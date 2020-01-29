‫السير أنتوني ريتوسا يستضيف قمة استثمارات مكاتب العائلات العالمية الحادية عشر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-25 مارس/آذار 2020

الرياض، المملكة العربية السعودية، 29 يناير/كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — يخطط السير أنتوني ريتوسا “Sir Anthony Ritossa” لاستضافة قمة ريتوسا الحادية عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية “11th Anniversary Ritossa Global Family Office Investment Summit” المزمع عقدها خلال الفترة من 23-25 مارس / آذار 2020 بفندق ريتز كارلتون الرياض بالمملكة العربية السعودية. وستعقد الفعالية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فيصل آل سعود “Abdulaziz Bin Faisal Al Saud” ونوف الحقباني “Nouf Al Haqbani“، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار بداية “Dar Bedaya Group“، بالمملكة العربية السعودية والسفير الفخري.

وسيرحب الضيوف بالفعالية الحصرية والمتاحة للمدعوين فقط من أكثر من 600 من مكاتب العائلات الرائدة وكبار الأثرياء مع الشيوخ وأعضاء الأسر الملكية وشركات الاستثمار الخاصة وصناديق الثروة السيادية بالشرق الأوسط ومن جميع أنحاء العالم والذين تتجاوز ثرواتهم 4,5 تريليون دولار. وستركز الجلسات على الموضوعات المتعلقة بفرص الاستثمار العالمية، والاتجاهات والفرص بالشرق الأوسط، وخطط التعاقب، واقتراحات الأعمال الإنسانية، وحوكمة العائلة.

وسيلقي الكلمة الافتتاحية بالقمة، ريان قطب الرئيس التنفيذي لمجموعة نما البركة للاستثمارات “Nama Al Baraka Investments“، بالمملكة العربية السعودية، بالنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فيصل آل سعود. ويعد السيد ريان قطب بمثابة رمز سعودي مع محفظته الاستثمارية الرائدة في الخدمات اللوجستية، وحلول التنقل، وتقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير التجارة الإلكترونية، والخدمات التجارية والاستشارية المتخصصة مع تركيز خاص على التقنية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنمية المستقبل.

وبهذه المناسبة، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فيصل آل سعود، “يشرفني رعاية هذا الهدف النبيل. ومع السير أنتوني ريتوسا أؤمن أننا نعد بمثابة جسر نموذجي يربط بين الشركات الدولية والعائلات التي تسعى لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية مع أكبر المستثمرين وشركاء الاستثمار. وتتميز المملكة العربية السعودية بثقافتها الفريدة. وتعد المنصة التي ندشنها في قمة الرياض مقدمة مثالية للفهم بشكل أفضل لكيفية تدشين الشراكات وتطورها بالمنطقة. وهذه أوقات مثيرة تمر بها المملكة العربية السعودية مع التنفيذ الحثيث لرؤية 2030”.

ومن جانبه، أشار السير أنتوني ريتوسا، رئيس مجلس إدارة مكتب عائلة ريتوسا، العائلة التي تعود جذور أعمالها إلى 600 عام في عهد إمبراطورية البندقية في أوروبا، قائلاً: “تشرفنا رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فيصل آل سعود، ونجتمع للاحتفاء بالمهمة التي اضطلعت بها المملكة كي تكون أمة رائدة في جميع الجوانب. وتمثل رؤية المملكة 2030 نموذجًا مدهشًا لأمة رائدة. حيث تعبر عن أهداف المملكة على المدى الطويل، والتي تقوم على المقدرات والإمكانيات الفريدة”.

وبدوره، صرح محمد العلي، الرئيس التنفيذي والمستشار الخاص لمؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم الدولية للاستثمارات “Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise“، الإمارات العربية المتحدة، والسفير الفخري لقمة دبي، قائلاً: “يشرفنا الترحيب بأكثر من 600 زائر من جميع أنحاء العالم في دبي حيث تعقد قمة ريتوسا العاشرة لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية وأتطلع لرؤية الجميع مرة أخرى في الرياض. ويواصل السير أنتوني ريتوسا تجاوز التوقعات المرتفعة لمجموعة مهمة تتجاوز ثرواتها 4,5 تريليون دولار وتتسم كل قمة تعقد بأنها أكبر وأكثر إثارة من سالفتها”.

كما أشار فارس التهتموني، المدير المساعد للشراكات الاستراتيجية، والمشروعات الكبرى – مكتب الشيخ سلطان بن عبد الله القاسمي، الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “لقد شاركت بجد وأعد عضوًا حاليًا بالمجلس الاستشاري لهذا التجمع الفريد الذي جمع العديد من الرواد والقادة في العديد من الصناعات المختلفة من جميع أنحاء العالم. وقررنا هذا العام الارتقاء إلى مستوى جديد ويشرفنا التعاون مع السير أنتوني ريتوسا على مدار العام القادم لدعم القمم بالإضافة إلى تدشين شراكة تنمو على الصعيد العالمي. ويتم ذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان القاسمي والرئيس التنفيذي ومحمد البنا عضو مجلس الإدارة المنتدب”.

ومن جانبه صرح ماثيو ويلكنز “Mathew Wilkens“، عضو مجلس الإدارة المنتدب، ورئيس أسواق رأس المال، كالاس جروب “Kallas Group“، بالولايات المتحدة والبرازيل، قائلاً: “أتقدم بالشكر للسير أنتوني ريتوسا، ومحمد العلي، وفانيسا إيه إريكسون “Vanessa A. Eriksson” وكل من عمل بجد في قمة ريتوسا العاشرة لمكاتب العائلات في دبي. وجمعت الفعالية أكثر من 600 عائلة استثنائية ومدير ومبتكر لمشاركة الرؤى الخاصة بأفضل استراتيجيات الاستثمار العالمية، والقيادة الحكيمة، والحوكمة. ويشرفني تمثيل مؤسسة كالاس ومناقشة فرص الاستثمار البرازيلية، وأعمال الملكية العقارية، والاستدامة، والعلاقات الثنائية مع أمثال أنيل راناديف “Aneel Ranadiv” (ساكرامنتو كينغز، سوما كابيتال)، وغرانت كاردوني “Grant Cardone” (10 إكس)، وريكي حسيني “Ricky Husaini“. ونتطلع للمشاركة بقمة ريتوسا الحادية عشر لمكاتب العائلات المزمع عقدها في الرياض، المملكة العربية السعودية في مارس / آذار 2020”.

ولمزيد من التفاصيل حول قمة استثمارات مكاتب العائلات العالمية الحادية عشر للمدعوين فقط وقمم مكاتب العائلات المستقبلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.SaudiSummit.org

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