‫الطاقة للناس: مرفق بايات للطاقة – 1، أول مرفق طاقة يعمل بحرق الغاز في أفغانستان خلال أربعة عقود يطلق صناعة توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، يبدأ في توليد الطاقة الكهربائية المعقولة السعر للأفغان

كابول، أفغانستان، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بايات للطاقة، الشركة الأكبر المملوكة لأفغانستان وتديرها أفغانستان لإنتاج الطاقة اليوم، أن مرفق بايات للطاقة – 1، مرفق توليد الطاقة الكهربائية الأكثر تقدما تقنيا في المنطقة الذي يعمل بحرق الغاز – ومرفق الطاقة الأول في أفغانستان القائم على حرق الغاز منذ أكثر من 40 سنة – قد بدأ رسميا عملياته التجارية لمهمته الحيوية التاريخية لتوفير طاقة كهربائية موثوقة ومعقولة الأسعار لشعب أفغانتسان.

وإذ يقع في شربرغان بأفغانستان – وهي المركز الفخور للمنطقة الغنية بالغاز في البلاد – مرفق بايات للطاقة – 1 هي الشركة الرائدة في عودة صناعة إنتاج الطاقة المحلية في أفغانستان. سيوفر هذا المشروع الرائد، الذي تم بناؤه بقيادة الأفغان، القوة الأساسية للنمو الاقتصادي في أفغانستان.

وإذ يتم تشغيله بطوربينات SGT-A45 من سيمنز الجديدة السريعة الطاقة – التي تعد الحل الأكثر تطوراً في العالم لتتحويل الغاز إلى طاقة كهربائية – ستولد المرحلة الأولى من عمليات مرفق بايات للطاقة – 1 ما يصل إلى 41 ميغاواط من الطاقة للمنازل والشركات في أفغانستان. عندما يتم تشغيل المراحل الثلاث من بايات للطاقة – 1، ستولد المحطة أكثر من 200 ميغاواط من الكهرباء – وهو ما يكفي لخدمة ملايين العملاء الأفغان السكنيين والتجاريين.

وقال الدكتور إحسان بايات، مؤسس شركة بايات للطاقة ورئيس مجموعة بايات “ابتداءً من اليوم، يوفر مرفق بايات للطاقة – 1 – أول محطة جديدة تعمل بالغاز في بلادنا منذ أكثر من أربعة عقود – طاقة موثوقة ومعقولة الأسعار للعائلات والشركات الأفغانية في جميع أنحاء البلاد.”

وقال الدكتور بايات: “يهدفمرفق بايات للطاقة – 1 إلى الريادة في صناعة جديدة وأن يمثل الخدمة الأولى في إعادة تطوير قطاع الطاقة الأفغاني الذي سيتم تشغيله من قبل الأفغان، وتوسيعه من قبل الأفغان وتخصيصه لتسريع التنمية الاقتصادية في أفغانستان.”

وأضاف: “اليوم، كل شخص في شركة بايات للطاقة ومجموعة بايات مصمم على أن بايات للطاقة – 1 سيساعد جميع الأفغان على المضي قدمًا نحو مستقبل مشترك من الرخاء والابتكار والنمو، مستقبل مشرق مع الضوء الناتج عن بايات للطاقة – 1، وغني بالفرص والتقدم الوفير لجميع الأفغان.”

حول شركة بايات للطاقة:

بايات للطاقة هي شركة رائدة مملوكة للأفغان للتنقيب عن النفط والغاز وتطوير وإنتاج الطاقة. وإذ أسسها الدكتور إحسان بايات، رئيس مجموعة بايات للطاقة ( www.bayat-group.com )، بايات للطاقة هي جزء من مجموعة شركات بايات، والتي تشمل شبكة أفغان وايرلس ( www.afghan-wireless.com ) لتلفزيون وراديو أريانا ( www.arianatelevision.com )، فضلا عن شركات البناء واللوجستيات والخدمات الاستهلاكية. تعرف على المزيد حول كيفية قيام شركة بايات للطاقة ببناء صناعة طاقة أفغانية توفر الطاقة بأسعار معقولة، يمكن الوصول إليها ونظيفة بيئيا للشعب الأفغاني من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت: www.bayat-energy.com .

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لبايات للطاقة:

السيد مونتي سيموز

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