‫السير أنتوني ريتوسا يطلق على محمد العلي سفيرًا فوق العادة للدورة العاشرة لقمة مكاتب العائلات العالمية المزمع عقدها بالفترة من 23-25 نوفمبر/تشرين ثاني في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أغسطس/آب، 2019 /PRNewswire/ — أعلن السير أنتوني ريتوسا “Sir Anthony Ritossa” عن تسمية محمد العلي الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد المكتوم للاستشارات الدولية “Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise” سفيرًا فوق العادة للدورة العاشرة من قمة ريتوسا لمكاتب استثمارات العائلات العالمية المزمع عقدها في دبي في الفترة من 23-25 نوفمبر/تشرين ثاني 2019. وتم منح هذا الشرف تقديرًا للقيادة النموذجية، والالتزام المتواصل بالوحدة العالمية والحوكمة المستنيرة.

وتجمع القمة أكثر من 600 مؤسسة بارزة في مكاتب العائلات، وتكتل يجمع ملاك الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الشيوخ، والعائلات الملكية، وشركات الاستثمارات الفردية، وكبار رجال الأعمال العالميين، وصناديق الثروة السيادية ورجال الصناعة من منطقة الشرق الأوسط وجميع دول العالم وذلك على شاطئ جميرا بمنتجع فور سيزونز الاستثنائي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد المكتوم حيث تعقد قمة ريتوسا العالمية لاستثمارات مكاتب العائلات.

ويحرص المنتجع على تذليل جميع العقبات لضمان مواكبة الفعالية التطلعات الكبيرة لمجموعة مهمة يتجاوز حجم ثرواتها الاستثمارية 4 تريليون دولار. وتحت عنوان “الشرق يجتمع بالغرب” تُعِد هذه القمة رفيعة المستوى بمثابة الأكبر والأروع على الإطلاق.

وبهذه المناسبة، يشير السير أنتوني ريتوسا، رئيس مكتب عائلة ريتوسا، مؤسسة أعمال عائلية تعود جذورها إلى 600 عام من حكم إمبراطورية فينسيا في أوروبا، قائلاً: “إنه لمن دواعي السرور البالغ والشرف العظيم أن نعود إلى دبي حيث أقيمت القمة السادسة في الإمارات العربية المتحدة. ودائمًا ما كانت دبي المضيف المثالي لمجموعتنا الموقرة، وتقف حقيقة أن كل قمة هي الأكبر والأكثر إدهاشًا عن نظيرتها السابقة شاهدة على التزام المنطقة المستمر بحفاوة الضيافة، والخدمات الجليلة، والقيم المشتركة”.

وبدوره أشار محمد العلي، الرئيس التنفيذي ومستشار مؤسسة الشيخ أحمد المكتوم للاستشارات الدولية، الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “تمثل الدورة العاشرة لفعالية قمة مكاتب العائلات العالمية في دبي ذروة إنجاز السير أنتوني ريتوسا وجميع الحضور بالقمة. وباعتبارها القمة الأكبر والأكثر حصرية لاجتماع مكاتب العائلات العالمية، تمثل الفعالية البارزة فرصة نموذجية لعقد مناقشات عالية المستوى بشأن كيفية إثراء إرث العائلة، وتنمية الثروة والمحافظة عليها، ومشاركة الأفكار. وأتطلع للترحيب بزملائي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم في دبي”.

ومن جانبها صرحت السيدة/ شيلا بي دريسكول “Sheila B. Driscoll”: “يمكننا جميعًا أن نعد على يد واحدة الأفراد الذين تركوا انطباعًا دائمًا في قلوبنا وعقولنا. وما من شك أن محمد العلي أحد هؤلاء الأفراد. وهو يجسد “الأفكار الجيدة، والكلمات الطيبة، والأفعال السديدة”.

كما صرح ماتيو بيري “Matteo Peri”، سي إن بي سي أوروبا “CNBC Europe”: “لقد أنتجت حرفيًا آلاف الفعاليات والمؤتمرات حول العالم، ولم أشهد على الإطلاق مثل شمولية الرؤية والمشروع. ولم يسبق أن شهد العالم دعمًا رسميًا من أمثال الشيخ مكتوم، وأمير موناكو، وحضور لفيف من الأسر الملكية بالبحرين ويوغسلافيا، وورثة عائلات رينولدز، وروكفلر، وبسمارك، ومحمد، ومنليك، وسلاسي، ومنصة التمويل العالمي الأكثر ابتكارًا. وأنا فخور للغاية لمشاركتي”.

وللتعرف على تفاصيل عن الفعاليات المستقبلية والدعوة للدورة العاشرة من قمة استثمارات مكاتب العائلات العالمية في دبي، يرجى المراسلة على البريد الإلكتروني email@DubaiSummit.org أو يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.DubaiSummit.org.

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