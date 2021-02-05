‫الرئيس الجديد لمجموعة ألفا لافال الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا، والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة،5 فبراير / شباط 2021/PRNewswire/ — بدءا بـ 1 شباط/فبراير 2021، سيتبوأ سيرجيو هيكي منصب رئيس مجموعة ألفا لافال الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. وهو يخلف في هذا المنصب أناثا بادمانبهان، الذي تقاعد في نهاية العام 2020. يقود سيرجيو الشركة من دبي بدولة لإمارات العربية المتحدة ويتولى مسؤولية تنفيذ استراتيجية ألفا لافال في المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، يتولى أيضًا منصب المدير الإداري لشركة ألفا لافال في الشرق الأوسط وأفريقيا، خلفًا لنيكولاس نيومان، الذي يتولى منصب المدير العام لشركة ألفا لافال كندا.

سيرجيو هيكي، 52 وهو من الأرجنتين، هو جزء من مجموعة ألفا لافال منذ العام 1995، حين كان قد بنى حياته المهنية في العديد من المناصب الإدارية، بما في ذلك المدير العام في الأرجنتين، رئيس مركز الأعمال لشركة أير هيت إكستشينج، والمدير الإقليمي للمعدات في أميركا اللاتينية. شغل مؤخرًا منصب رئيس المجموعة لجنوب أوروبا والمدير العام لشركة ألفا لافال في البحر الأدرياتيكي.

تخرج سيرجيو هيكي في الهندسة الصناعية من جامعة كاتوليكا في الأرجنتين، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة الاستراتيجية والتسويق. ولعدة سنوات كان رئيسًا لغرفة التجارة السويدية في إيطاليا والأرجنتين، وعضوًا في اتحاد الغرف الأوروبية.

هذه هي الفا لافال

تعمل ألفا لافال في مجالات الطاقة والبحرية والغذاء والماء، حيث تقدم خبراتها ومنتجاتها وخدماتها لمجموعة واسعة من الصناعات في حوالي 100 دولة. تلتزم الشركة بتحسين العمليات، وإحداث نمو مسؤول، ودفع عجلة التقدم – وتذهب دائمًا إلى أبعد من ذلك لدعم العملاء في تحقيق أهداف أعمالهم وأهدافهم للاستدامة.

تكرس تقنيات ألفا لافال المبتكرة لتنقية المواد وتكريرها وإعادة استخدامها، وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. وهي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة واستعادة الحرارة، وتحسين معالجة المياه، وتقليل الانبعاثات. وبالتالي، لا تعمل ألفا لافال على تسريع النجاح لعملائها فحسب، بل أيضًا للناس وكوكب الأرض. جعل العالم أفضل، كل يوم. صميم عملها هو التقدم بصورة أفضل.

يعمل لدى ألفا لافال 17500 موظف. بلغت المبيعات السنوية للشركة في العام 2019 46.5 مليار كرونة سويدية (حوالي 4.4 مليار يورو). الشركة مدرجة في بورصة ناسداك أو أم أكس.

www.alfalaval.com