‫الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN تعمل مع قادة الصحة البولنديين من أجل تحسين توحيد وتنسيق ونتائج السرطان

يقوم التعاون الدولي بنشر الإرشادات الأولى من بين العديد من الإرشادات التي أجمع عليها الخبراء والقائمة على الأدلة مع أحدث توصيات علاج السرطان، بدءًا من سرطان عنق الرحم.

اجتماع بليموث، بنسلفانيا, 25 أكتوبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®) —وهي تحالف بين مراكز السرطان الرائدة في الولايات المتحدة— عن نشر إرشادات جديدة لـ ®NCCN تتعلق بسرطان عنق الرحم: إصدار بولندا. وهذا هو أحدث تعاون للمؤسسة من أجل دفع الرعاية العالمية لمرضى السرطان إلى الأمام من خلال التوصيات القائمة على أحدث الأدلة وإجماع الخبراء. كما تعمل NCCN أيضًا على تعديلات الإرشادات الإقليمية والترجمات والمواءمات مع مقدمي الخدمات المحليين عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ومنطقة البحر الكاريبي ودول أخرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

قال روبرت دبليو كارلسون، دكتوراه في الطب، والرئيس التنفيذي لـ NCCN، “من الأسهل التنبؤ باحتياجات رعاية مرضى السرطان عندما نعمل معًا لتوحيد معايير الرعاية على نطاق دولي —مع تعديلها بعناية لتلائم الاختلافات الإقليمية الفريدة— وتحسين الجودة مع التحكم في التكاليف”. “يجب أن يستفيد الجميع في جميع أنحاء العالم من معرفتنا المتزايدة بسرعة حول كيفية علاج السرطان بأكبر قدر من الفعالية. هذا يسير في كلا الاتجاهين؛ عندما نعمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم، فإننا نتعلم دروسًا قيّمة لتحسين رعاية مرضى السرطان في الولايات المتحدة”.

إرشادات ®NCCN لسرطان عنق الرحم: إصدار بولندا هو مشروع تجريبي من خلال تعاون نظمته كل من ماريا سكلودوفسكا-معهد كوري القومي للبحوث (MSCNRIO)، والتحالف من أجل الابتكار (AFI)، و NCCN. يقود المشروع أطباء الأورام البولنديين، ويشمل وكالة تقييم التكنولوجيا الصحية، والصندوق الوطني للصحة، وممثلي وزارة الصحة، ومجموعات الدفاع عن المرضى البولندية.

وهناك خطط لتوسيع إرشادات NCCN: إصدارات بولندا ستغطي في النهاية غالبية حالات السرطان الحادثة في بولندا. إرشادات NCCN التالية التي سيتم تعديلها هي:

سرطانات الجهاز العصبي المركزي؛

وأورام الرحم؛

وسرطان المبيض.

تُعَد إرشادات NCCN هي المعيار المعترف به للتوجيه السريري والسياسة السريرية في إدارة السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولاً والتي يتم تحديثها بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. كما يتم استخدامها على نطاق واسع وتحظى باحترام كبير من قِبَل مقدمي رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم كما هو مشار إليه في الدراسات المستقلة الحديثة والتي تمت مراجعتها من قِبَل الأقران من نيجيريا، وإيطاليا، والصين.

شاهِد التعديلات والترجمات الدولية لإرشادات NCCN على NCCN.org/global وانضم إلى المحادثة من خلال #NCCNGlobal.

حول الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان

الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®) هي تحالف غير هادف للربح مراكز السرطان الرائدة المكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس NCCN جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة وذات الكفاءة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. بينما تُقدِّم إرشادات الممارسة السريرية لـ NCCN في علم الأورام (إرشادات NCCN®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري والسياسة السريرية في إدارة السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولاً وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. كما تُوفِّر إرشادات NCCN للمرضى® معلومات من الخبراء عن علاج السرطان من أجل تثقيف المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم، من خلال الدعم من مؤسسة NCCN®. وتقوم NCCN أيضًا بالنهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي، والنشر في علم الأورام. قم بزيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات وتابِع NCCN على فيسبوك @NCCNorg، وإنستجرام @NCCNorg، وتويتر @NCCN.

للتواصل الإعلامي:

راشيل داروين

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