غير المشروطة فحسب، بل تحكي أيضًا قصة فريدة على بشرة الجميع.صُنعت فقط بأعلى جودة من المكونات النادرة، نتج عنها إبداعات فاخرة ورائعة مصممة لأولئك الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والتميز الحقيقي.

تمتلك العلامة التجارية أيضًا مؤسسة خيرية نشطة حيث يتم التبرع بنسبة مئوية من أرباح Benigna Parfums لمؤسسة BeEagle Foundation، وهي منظمة غير ربحية مخصصة لإلهام النساء الشابات حول العالم للتعلم والحصول على وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والوظائف[email protected]BeEagle_STEM. أصبح تمكين المرأة في العالم الحديث أمرًا مهمًا للغاية، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى علامة تجارية فاخرة تأخذ زمام المبادرة لتحفيز هذه القضية. Benigna Parfums هي حقًا علامة تجارية لها غرض جميل!

تابع @ Benignaparfums على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على لمحة عن القصص الملهمة والرائعة للعلامة التجارية.و حاليًا، تقدم Benigna Parfums عرضًا خاصًا لفترة محدودة، والذي يسمح للعملاء بالحصول على خصم $115 على الزجاجة 75 ml أو المجموعة المتنوعة، إذا قاموا بشراء وتجربة مجموعة العينات أولاً.

www.benignaparfums.com @Benignaparfums

تعرف على المزيد حول عطورهم – https://www.youtube. com/channel/UC4z9JWt5M- jBsmaFxSVqpWQ

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1295435/Benigna_Parfums. jpg

صورة- https://mma.prnewswire. com/media/1295434/A_New_ Luxury_Niche_Fragrance_Brand. jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1295433/Benigna_Parfums_ Open.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1295437/Benigna_Parfums_ Logo.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch? v=tJgJyWyWNAo