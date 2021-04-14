‫الجيل الثالث من سيارة هافال H6 وجوليون سيتم إطلاقهما في السوق العالمية

باودينغ، الصين، 14 أبريل 2021 /PRNewswire/ — في عام 2020، حظي الجيل الثالث من هافال H6 وجوليون في الصين باهتمام كبير جدًا في السوق، ليس فقط لمساعدة هافال H6 في الحفاظ على أحد أفضل طرازات سيارات الدفع الرباعي مبيعًا، ولكن أيضًا للترويج لهافال لكي تصبح واحدة من أفضل العلامات التجارية لسيارات الدفع الرباعي مبيعًا في الصين. قبل أيام قليلة، قال سام ليو، نائب رئيس جريت وول موتورز (GWM): “أطلقت GWM ثلاث علامات تجارية تكنولوجية عالمية موجهة نحو المستقبل، ولديها الثقة في التعامل مع التحول والارتقاء في صناعة السيارات. وقد أعلن إطلاق العلامات التجارية التكنولوجية .L.E.M.O.N و COFIS و TANK رسميًا أن GWM ستتحول إلى شركة عالمية لتكنولوجيا التنقل، وستلبي منتجاتها الأكثر ذكاءً وأمانًا والرائدة للاتجاهات السائدة احتياجات المستخدمين المعاصرين للسفر. وبناءً على الترقية التكنولوجية الشاملة التي قدمتها العلامة التجارية التقنية، فقد أطلقت GWM العديد من المنتجات الجديدة على طرازات البيك أب وسيارات الدفع الرباعي، ممثلة بالجيل الثالث من هافال H6 وجوليون. وستعمل الطرازات الجديدة كليًا على تعزيز مكانة هافال في السوق وتحديث صورة العلامة التجارية”.

سيدخل الطِرازان الجديدان إلى السوق العالمية على التوالي في الربع الثاني من هذا العام. هذه أيضًا هي المرة الأولى التي تقوم فيها هافال بتحديث منتجاتها بنفس الوتيرة في الأسواق المحلية والخارجية. ومن بينها، تم تصنيف جوليون كسيارة الدفع الرباعي الرائدة عالميًا في المناطق الحضرية، وتم تصنيف الجيل الثالث من H6 كطراز الجيل الجديد من التكنولوجيا العالمية. لقد أصبحت الخصائص العصرية وعالية التقنية هي أبرز ما يميز السيارات الجديدة.

وبالمقارنة مع المنتجات السابقة، فإن المنتَجين عبارة عن منتجات جديدة كليًا تم إنشاؤها بواسطة منصة .L.E.M.O.N الخاصة بـ GWM. وتُعَد منصة .L.E.M.O.N بمثابة منصة عالمية عالية الذكاء وتقنية معيارية أطلقتها GWM في عيدها الثلاثين من أجل التعامل مع تحديات التكنولوجيا المستقبلية. وتتيح هذه المنصة للمنتَج التمتع بخصائص المرونة والأداء العالي والسلامة العالية والوزن الخفيف، بحيث يتم ابتكار المنتج الجديد بشكل شامل في تصميم المظهر ومساحة الركاب والأداء العام والذكاء والسلامة، وبالتالي يتم تحسين القدرة التنافسية للمنتَج بشكل شامل.

يمكن أن تدعم منصة .L.E.M.O.N تطوير طرازات من فئات مختلفة من سيارات الدفع الرباعي، والسيدان والميني فان من المستوى A0 إلى المستوى D. وبفضل النمط المعياري والمرونة العالية لمنصة .L.E.M.O.N، تتمتع هافال جوليون بقاعدة عجلات طويلة للغاية تبلغ 2700 مم، وما يصل إلى 26 مساحة تخزين تتجاوز نفس المستوى، كما تتميز بمساحة ممتازة لمقصورة القيادة.

الأداء العالي هو ميزة رائعة يمكن أن توفرها منصة .L.E.M.O.N مع هيكل جسم أكثر امتيازًا، على سبيل المثال، تم تقليل زاوية ميل الجسم بنسبة 50٪، وتم تقليل ذراع عزم تداخل التوجيه بنسبة 16٪، وزيادة دقة التوجيه بنسبة 16٪، وزيادة الصلابة الجانبية للجسم بنسبة 15٪، وتم تقليل مركز كتلة السيارة بمقدار 30 مم، سيتم تحسين تنسيق السيارة والتعامل معها والراحة بشكل شامل.

الذكاء والأمان هما أيضًا من السمات الفنية البارزة في الطرازين. فقد تم أيضًا تطبيق تقنيات الذكاء والقيادة الذاتية الخاصة بـ GWM على الطرازين، مثل IACC و AEB pedestrian و AEB cyclist و LDW + LKA وغيرها من الخصائص الذكية والآمنة المتقدمة، والتي تضمن أيضًا سلامة القيادة مع توفير الراحة للمستخدمين.

تتميز منصة .L.E.M.O.N أيضًا بخاصية الوزن الخفيف. ومن خلال “الهيكل والمادة والمعالجة”، فإنها تجعل المنتجات أخف وزناً، مما يؤدي إلى قدرة تنافسية متجددة. يتم استخدام الصُلب المشكل على الساخن بقوة شد 2000 ميجا باسكال أولاً لمنصة .L.E.M.O.N بدلاً من 1500 ميجا باسكال التقليدية. وبعد الترقية الجديدة كليًا على منصة .L.E.M.O.N، تم تقليل وزن الجيل الثالث من هافال H6 بمقدار 100 كجم، وزاد الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 14.5٪. لقد حققت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالجيل السابق من الطرازات، وتجاوزت أيضًا أداء الطرازات من نفس المستوى.

وسيُثري الطرازان الجديدان كليًا اللذان وُلدا على منصة .L.E.M.O.N مجموعة المنتجات الخارجية لعلامة هافال التجارية. إنهما بمثابة بطاقات العمل المهمة للمستخدمين في الخارج من أجل اكتساب إحساس جديد بعلامة هافال التجارية وتجربة أحدث تقنيات تصنيع المركبات من GWM، كما ستعملان على تحسين صورة العلامة التجارية لهافال.

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