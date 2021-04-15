‫العد التنازلي ليوم الافتتاح: معرض كانتون الـ 129 لعرض تشكيلات المنتجات الجديدة من أفضل الشركات المصنعة في الصين

غوانزو، الصين، 15 أبريل 2021 /PRNewswire/ — سيقوم العارضون في معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ 129 القادم (معرض كانتون) -الذي سيُقام عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 أبريل- لأول مرة بإطلاق تشكيلة غنية من المنتجات الجديدة والمتميزة عبر أحداث البث المباشر، حيث يُسلط حوالي 30 بالمائة منها الضوء على عناصر الموضة الجديدة.

قال كواندونغ ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، “ستضع منصة معرض كانتون الـ 129 علامة ‘جديدة ‘ على منتجات العارضين التي تم إطلاقها حديثًا من أجل مساعدة المشترين على تصفية البحث والعثور على ما يريدون بسرعة. وستنطلق 130 حدثًا من أحداث البث المباشر قريبًا، حيث سيَعرِض العارضون عناصر موضة جديدة تُسلط الضوء على مزيج من التصاميم الجديدة والمواد عالية التقنية والاستدامة، مما يُوفِّر مجموعة واسعة من العروض الجديدة للمشترين في جميع أنحاء العالم”.

تلبية احتياجات المستهلكين العصريين بتصميمات مبتكرة والموضة المدعومة بالتقنية

ستَعرِض الدورة الـ 129 مجموعة واسعة من عناصر الموضة، تمتد من الملابس إلى الأحذية والإكسسوارات. وتمشيًا مع الاتجاهات السائدة المتطورة في جميع أنحاء مجتمع الموضة الدولي، فقد قام العارضون بمزيد من الابتكار من خلال التحسين المستمر لمفاهيم التصميم الخاصة بهم واستخدام التقنيات الجديدة.

ومع التقدم في العلوم والتكنولوجيا عبر قطاع الموضة، أصبح لدى المستهلكين الآن توقعات أعلى عندما يتعلق الأمر بملابسهم أو أحذيتهم، مع التركيز على العملانية أكثر من المظهر. ونتيجة لذلك، أصبح إنتاج المواد المبتكرة واستخدامها اتجاهًا حتميًا سائدًا في السوق.

اعتمدت أحذية الجري المصمَّمة حديثًا مواد بوليمر ذكية تُوفِّر أداء توسيد ديناميكي متكيف ذاتيًا. في وضع “المشي البطيء”، يشعر مرتدي الأحذية وكأنهم يمشون حافين القدمين على الإسفنج بسبب جزيئات المادة المنفصلة. بينما في وضع “الجري السريع”، تصبح الجزيئات متشابكة، مما يُوفِّر دعمًا أقوى وزيادة التغذية المرتدة للطاقة.

مع كونها مصنوعة من مواد البولي يوريثان الحراري ( TPU ) الناعمة والمقاومة للماء والشفافة، فقد أصبحت معاطف المطر الأنيقة والعصرية الجديدة شائعة بشكل متزايد بسبب أدائها المتفوق.

) الناعمة والمقاومة للماء والشفافة، فقد أصبحت معاطف المطر الأنيقة والعصرية الجديدة شائعة بشكل متزايد بسبب أدائها المتفوق. باستخدام تقنية الطباعة فوق البنفسجية، تستحضر تشكيلة جديدة من الأمتعة المستوحاة من الفن روحًا إبداعية أثناء السفر.

إنشاء نموذج أعمال مستدام وتعزيز الوعي البيئي من خلال نهج إعادة التدوير وإعادة الاستخدام

يتزايد الوعي البيئي بين مصنعي الأزياء لبعض الوقت. ومع تزايد عدد اللاعبين في مجال الموضة الذين يستكشفون نموذج عمل مستدام على مستوى العالم، يَستخدِم العارضون الموارد بشكل أفضل من خلال الاستفادة الكاملة منها طوال العملية من التصميم والتصنيع إلى الاستهلاك بالإضافة إلى إعادة تدوير مواد النفايات.

إعادة استخدام النفايات: حقائب الأمتعة التي يتم تصنيعها باستخدام أقمشة بوليستر مُعاد تدويرها ( RPET ) من زجاجات المشروبات أو أقمشة الملابس.

) من زجاجات المشروبات أو أقمشة الملابس. إعادة تدوير القُصاصات الجلدية: يتم تصنيع الجينز عن طريق معالجة بقايا المواد الجلدية ذات الخصائص المميزة لمقاومة الجراثيم والاشتعال.

سيتم إطلاق المزيد من المنتجات الثورية الجديدة في 15 أبريل وهي تستحق الانتظار، مثل أحدث منتجات 3C ومعدات التخييم في الهواء الطلق والمزيد.

احضَر عن طريق التسجيل في الموقع على https://buyer.cantonfair. org.cn/en/register/selectiveId . يُرجى ترقب المزيد من الأخبار المثيرة وإطلاق المنتجات الجديدة في معرض كانتون.