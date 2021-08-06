‫السيارة الرياضية طراز 21C زينجر تحطم رقمًا قياسيًا للفة في سباق WeatherTech في حلبة لاجونا سيكا

وضعت استعادت شركة سيارات Czinger Vehicles ، التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرًا لها، من جديد الرقم القياسي لأمريكا في مصاف الدول المحققة لأرقام قياسية مرة أخرى حيث سجلت رقمًا قياسيًا فيعلى حلبة لاجونا سيكا قبل أسبوع مونتيري للسيارات

لوس أنجلوس, 6 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — سجلت شركة Czinger، الشركة الرائدة التي تستخدم تقنيات التصميم والتصنيع الثورية لبناء لتصنيع أحدث السيارات عالية الأداء، رقمًا قياسيًا جديدًا في سباق WeatherTech على حلبة لاجونا سيكا محطمة الرقم القياسي القديم بثانيتين مذهلتين!

سجلت السيارة طراز 21C زينجر الهجينة الخارقة في 21 يوليو في تمام الساعة 7:43 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، التي كان يقودها جويل ميلر، الرقم القياسي في وقت بلغ 1:25:44 الذي تمتم التحقق منه باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المتعددوهو 1:25:44. سجلت سيارة ماكلارين سينا الرقم القياسي السابق حيث حقق السائق راندي بوبست رقمًا قياسيًا بوقت يبلغ 1:27:62.

في ظل الظروف المثالية – كان الطقس صافيًا، وبلغت درجة اتجاه الرياحاتجاه رياح حوالي تسعة أميال في الساعة شمال غرب، ودرجات الحرارة المسجلة كانت 60 درجة – كما حطمت سيارة زينجر أيضًا الأرقام القياسية السابقة في لفتين أخريين بوقتين بلغا أوقات 1:27:4، و1:26:6.

صُممت السيارة، التي تعمل بإطارات Michelin Pilot Sport Cup2R القانونية المسموح بها على الطرق بالكامل، وصُنعت وجُمعت في لوس أنجلوس.

قال صرح كيفن زنجرزينجر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Czinger Vehicles، وDivergent 3D، الشركة التي تحدث ثورة في صناعة السيارات قائلًا: “كوني طفل من الطبقة الكادحة نشأت في كليفلاند، أوهايو، كنت أستلقي مستيقظًا في الليل أفكر في بطلي المفضل في السباق، وهو جيم هول، وأحدث ابتكاراته، وهي سيارات شابارال القائمة على التكنولوجيا التي بناها فريقه، والتي شاركت في سباق حلبة لاجونا سيكا الأسطورية.” “يختلف العصر والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تركز على الاستدامة، لكن جوهر الحياة يظل كما هو – عيش الحلم الأمريكي بسرعة.”

ستعرض شركة Czinger الرقم القياسي التيالذي حققته السيارة طراز 21C في منزل شاطئ بيبل الخاص بالشركة خلال أسبوع مونتيري للسيارات، أغسطسخلال الفترة 12-16من شهر أغسطس.

صرح إيوان بالدري، كبير المهندسين في شركة Czinger “نحن في غنى عن القونل أننا مسرورون بأداء السيارة”. “أن تكون قادرًا على تحقيق وقت اللفة هذا بقيادة سيارة في طريقها إلى الإنتاج المعتمد هو نتيجة بعض العمل الشاق بشكل لا يصدق من فريق Czinger وعلى وجه التحديد قدرتنا على استغلال التكنولوجيا المتطورة التي يمكننا الوصول إليها من خلال ارتباطنا الوثيق بشركة Divergent. أما الجزء الأكثر إثارة في الأمر هو علمنا بأننا سنحقق المزيد من التطور من حيث الأداء في المستقبل!”

كما نوه أن، الرقم القياسي للفة ما هو إلا نقطة البدايةلى الأولى في سلسلة معد مخطط لها من محاولات تسجيل الرقم القياسي للأداء في المستقبل.

قال جويل ميلر “بناء تصميم سيارة جديدة ليس بالأمر السهل وقد قامت هذه المجموعة ببناء بتصنيع سيارة واحدة سريعة”. “لا يسعني إلا أن أشكرهم على استضافتي كسائق أثناء عملية التطوير التصميم وتحقيق رقم قياسي. تحسن التكنولوجيا الثورية المستخدمة في صناعة السيارة السرعة التي تتمتع بها. كما تتمتع بأداء السيارات الرياضية عند القيادة. يمكنك أن تشعر بما تفعله السيارة وأنت فيمن عجلة القيادةفي يديك. ما تستطيع مجموعة نقل الحركة القيام به هو بالتأكيد مذهل للغاية لأقصى حد. عند تسجيل الرقم القياسي في حلبة لاجونا سيكا، لم يكن ذلك بفارق صغير ولكن كان الفارق ملحوظًا!”

