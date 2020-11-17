‫الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد تختتم بصفقات قيمتها 6ر72 مليار دولار أمريكي

المعرض، الذي اختتم في العاشر من نوفمبر 2020، بلغت مساحته ما يقرب من ثلاثمائة وستين ألف متر مربع، بزيادة قدرها ثلاثون ألف متر مربع تقريبا عن الدورة السابقة، وحضره ما يقرب من أربعمائة ألف زائر متخصص وأكثر من ثلاثة آلاف صحفي صيني وأجنبي.

قال سون تشنغ هاي، نائب رئيس مصلحة معرض الصين الدولي للاستيراد إن الإحصاءات المعنية أشارت إلى إطلاق أربعمائة وأحد عشر نوعا من المنتجات والتقنيات والخدمات الجديدة لأول مرة في العالم أو الصين في دورة المعرض هذه السنة.

شهدت منطقة عرض المعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية إطلاق أكثر من مائة وعشرين تقنية ومنتجا لأول مرة. وحضر هذا الحدث أفضل عشر شركات أدوية في العالم وأكبر أربع عشرة شركة لتصنيع المعدات الطبية في العالم.

نحو 80% من الشركات المدرجة على قائمة مجلة فورشن لأقوى خمسمائة شركة عالمية التي شاركت في هذه الدورة للمعرض سبق لها وأن شاركت في الدورات السابقة. بلغت مساحة العرض للسلع الاستهلاكية تسعين ألف متر مربع، وهي الأكبر من بين جميع الأقسام. وفي ذات الوقت، استضافت منطقة عرض المنتجات الغذائية والزراعية ألفا ومائتين وأربعا وستين شركة من مائة وثلاث وتسعين دولة. وفي قسم السيارات ، تم عرض أحدث منتجات أكبر سبع شركات لصناعة السيارات في العالم.

وحقق مؤتمر التجارة والاستثمار، وهو جزء من الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، ثمارا في كل من الصفقات الجديدة والاستثمار الثنائي الاتجاه، إذ تم خلال الحدث الذي استمر يومين وانتهى في السابع من نوفمبر، توقيع ثمانمائة وإحدى وستين صفقة تعاون.

كما تضمن المعرض عرضا لـمائة عنصر من التراث الثقافي غير المادي على المستويين العالمي والوطني. بالإضافة إلى ذلك، شاركت إحدى وثمانون علامة تجارية تقليدية صينية في هذه الدورة للمعرض أيضا.

وقعت مئات الشركات للمشاركة في الدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، والذي يتكون من ستة مناطق للمعارض التجارية- الصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والمنتجات الغذائية والزراعية، والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية، والسيارات، وتجارة الخدمات.

المطلوب من الشركات التي تطلب المشاركة لأول مرة أن تقدم معلومات الشركة على الموقع الرسمي لمعرض الصين الدولي للاستيراد (www.ciie.org). يمكن للشركات المشاركة في معرض هذا العام تجديد وضعها كشركات عارضة باستخدام المعلومات الحالية لها.

رابط موقع التسجيل للدورة الرابعة لمعرض الصين الدولي للاستيرا:

https://www.ciie.org/ciie/f/ book/register?locale=en

مسؤولة الاتصال: السيدة نيه تشينغ شين

الهاتف: 0086-21-67008870/67008988