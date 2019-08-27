‫العظمة في العادي: الروح التي تلهم جي أيه سي موتور

غوانغجو، الصين، 27 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — قم بالشي الصحيح وواظب عليه. هذا هو المعتقد الذي نقله أحد حراس الغابات إلى ابنه بعد 41 عاما من الجهد الذي حول فيه ما يقرب من 2.27 كيلومتر مربع من منطقة جبلية قاحلة إلى جنة خضراء وارفة زرعها بنصف مليون شجرة. وبعد تقاعده، انتقل عمله الروتيني اليومي المتمثل في حماية ومراقبة الغابة التي بناها مع ابنه إلى ابنه.

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تم تسجيل هذه القصة عن رجل عجوز عادي وابنه في مقاطعة جيانغشي الصينية من قبل جي أيه سي موتور حيث انتشرت إلى المزيد من الناس.

تمثل الأشجار أملهما في مستقبل أفضل. بفضل هذا الأمل، ساهم الجيلان بحياتهما في مهمة زراعة الأشجار وحمايتها يومًا بعد يوم. لم يعتبرا نفسيهما أبدًا “عظيمين”، ولكنهما حققا ذلك بالفعل من خلال الجهود التراكمية في حياتهما اليومية، وحصلا على مجموعة واسعة من الأشجار الخضراء.

العظمة كلها تنبع من المواظبة على فعل الشيء الصحيح في الحياة اليومية. تروي جي أيه سي موتور قصة العظمة التي أنشأها أشخاص عاديون يلتزمون بمعتقداتهم ومثابرتهم جيلًا بعد جيل. وهي قصة لا تشيد بهذين الشخصين فقط بـ “تحية العاديين”، ولكنها تتبع أيضًا نفس الطريق لمثل هؤلاء الأشخاص العاديين عند إدراك التزامهم بتحقيق حلم خلق حياة ممتعة للتنقل للمستهلكين العالميين.

ركزت جي أيه سي موتور، مدفوعةً بالابتكار، على فعل الشيء الصحيح من خلال الإصرار على التطوير إلى الأمام مع الالتزام بأعلى معايير التصميم والإنتاج والتوزيع وخدمة ما بعد البيع ورفض الحلول الوسط في مواجهة التحديات. وقد ساعد هذا الشركة على الفوز بجوائز وزيادة الاعتراف بها في السوق.

احتلت شركة جي أيه سي موتور المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية الصينية لمدة ست سنوات متتالية في دراسة الجودة الأولية الصينية لآسيا المحيط الهادىء من شركة جي دي باور، مما يدل على استراتيجية الشركة المتمحورة حول الجودة من البحث والتطوير المبتكر، والتصنيع إلى سلسلة التوريد والمبيعات والخدمات .

وبمتابعتها رؤياها المتمثلة في السعي لتحقيق العظمة، المستوحاة من قصص هؤلاء الناس العاديين، ستكرس جي أيه سي موتور نفسها باستمرار لتطوير المنتجات والخدمات المتسمة بالتميز للمستهلكين العالميين.

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