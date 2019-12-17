ضمن محميته الطبيعية المتميزة

الريتز-كارلتون رأس الخيمة، يستقبل 80 غزال من غزلان الريم العربي

المنتجع الفاخر في أحضان الطبيعة الساحرة يلتزم بالحفاظ على التنوع الحيوي النباتي والحيواني مع توفير لحظات لا تنسى للزوار

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رأس الخيمة، 17 ديسمبر 2019: كشف منتجع الريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي عن استقبال 80 غزال جديد من غزلان الريم العربية في المحمية الطبيعية الساحرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الغزلان في المحمية إلى أكثر من 135 غزالاً.

https://www.multivu.com/players/uk/8660951-ritz-carlton-ras-al-khaimah-al-wadi-desert/

ووقع الاختيار على المنتجع الفاخر ليصبح الموطن الجديد لهذه الغزلان الجميلة، والتي تم نقلها من محمية المرموم الصحراوية، بفضل بيئته المثالية للنبات والحيوانات، وشهرته بقطعان الغزلان والمها الموجودة فيه مسبقاً. ويساهم المخزون الكبير من المياه الجوفية الطبيعية في الحفاظ على التنوع الحيوي الواسع للحياة البرية في المنتجع، في حين تزدهر الأنواع المحلية في الأجواء المعتدلة للمحمية.

وتشتهر هذه الغزلان بسرعتها، إذ ينطلق بعضها بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة؛ كما يمكنها الجري بسرعة تصل حتى 50 كيلومتر في الساعة. ويعتبر غزال الريم من أنواع الغزلان الأصلية في الصحارى السورية والعربية، وغالباً ما تعيش في قطعان وتتغذى على النباتات والأعشاب الطرية وسهلة الهضم.

ويضم منتجع الريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي محمية طبيعية تمتد على مساحة 500 هكتار (1235 آكر)، وهو موطن لطيفٍ متنوع من أصناف الحياة البرية التي تعيش بحرية حول المنتجع، والتي تتضمن ما يزيد عن 50 نوعاً مختلفاً من الطيور والصقور والبوم، فضلاً عن الجِمال والمها العربية وغزلان الريم الرشيقة، ما يتيح للزوار الاستمتاع بمناظر طبيعية ضمن المحمية المعزولة أثناء الاستمتاع بمغامرات استثنائية ضمن الطبيعة الساحرة.

وبهذا الصدد، قالت تريسي أوليفر، المديرة العامة لمُنتجع الريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي: “نفتخر بدعم وتطوير نظام بيئي مستدام يتطور يوماً بعد يوم ليعزز من اندماج صحراء الوادي بمحيطها الطبيعي.وبالتزامن مع تزايد بحث الزوار عن التجارب التي تترك أثراً إيجابياً على العالم، نحرص في مُنتجع الريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي على منحهم فرصة المساهمة في دعم المحمية الغنية وجهود تطوير الاستدامة التي تنتشر في الإمارة، إلى جانب تعزيز مكانة رأس الخيمة بصفتها عاصمة السياحة في منطقة الخليج.ويشكل شهر نوفمبر الفترة المثالية لمشاهدة هذه الغزلان الرشيقة في بيئتها الطبيعية، كما أنه موسم تزاوج الغزلان، حيث نتوقع ولادة ظبيان صغيرة في المحمية خلال شهر أبريل من العام القادم”.

وانطلاقاً من تغير توجهات العملاء وتبدل أولوياتهم من اقتناء منتجات فاخرة إلى اختبار رحلات سفر فاخرة، يقدم فندق ’الريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي‘ وجهة متكاملة تجمع بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

ويستعرض الفندق أمام زواره روعة الصحراء العربية بما تضمه من أسرار السكان البدو الذين عاشوا فيها لآلاف السنين. ويركّز المنتجع الفاخر ضمن الواحة المعزولة على تقديم تجارب استثنائية وخدمات منقطعة النظير، مع الالتزام بعادات وتقاليد الضيافة العربية الأصيلة، حيث يوفر العديد من تجارب الطعام الفاخرة وتجارب الاسترخاء المميزة في مركز السبا، وصولاً إلى الخيارات المتعددة من الأنشطة المميزة في الهواء الطلق.

ويدعو المنتجع ضيوفه لزيارة الطبيعة والاستمتاع بعروض الصقور الفريدة، حيث تجتمع الطيور الجارحة والتي تسكن في المحمية، مثل البوم الفرعوني وباز هاريس، في عرض تفاعلي فريد. ويتيح هذا الملاذ المعزول فرصة مثالية للاستمتاع بلحظات مثالية برفقة العائلة والأحبة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكترونيritzcarlton.com/alwadidesert.

لمحة حول شركة ريتز-كارلتون المحدودة:

تُشغِّل شركة ’الريتز-كارلتون‘ المحدودة، التابعة لشركة ’ماريوت الدولية‘ والتي تتخذ من تشيفي تشيس في ماريلاند مقراً لها، في الوقت الراهن أكثر من 100 فندقاً و45 منشأة سكنية في 30 دولة ومنطقة. للمزيد من المعلومات أو الحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.ritzcarlton.com، وللاطلاع على آخر أخبار الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني news.ritzcarlton.com ويمكنكم استخدام هاشتاج RCMemories#، للتفاعل معنا وتابعوا أخبار العلامة على فيسبوك، و تويتر وإنستاجرام. شركة ’الريتز كارلتون‘ المحدودة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل من شركة ’ماريوت‘ الدولية المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:MAR). وتفخر شركة ’الريتز كارلتون‘ بالانضمام إلى برامج ’ماريوت بونفوي‘ الجديد الذي اعتمدته الشركة بديلاً عن برنامج ’مكافآت ماريوت‘، و’مكافآت الريتز كارلتون‘، و’ستاروود بريفيرد جست‘ (SPG). ويتيح البرنامج الجديد للأعضاء فرصة الاستفادة من محفظة استثنائية من العلامات والتجارب العالمية، مع مزايا منقطعة النظير تتضمن كسب النقاط للحصول على إقامات فندقية مجانية، إلى جانب الارتقاء بالعضوية إلى مستوى ’النخبة‘. للاشتراك مجاناً في البرنامج أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: MarriottBonvoy.marriott.com.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1042115/Ritz_Carlton_Ras_Al_Khaimah.jpg

لمزيد من المعلومات حول منتجع ’الريتز-كارلتون، دبي‘، يُرجى التواصل مع الفندق مباشرة عبر الرقم 4000 399 4 971+، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للفندق: ritzcarlton.com/dubaiوللانضمام إلى محادثة حية يمكن استخدام هاشتاج RCMemories# ومتابعة حساباتنا على فيسبوك وإنستاجرام.

سيما ناندواني هاتف: 9263 432 50 971+ تنفيذي تسويق Seema.Nandwani@ritzcarlton.com ريتز-كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي ص.ب: 35288 ريتز-كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة:

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