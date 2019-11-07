‫”الحصان الحديدي الصغير” يتألق باللونين الأسود والذهبي على ظهر عملة دار سك العملة الملكية الكندية

أوتاوا، أونتاريو، 5 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — بعد قرابة 400 عام من إحضار الخيول الكندية إلى كندا للمرة الأولى بواسطة مستوطني مستعمرة فرنسا الجديدة، تحتفي دار سك العملة الملكية الكندية “Royal Canadian Mint” بـ “الحصان الحديدي الصغير” الذي ساعد في بناء الأمة في عملة من الفضة الخالصة مع طبقة من الروديوم باللونين الذهبي والأسود. ومن تصميم الفنان كلود تيفيرج “Claude Thivierge” من سانت زوتيك، كيبيك، تصور هذه العملة التي تخلب الأنظار رأس حصانين في وضع علامة ين ويانغ، وذلك احتفالاً بهذا الرابط الأبدي الوثيق بالتاريخ الكندي. وعلى ظهر العملة، تتلألأ صورة جلالة الملكة إليزابيث الثانية مقابل ظلام الخلفية من الروديوم. وتتاح هذه العملة الاستثنائية بالإضافة إلى العديد من العروض الجديدة اعتبارًا من اليوم.

وبالإضافة لذلك، فقد صعدت دار سك العملة إلى النجوم مع عملة من فئة 25 سنتًا لعام 2019 – الكندي الأول في الفضاء “First Canadian in Space” التي تحتفي في عملة من ثلاثة معادن هي الأولى من نوعها على الإطلاق برحلة مارك غارنو “Marc Garneau” التاريخية عام 1984 عبر مركبة الفضاء تشالنجر. وتصور العملة طبقات مختلفة من الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وحلقة خارجية من البرونز، وحلقة داخلية من النيكل النحاسي وقلب من النحاس توضح التفاصيل الدقيقة لتصميم توني بيانكو “Tony Bianco” لمكوك الفضاء تشالنجر الذي قذف بالتاريخ الكندي إلى الفضاء قبل 35 عامًا. وتقدم العملة في مجلد ملون تتضمن بيان شخصي من غارنو، وتصميم شعار المهمة الخاصة التي ارتداها على حلة الطيران.

وعودة إلى اليابسة، تحتفي دار سك العملة بالموسم الخامس والعشرين لظهور فريق تورنتو رابتورز “Toronto Raptors” الحائز على لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع زوجين من العملات البارزة. ويستطيع المشجعون الفخورون الاحتفال بالتاريخ الرياضي الكندي مع عملة من الفضة الخالصة تزن أوقية واحدة وتصور شعار فريق الرابتورز الأصلي الملون وعملة من الفولاذ المطلية بالنيكل فئة 25 سنتًا، والتي تصور شعار المخلب الأيقوني اليوم والمرفق في مجلد تقديم مزركش مع ختم ذهبي يحتفي بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعام 2019.

ومن العملات الأخرى المصاغة بدقة المعروضة هذا الشهر:

عملة من الذهب الخالص فائق الجودة فئة 200 دولارًا لعام 2019 – مجموعة العملات الكريمة الرائعة: القطعة المربعة السوداء الأبدية “Purely Brilliant Collection: Forevermark Black Label Square”، وهي عملة اشترك في تصميمها كريس ريد “Chris Reid” وروزينا لي “Rosina Li”، تصور قطعة مربعة من الماس الأصلي.

عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2020 – قطار الكريسماس “Christmas Train”، آخر عملات دار سك العملة التي تصور حركة عنصر الفضة.

عملة من الفضة الخالصة فئة 50 دولارًا لعام 2020 – أشكال حقيقية: الوعل “Real Shapes: The Caribou”، وهي عملة جديدة تحمل تصميم رأس الوعل فئة 25 سنتًا.

عملة من الفضة الخالصة فئة 500 دولارًا لعام 2019 – الذكرى الأربعون لورقة القيقب الذهبية “40 th Anniversary of the Gold Maple Leaf”، التي تزن خمس أوقيات من الذهب الخالص بنسبة 99,99%.

Anniversary of the Gold Maple Leaf”، التي تزن خمس أوقيات من الذهب الخالص بنسبة 99,99%. عملة من الذهب الخالص فئة 2,500 دولارًا لعام 2019 – نحو الضوء: الأسد “Into the Light: Lion”، وهي عملة تزن كيلو واحد تعيد إحياء أحد أعمال فنان الحياة البرية روبرت باتمان “Robert Bateman” للسافانا الإفريقية.

عملة من البرونز فئة 5 سنتات لعام 2020 – الجبهة الداخلية الكندية: نيكل الانتصار “The Canadian Home Front: The Victory Nickel”، والتي تحتفي بنسخة من سبيكة النحاس والزنك لعملة فئة 5 سنتات تم صكها في أثناء الحرب العالمية الثانية لادخار معدن النيكل الثمين لتمويل الجهد الحربي للحلفاء.

عملة من الفضة الخالصة فئة 30 دولارًا لعام 2019 – الطيور المهيبة المحلقة: النسور الذهبية “Majestic Birds in Motion: Golden Eagles”، من تصميم الفنان بيير لودوك “Pierre Leduc”.

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2020 – كعك العطلات “Holiday Cookies”، التي تصور بائع كعك الزنجبيل على زجاج فينيسيا.

عملة من الفضة الخالصة فئة 3 دولارات لعام 2019 – تحتفي بالاحتفالات والمهرجانات الكندية – الشفق القطبي “Aurora Borealis”، من تصميم ستيف هيبورن “Steve Hepburn”.

وعملة من الفضة الخالصة فئة 5 دولارات لعام 2019 – مجموعة الأبراج الفلكية: القوس “Zodiac Series: Sagittarius”، من تصميم جوري فان دير ليندا “Jori Van Der Linde”.

وللتعرف على المزيد من المعلومات عن سك العملات والأسعار والمعلومات الخلفية الكاملة عن كل منتج، يرجى زيارة علامة التبويب “متجر” بالموقع الإلكتروني www.mint.ca. ويمكن عرض صور العملات هنا .

كما يمكن طلب جميع هذه المنتجات مباشرة من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 من كندا، أو 6468-268-800-1 من الولايات المتحدة، أو الموقع الإلكتروني لدار سك العملة. وتتاح العملات كذلك في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وكذلك من خلال شبكتنا العالمية من الوكلاء والموزعين، والتي تتضمن المشاركة في منافذ البريد الكندي “Canada Post”.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية “The Royal Canadian Mint” مؤسسة تابعة للتاج البريطاني لسك العملات وتوزيع العملات المتداولة في كندا. وتعرف دار سك العملة بأنها إحدى أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تقدم مجموعة كبيرة من منتجات العملات المتخصصة وعالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق عالمي. ولمزيد من المعلومات عن دار سك العملة ومنتجاتها وخدماتها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mint.ca . كما يمكن متابعة دار سك العملة على تويتر، وفيسبوك، وانستجرام.

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