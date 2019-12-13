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‫السفير السعودي في اليمن محمد الجابر يلتقي وفد منظمة “أطباء بلا حدود”

December 13, 2019   

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الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — استقبل السفير السعودي في اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن السيد محمد بن سعيد الجابر يوم الأربعاء وفدا من منظمة “أطباء بلا حدود” في مقر البرنامج السعودي بالرياض. وقُدمت للوفد الزائر إحاطة بجهود البرنامج في اليمن.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/0_qv3cmanl/def_height/400/def_width/400/version/100012/type/1

ضم وفد منظمة أطباء بلا حدود الممثل الدولي للمنظمة في الشرق الأوسط أنطوان بيلير، ونائبة مدير برنامج الشرق الأوسط ومديرة المشروع في اليمن، كارولين سيغوين؛ ومدير برنامج اليمن تشارلز غودري.

وقدم موظفو البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن عرضًا تمهيديًا لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن في اليمن. وتمت في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن والمنظمة الدولية.https://prnewswire2-a.akamaihd.net/p/1893751/sp/189375100/thumbnail/entry_id/0_3xuyc4hb/def_height/400/def_width/400/version/100012/type/1

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