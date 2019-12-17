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‫الفقر في لبنان وكيفه محاربته وأنشطتهم “Economics by Mona”

December 17, 2019   

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يعتبر لبنان بلد فقير حيث ان خمسة وعشرون بالمائة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر بما في ذلك الأطفال والشبان الذين يعيشون في أسر فقيرة وهم المتضررين الأكبر في ظل تدني مستويات التعليم لديهم الذي يسبب  ضعف المهارات وعدم التأهل والتحضير  لحياة ناضجة ولمشاقها وبالتالي ليس لهؤلاء الثقافة الاقتصادية الكافية لإدارة حياتهم بطريقة مادية سليمة.

وبذلك  يأتي دور جمعية “Economics by Mona” للمساهمة في النهوض الاقتصادي  للبنان, حيث اعلن الرئيس التنفيذي لشركة  “Economics by Mona” أن هدف التنظيم من على موقعنا وهدف الجمعية الرئيسي هو مساعدة مواطني لبنان في المجال الاقتصادي وتوجيههم بواسطة إرشادات اقتصادية  لإيجاد وظائف وفرص عمل بسهولة وبشكل مريح.

مجالات عمل الجمعية:

نشر تجمعات لأصحاب أماكن عمل في المدن اللبنانية.

نشر مقالات اقتصادية, حول مستجدات المجال الاقتصادي في الدولة.

خدمات ومقالات لإيجاد وظائف عمل في انحاء  الدولة.

مقالات, محاضرات ونصائح لتخطيط اقتصادي صحيح.

معلومات عن الرئيس التنفيذي لشركة  “Economics by Mona”

وصل نايف معروف الى لندن من بيروت عام 1990 ليبدأ تعليمه العالي ورغم بعده عن وطنه، فانه لم ينسى الفقر الذي ساد في دولته ومشقة الشعب اللبناني وعمله ليلًا نهارًا لتأمين لقمة العيش وبالرغم من ذلك لا زال  افراد كثر من الشعب يعانون من حال مادي ضيق ووضع اقتصادي سيء، لذلك قام نايف ببذل اقصى الجهود لبناء جمعية تعمل لمصلحة الشعب اللبناني وتحسين حاله الا وهي “Economics by Mona”.

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