حول Czinger 21C

السيارة Czinger 21C، وهي النموذج الأول في سلسلة من السيارات ذات الأداء الحصري المتجانسة بالكامل – والتي سيقتصر الإنتاج منها على 80 سيارة فقط – مصنوعة باستخدام تقنيات التصنيع المضافة. يتم تصميم كل مكون يتم تصنيعه باستخدام هذه التقنية بالهندسة الحسابية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتم تحسينه من حيث الوزن والأداء، ويتم إتمامه بوضع اللمسات النهائية عليه يدويًا بشكل جميل. سوف تقود تقنيات التصنيع ذات الملكية المسجلة الخاصة حصريَا بالسيارة بشركة Czinger ومجموعة نقل الحركة المطورة داخليًا والتصميم المبتكر مجموعة المركبات المستقبلية وتمكن فريق التصميم والهندسة من إطلاق العنان للأداء والتصميم الذي لم يسبق له مثيل في صناعة السيارات.

من الأهمية بمكان أن محرك 21C V8 مصمم لاستخدام مجموعة متعددة من أنواع الوقود، بما في ذلك الميثانول المعاد تدويره بالكربون وأنواع الوقود الكهربي البديل الأخرى، بحيث يمكن تشغيله باعتباره مركبة عديمة الانبعاثات.

تعرض هذه السيارة الخارقة الجديدة تحديثات مهمة منذ طرحها العام الأول في مارس 2020، بما في ذلك تحديث العرض ليبلغ 2050 ملم. مع قوة محرك قدرها 1250 حصانًا ووزن جاف أقل من 1240 كجم، تحقق السيارة طراز 21C نسبة طاقة إلى وزن حقيقية قدرها 1:1. كما تتميز السيارة أيضًا بالدفع الرباعي مع مجموعة نقل حركة قوية لتوليد القوة المختلطة تتضمن محرك إنتاج الطاقة IC الأقوى في العالم كأساس لها. كما أنها تتميز بمحركين كهربائيين ذا مخرجات طاقة عالية، كل منهما يعمل على تشغيل إحدى العجلات الأمامية مع توجيه عزم الدوران، وعلبة تروس يدوية أوتوماتيكية متسلسلة ذات سبع سرعات وخفيفة الوزن. يوفر نظام توليد الطاقة المختلطة القوي الشامل طاقة مُثلى تبلغ 1250 حصانًا (1233 حصانًا للفرامل).

من خلال وضع السائق والراكب في مركز الوسط لتوزيع الوزن النهائي بشكل أمثل، والتفاعل بين ضغط الهواء والسائق، تتمتع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 281 ميلاً في الساعة في وضع السحب المنخفض الاختياري بإعدادات التهيئة في نظام vmax. وقت ربع الميل هو 8.1 ثانية، وتقطع السيارة مسافة سير من 0 إلى 62 ميل في الساعة (أي 0 إلى 100 كم/ساعة) في مدة 1.9 ثانية؛ ومن 0 إلى 186 ميلاً في الساعة (أي 300 كم/ساعة) في مدة 8.5 ثانية ومن 0 إلى 248 ميلاً في الساعة (أي 400 كم/ساعة) في مدة 21.3 ثانية. نسبة الرفع/السحب في السيارة أكبر من 615 كجم قوة دفع عند 100 ميل في الساعة و2500 كجم عند 200 ميل في الساعة (إعدادات قوة دفع عالية).

ملاحظة للمحررين:

يقع المقر الرئيسي لشركة Czinger (وتُنطق “Zinger” لأن حرف c الصامت) في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تأسست الشركة في عام 2019 وسميت على اسم مؤسسها ومديرها التنفيذي، كيفن كزينجر (Kevin Czinger)، وتتمحور رسالة العلامة التجارية الرائدة في مجال الأداء حول قيمة أساسية تتمثل في استخدام التكنولوجيا الثورية لتصنيع سيارات مبتكرة تهيمن على السوق من خلال الأداء والتصميم المميز.

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الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1589102/Laguna_Record_ v11.mp4

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