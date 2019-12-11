‫السعي للأكثر: جي أيه سي موتور تعلن إطلاق ماركتها التجارية وجي أس 8 في روسيا

أول سيارة من جي أيه سي موتور، سيارة أس يو في جي أس 8، متوفرة للبيع في روسيا؛ تسمية الموسيقار باستا سفيرا للمنتج للشركة

موسكو، روسيا، 11 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أي سي عن سعر سيارتها الأس يو في الفاخرة جي أس 8 للحضور وممثلي وسائل الإعلام خلال حفل إطلاق ماركة جي أيه سي موتور الروسية وسيارة جي أس 8، الذي عقد يوم 9 كانون الأول/ديسمبر في متحف موسكو. سيارة أس يو في جي أس 8 هي أول سيارة من سيارات جي أيه سي موتور التي يتم إطلاقها في روسيا وسيتم تسعيرها بدءا 1,898,000 روبل، التي يحصل فيها المشترون أيضا على كفالة لمدة خمس سنوات/150,000 كيلومتر وخدمة طريق مجانية لمدة عام. ولأول 200 مشتر لسيارة جي أس 8 في روسيا، ستقدم جي أيه سي موتور كفالة صيانة لثلاث سنوات، وخدمة طريق لمدة ثلاث سنوات وعجلات شتاء مجانية. وخلال الحفل، الذي انعقد تحت شعار “السعي للأكثر”، سمت جي أيه سي موتور أيضا المؤلف الموسيقي والموسيقار الروسي باستا سفير المنتج لسيارتها جي أس أم 8.

حضر الحفل ممثلون عن الحكومتين الصينية والروسية. ودعي الضيوف من التجار المحليين ووسائل الإعلام للاحتفال بهذه اللحظة المهمة. وأشار العديد من الحاضرين إلى إنهم يعتقدون أن منتجات جي أيه سي موتور ستتجاوز توقعات المستهلكين في السوق الروسية.

وقال يو جون، رئيس مجلس إدارة شركة المبيعات الدولية لجي أيه سي موتور إن “سيارة جي أس 8 هي ابتكار مثالي للمستهلكين الروس الذين يختارون المنتجات المتميزة. سنواصل، ابتداءً من هذا المنتج الرائد بإثراء مجموعة منتجاتنا وتوفير حياة ممتعة للتنقل للمستهلكين الروس.”

تحظىسيارة جي أس 8 بشعبية كبيرة في الأسواق الأخرى، وتلبي الطلب المتزايد في السوق الروسية على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات المقاعد السبعة، مع تمكين المستهلكين من “السعي من أجل المزيد” من خلال فتح تجارب جديدة من خلال زيادة قدر المستهلكين على التنقل.

وإذ هو اسم مألوف في روسيا، تم اختيار باستا سفيراً لسيارة جي أس 8. طوال حياته المهنية، سعى باستا إلى تفكيك حدود الأدوار المختلفة ومتابعة مجموعة متنوعة من تجارب الحياة، وهو ما يتوافق مع الرسالة التي قدمتها جي أيه سي موتور- “السعي للمزيد”.

وقال باستا إنه أعجب بسيارة جي أس 8. وقال: “لقد كانت تجربة قيادة جي أس 8 أفضل من المتوقع. لقد فاجأتني بالقوة والتسارع الرائعين اللذين ولّدتهما من البداية.”

وإذ تم تصميمها لتوفير الجودة والراحة والقوة لجميع أفراد الأسرة، جي أس 8 مصممة مع الفلسفة القائمة على المقابلة بين مظهرها الخارجي القوي مع التصميمات الداخلية الناعمة. على النقيض من هيكلها القوي وخلفيتها الخارجية الخشنة، تجسد مقصورة السيارة الراحة والدفء، وتتميز بمقاعد الصف الثالث القابلة للضبط وفتحة السقف البانورامية، كما توفر التصميمات الداخلية الفسيحة للعائلات رحلة سفر مريحة.

وتحت غطاء المحرك، تأتي مجموعة نقل الحركة لجي أس 8 بمحرك الجيل الثاني من 320 تي الخاص بجي أيه سي موتور، والجيل الثالث من أيسين أيه أم تي ذي السرعات الست، ونظام دفع رباعي ذكي من الجيل الثاني ونظام تغذية راجعة لجميع التضاريس. ومع التركيز على المناولة والأداء على الطرق الوعرة وميزة السلامة الأفضل في فئتها، تنتقل جي أس 8 بحرية بين ستة أوضاع قيادة – الطرق الرملية والطينية والثلوج والقيادة الذكية والرياضية والاقتصادية – وهي مناسبة بشكل مثالي لظروف القيادة المتنوعة والصعبة على الطرق الروسية.

يمثل إطلاق سيارة جي أس 8 في روسيا مرحلة جديدة من التوسع الدولي لشركة جي أيه سي موتور، عقب إعلان شركة صناعة السيارات عن إستراتيجية دخول السوق الروسية وخطة التطوير في وقت سابق من هذا العام. قطعت شركة صناعة السيارات بالفعل خطوات كبيرة للتوسع في روسيا، بما في ذلك المشاركة في معرض صالون موسكو الدولي للسيارات، الاجتماع السنوي للجمعية الروسية لتجار السيارات، ومعرض سان بطرسبرغ الدولي للسيارات 2019، حيث أنشأت شبكة الوكلاء التابعة لها كما وفرعها الخارجي في روسيا للعمليات المحلية وإدارة المبيعات والخدمات في روسيا.

في المستقبل، ستطلق جي أيه سي موتور المزيد من الطرازات النجمية بما في ذلك العربات المتعددة الأغراض والسيارات الرياضية في روسيا، وتستكشف فرصًا جديدة لتوسيع شبكة الوكلاء لديها لتسريع الدخول إلى السوق، وتنمية فريقها الروسي لدعم توطين المنتجات وأبحاث السوق.

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