‫الـ 5 جي بات هنا: معرض بي تي الصين 2019 سينعقد 31 أكتوبر – 3 نوفمبر

بكين، 22 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد حدث تقنية المعلومات والاتصالات الآسيوي الرائد، معرض بي تي إكسبو الصين 2019 (بي تي إكسبو19) في الفترة بين 31 تشرين الأول/أكتوبر حتى 3 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الصينية بكين، الذي سيعرض عالم الـ 5 جي وغير ذلك من منتجات الجيل التالي من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات.

يشتهر هذا الحدث، الذي تستضيفه وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بأنه الحدث الرائد لـ 5 جي في البلاد. مع دخول الصين رسميًا السنة الأولى من تسويق ال 5 جي، تتطلع الصناعة إلى هذا الحدث لتسليط الضوء على حالات الـ 5 جي في مختلف الصناعات وسيناريوهاتها المختلفة ونماذج أعمالها.

من المتوقع أن يجتمع أكثر من 60,000 شخص من جميع قطاعات نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أكثر من 400 شركة ومؤسسة رائدة ستعرض أو يتحدث ممثلوها في جلسات المؤتمر، بما في ذلك تشاينا تليكوم، وتشاينا موبايل، وتشاينا يونيكوم، وتشاينا تاور، وكايكيت، وتشاينا ساتكومو وبوتيفيو وسي آي سي تي، ونوكيا، وهواوي، وزي تي إي، وإريكسون وكوالكوم، وإنتل ونفيدا، وديلويت، وفلايتك، ويونيسوك وغيرها.

سيتم تنظيم معرض مواضيعي غامر، تحت شعار “تقنية أذكى، حياة أفضل”، لعرض ممارسات 5 جي في فيديوهات 4 كي و8 كي، والسيارات المتصلة، والصحة الرقمية، والتعليم الذكي، والمدينة الذكية والعديد من المحطات الذكية الأخرى. ويهدف المعرض المواضيعي إلى تأسيس أسلوب حياة أكثر ذكاءً وأفضل من خلال التقنيات المتنوعة والعالمية، وهو مفيد للجميع – لا يعتمد على المنطقة، أو على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، أو الخلفيات.

يُعرف برنامج مؤتمر الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصيني رفيع المستوى بالحدث الذي سيتم فيه إصدار نتائج التجارب الوطنية للصين لناحية شبكة الـ 5 جي على مدى السنوات الثلاث الماضية. هذا العام، تم تحديد أكثر من عشرة منتديات مواضيعية ومؤتمرات قمة وفعاليات إطلاق حول ابتكارات الشبكات وتطبيقات الجيل التالي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التصنيع والاستهلاك التقليدي. هناك حاجة لإجراء مناقشات محتملة بين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأسواق الرأسية لتحقيق الإمكانات الكاملة لـ 5 جي والذكاء الاصطناعي والإنترنت الصناعي والبيانات الضخمة والمزيد.

التسجيل لـ PTEXPO19 مفتوح بالفعل. يمكن للحاضرين التسجيل عبر موقع الحدث للانضمام إلى هذا التجمع الكبير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: www.ptexpo.com.cn/en/index