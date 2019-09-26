‫الدكتور كينيث كيم يزور مركز بيفرلي هيلز صن سيت للجراحة بعيادة مراس في الفترة من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مارس 2019 /PRNewswire/ –Dr. حاز د/ كينيث كيم على شهادة زمالة الجراحة وهو جراح تجميل مولود في كوريا الجنوبية ومختص في جراحات تجميل العيون والأنف والصدر وجراحات شد الوجه ونحت الدهون وحقن البوتوكس والحشوات التجميلية. وللدكتور كيم باع طويل ويمتاز بخبرات واسعة في جراحة التجميل والجراحة الترميمية لدى الآسويين وتمثل جزءًا أصيلاً من ممارساته المهنية والقوة الدافعة لشغفه بتقديم رعاية طبية من الدرجة الأولى لمرضاه. يُضاف إلى ذلك أن شخصية الدكتور كيم وأساليبه المبتكرة ومهاراته الشاملة قد أثبتتها وبرهنت عليها ما يحققه من نتائج جراحية ممتازة يشهد بها مرضاه في جميع أنحاء العالم.

وسوف يزور الدكتور كيم مركز بيفرلي هيلز صن سيت للجراحة بعيادة فاليانت التي تشغلها مراس اعتبارًا من29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2019.

حصل د/ كينيث كيم على درجته العلمية في علم الأحياء الجزيئي والخلوي من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ورشحته الجامعة للحصول على منحة رودز بناءًا على أدائه الأكاديمي المتميز. ثم تابع الدراسة في اختصاصه الطبي في جامعة يال وتلقى جائزة التميز من قسم البحوث الجراحية بالجامعة. وفي جامعة يال، عُيَِن د/ كيم بمعهد هوارد هيوز الطبي بناءً على زمالة بحثية استطاع من خلالها إجراء بحوث على إعادة تجديد الأنسجة.

وبعد أن انتهت دراساته وعمله بجامعة يال، عمل د/ كيم كطبيب مقيم لسبع سنوات في مجال جراحة التجميل والجراحة الترميمية بجامعة نورثويسترن. وأتم خلال فترة عمله كطبيب مقيم في تلك الجامعة شهادة زمالة راقية عن إصابات الوجه وترميمه بجامعة كاليفورنيا في دايفيس. كما أتم بحوثًا حول قحف الفك العلوي للوجه، فضلاً عن زمالة في اختصاص التكوين بالمعهد التابع لجمعية المعالجة الداخلية (AO) في سويسرا. واشتمل تدريب د/ كيم على مر السنين على جميع جوانب جراحة التجميل بما في ذلك رأب الجفن غير الباضع (جراحة تجميل الجفون المزدوجة) لدى الآسيويين وجراحات رأب الأنف وتصحيح تجاعيد الجلد (جراحات شد الوجه) وجراحات تكبير الصدر وترميمه ونحت وتحديد الجسم.

عمل د/ كيم مع جراحين آخرين من ذوي المهارات الفائقة خلال تدريبه خلال عمله في كوريا الجنوبية حيث أتقن أغلب الأساليب المبتكرة في الجراحات التجميلية لدى الآسيويين. كما تلقى تدريبًا متخصصًا في جراحة الجفون المزدوجة وتكبير العيون (إصلاح تدلي الجفون). وتخصص منذ ذلك الحين في جراحة الجفون المزدوجة لتغيير مظهر العيون بالكامل من حيث حجمها ودرجة انحنائها وعمقها عن طريق تعديل أعمق البُنى الأساسية لجفن العين. ولا تضاهي أساليب د/ كيم الفريدة الأساليب الجراحية التقليدية لأنه يجمع بين الأساليب المتطورة في التشكيل الحيوي الحركي والتحليل وبين حاسته الجمالية وخبرته الجراحية. تمثل خبراته كجراح مقترنة بمنهجيته الجراحية الفريدة من نوعها أحدث الطرق الجراحية وأكثرها تطورًا. فالطرق الجراحية المتطورة التي يتبعها د/ كيم في عمله وأساليبه التي لا تشوبها شائبة وخبراته في معالجة المرضى الآسيويين قد جعلت منه جراح التجميل المثالي بالنسبة للمرضى المهتمين بجراحة تجميل الآسيويين.

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