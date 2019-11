You are here:

‫الطاقة للناس: مرفق بايات للطاقة – 1، أول مرفق طاقة يعمل بحرق الغاز في أفغانستان خلال أربعة عقود يطلق صناعة توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، يبدأ في توليد الطاقة الكهربائية المعقولة السعر للأفغان