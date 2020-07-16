‫السحابة والذكاء الاصطناعي والـ 5 جي تصوغ صناعة النفط والغاز – هواوي تقود التحول الذكي للقطاع

شنجن، الصين، 16 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم اليوم بنجاح عقد قمة “هواوي للنفط والغاز 2020 – استكشاف البيانات إلى البرميل” – على الإنترنت. وقد جمعت القمة معا عملاء عالميين، وشركاء في الصناعة وقادة فكر – بمن في ذلك ممثلون من شركة نفط أبو ظبي الوطنية (أدنوك) وشلومبرغر أس آي أس، والمسؤول السابق للإعلام في الشركة الفرنسية العملاقة توتال – من أجل مشاركة خبراتهم لمساعدة شركات النفط والغاز على زيادة أرباحها مع خفض النفقات وإيجاد قيمة مضافة عبر التحول الرقمي. وقد تم أيضا استكشاف مقترحات رئيسية بشأن كيفية تمكن الصناعة من التغلب على التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة وكيفية التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد لجائحة كورونا وما بعد الجائحة.

صناعة النفط والغاز تواجه اضطرابًا كبيرا: هواوي جاهزة للمساعدة

في النصف الأول من العام 2020، بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي وسط انتشار جائحة كوفيد-19، تراجعت أسعار النفط الدولية إلى 30 دولارًا للبرميل. في أيار/مايو، تحولت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيطإلى سلبية، وهو حدث غير مسبوق تاريخيًا. مما لا شك فيه أن صناعة النفط والغاز دخلت فترة صعبة للغاية وهي تشهد تغيرات لم تشهد لها الصناعة مثيل منذ أكثر من قرن.

تعملهواويبجد لمساعدة عملاء النفط والغاز على التعامل مع هذه التحديات الحالية. وأشار ديفيد صن، نائب رئيس مجموعةأعمال هواويومدير إدارة أعمال الطاقة العالمية فيهواوي، إلى أنه على مدى العقد الماضي، دخلتهواويفي شراكة مع العملاء في صناعة النفط والغاز وشهدا معًا ارتفاع أسعار النفط إلى حد الـ 120 دولارًا للبرميل، ثم انخفاضها إلى حد 30 دولارًا. وعلى طول الطريق، تغير دور هواوي – بل وترقى – بدعم ومساعدة من شركات النفط والغاز. وإذ تحولت من مجرد مورد يوفر ببساطة المحولات وأجهزة التوجيه وأجهزة الشبكة، أصبحت هواوي شريكًا كاملاً مخصصًا لتوفير حلول التحول الرقمي، وتعملهواوياليوم مع الشركاء والعملاء على حد سواء للترويج المشترك لتطبيق الـ 5 جي والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة في صناعة النفط والغاز. وتواصل الشركة استكشاف التقنيات والتطبيقات الجديدة، حيث تكمن حلول التحديات الحالية.

وبالفعل، وباستخدام الحوسبة المرنة، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات السحابية، ساعدتهواويبالفعل عملاء النفط والغاز على تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز بناء حقول النفط الذكية وزيادة احتياطيات النفط والغاز.

من خلال العمل مع الشركاء، قامتهواويبتخطيط وبناء منصة حوسبة للذكاء الاصطناعي لعملاء الصناعة لتنفيذ تدريب الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة. وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة كل من احتياطي النفط والغاز والإنتاج. في الواقع، تم تنفيذ الحلول في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تشخيص خطأ المصعد الاصطناعي، وتسجيل الآبار وتحديد الخزانات، وتحديد الموجة الزلزالية الأولى، واستخراج قيمة كبيرة من البيانات غير المستغلة – التي كانت في السابق غير مفيدة.

وعلى حد تعبير الدكتور محمد أكوم من أدنوك: في عصر التغيير للصناعات في جميع أنحاء العالم، تواصل أدنوك دفع الابتكار وترسيخ التقنيات المتقدمة عبر سلسلة القيمة لتحسين الأداء وتعزيز الربحية وبناء المرونة والصلابة.

تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة تعيد تشكيل صناعة النفط والغاز: هواوي تقدم ثروة من الخبرة

اليوم، بعد 150 عامًا من أول استخراج ناجح للنفط من بئر محفور، تم استنفاد موارد النفط الجوفية التي يمكن الوصول إليها. وبالتالي، فإن شركات النفط، بحكم الضرورة، تستكشف الآن خزانات المياه العميقة، والخزانات القبل ملحية، وغير التقليدية.

بعد أن بلغ من العمر 60 عامًا، واجه حقل داكينغ – أكبر حقل نفط في الصين، يقع في هيلونغجيانغ، المقاطعة الواقعة في أقصى شمال البلاد – تحديات هائلة من حيث تجدد الاحتياطي، وضغط الإنتاج المستقر، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.

في قمة هواوي الافتراضية للنفط والغاز 2020، أوضح تشانغ تيجانغ، نائب كبير المهندسين السابقين لمعهد أبحاث الاستكشاف والتطوير في حقل داكينغ أويلفيلد، أن تقنيات الاستكشاف الزلزالي للكشف عن احتياطيات النفط والغاز كانت الطريقة المفضلة لمعظم شركات النفط. وأشار إلى أن زيادة الاستكشاف الزلزالي مع تقليل حفر الآبار أصبح إجراءً جديدًا مستخدمًا على نطاق واسع في الصناعة. ومع ذلك، جلبت الدقة العالية ومعالجة البيانات الضخمة تحديات خاصة بها للاستكشاف الزلزالي واستكشاف وتطوير حقول النفط. ومع توسيع منطقة عمل الاستكشاف الزلزالي الآن إلى أكثر من 2000 كيلومتر مربع، تجاوز حجم البيانات التي تم جمعها من خلال النطاق العريض، والسمت العريض، وتكنولوجيا جمع البيانات الزلزالية عالية الكثافة 1 تيرابايت لكل كيلومتر مربع.

لمساعدة حقل نفط داكنغ في معالجة هذه المشكلات، قامت هواوي ببناء سحابة مخصصة لاستكشاف النفط والغاز. يعمل مركز البيانات السحابي على تحسين قدرة الحوسبة بثماني مرات، كما قام بتحسين قدرة معالجة البيانات الزلزالية سابقة التجهيز بمقدار خمس مرات، من 400 كيلومتر مربع إلى 2000 كيلومتر مربع، بما يتوافق مع متطلبات منطقة العمل. في مكان آخر، تم استخدام الذكاء الاصطناعي وقدرات البيانات الضخمة لإعادة تحليل 10 بي بي من بيانات الاستكشاف التاريخية للعميل، لاستخراج قيمة جديدة منها ودعم اتخاذ قرارات الاستخراج، مما يجلب قيمة إضافية ضخمة لحقل النفط.

تعملهواويعلى تمكين مجموعة واسعة من الصناعات من خلال شبكات الـ 5 جيفي صناعة النفط والغاز، تغير تقنيات 5 جيأساليب التشغيل لجمع البيانات الزلزالية. وضعتهواويميزات شبكة 5 جي في العمل – بما في ذلك النطاق الترددي العالي، والاتصال الواسع، وزمن الوصول المنخفض – للمساعدة في تحقيق نقل البيانات عالي السرعة للبيانات السيزمية، وتقليل عبء عمل الكابلات اليدوية وتحسين كفاءة جمع البيانات الزلزالية بشكل كبير.

في أماكن أخرى، يتم بالفعل استخدام شبكاتهواوي 5 جيفي حقول النفط والمحطات لدعم فحص الروبوتات والتفتيش بالطائرات بدون طيار وتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد منصةهواوي Horizon Digital Platform عملاء النفط والغاز على كسر أنظمة الخدمة القديمة المنعزلة وإطلاق تطبيقات الخدمة بسرعة كخدمات صغيرة، لتلبية الاحتياجات المعقدة والمتغيرة للصناعة. على سبيل المثال، نشرت شركةهواويسحابة مؤسيسة لشركة سوناتراك، شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في الجزائر. يقوم الحل المستند إلى السحابة بإدارة وتنسيق العديد من مراكز البيانات، ويزيل صوامع الموارد، ويحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل الإجمالية.

بصفتها مزودًا عالميًا لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تلتزمهواويبتقديم التكنولوجيا الرقمية لكل شركة من شركات النفط والغاز. في القمة الافتراضية لشركةهواوي النفط والغاز 2020، قال وانغ هاو، كبير مسؤولي التكنولوجيا بقسم تطوير النفط والغاز لمجموعة أعمالهواوي، إنهواويستستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك جديد للعمل بشكل أوثق مع عملاء الصناعة. في الأوقات الصعبة. في الواقع، تعملهواويبالفعل مع 19 من أفضل 30 شركة للنفط والغاز، في 45 دولة ومنطقة حول العالم، لمساعدتها على تحقيق التحول الرقمي. في نهاية المطاف، سيجلب هذا المزيد من الفوائد إلى قسم أعمال الاستكشاف والاستخراج في الصناعة، والمزيد من الأمان إلى أعمال الوسط في الصناعة، والمزيد من القيمة إلى قسم الضخ والتخزين والشحن في الصناعة.

إن تقنيات المعلومات والاتصالات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة المتطورة، و الـ 5 جي تعيد تشكيل صناعة النفط والغاز. وكما قال ديفيد صنفي قمةهواوي للنفط والغاز الافتراضية 2020، “فحسب أحدث استطلاع لآي دي سي، يرى المستخدمون الصناعيون الصينيون أنهواويهي الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي، التي تحتل المرتبة الأولى. في المستقبل، نأمل في مشاركة قدرات وخبرات التحول الرقمي منهواويفي صناعة النفط والغاز في الصين مع العملاء العالميين، للمساعدة في تحقيق نجاح تجاري أكبر.”