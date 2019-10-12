‫الجناح الماليزيي في معرض دبي 2020 سيكون خاليا من الكربون

كوالالمبور، ماليزيا، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — في المعرض والمؤتمر الدولي الماليزي للتقنية الخضراء والمنتجات البيئية (آي سي إي أم 2019)، أعلن رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد عن “جناح عرض ماليزيا الخالي تماما من الكربون”، وهي مبادرة تهدف إلى موازنة انبعاث الكربون الذي سينتج عن الجناحالماليزي في معرض دبي 2020. يتضمن حساب انبعاث الكربون المواد المتضمنة وعملية البناء والتشغيل داخل جناح العرض من أكتوبر 2020 – أبريل 2021، وتفكيك الجناح حسب متطلبات معرض دبي 2020. وهذه مبادرة وطنية، وهي تتسق مع جهود ماليزيا لخفض انبعاثات الكربون الماليزية بنسبة 45% بحلول العام 2030.

من المقرر أن تكون فكرة شركةحجاز للمهندسين والمخططين لمفهوم وتصميم “مظلة الغابة المطيرة” في جناح العرض الماليزي الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر، بمثابة هيكل مستدام، يتضمن تصميمات مستقبلية لكفاءة الطاقة بما في ذلك مراوح طائرات الهليكوبتر لتحسين تدفق الهواء والتظليل الذاتي والمناظر الطبيعية الخضراء والألواح الشمسية وتجميع المياه الرمادية في جميع أنحاء الجناح. يستخدمالجناحنفسه أقل من 20٪ من الطاقة وسيقدم ماليزيا أيضًا باعتبارها واحدة من أقدم بلدان الغابات المطيرة في العالم. سيتم إعادة استخدام المواد المستخدمة في الجناحبعد تفكيكه.

يركز جناح ماليزيا الذي يحمل شعار “تنشيط الاستدامة”، على جهود ماليزيا والتزامها بموازنة التقدم الاقتصادي مع الاهتمام بالبيئة، تمشيا مع اتفاق باريس (2016) وقمة الأرض في ريو (1992).

وقال رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “الغطاء الحرجي الحالي لماليزيا يبلغ 55.3 في المئة، أو 18.3 مليون هكتار من إجمالي مساحة أرضنا، وهو ما يتجاوز التزام ماليزيا الأولي بقمة الأرض في ريو، التي حددت فيها هذه النسبة بـ 50 ٪، وهذا يمثل إرادة الأمة والتزامها بالحفاظ على الغابات وإدارتها بشكل مستدام.”

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح وتنفيذ مثل هذه المبادرة لجناح في المعرض العالمي. وأحد الشعارات الفرعية للمعرض هو الاستدامة. وللحفاظ على التزامها بحملة #MyButterflyEffect، لا ترغب ماليزيا في أن تكون فقط أول من يبدأ هذه الفكرة، بل هي ترغب في دعوة جناح آخر لها للتقدم ومتابعة خطته لدعم موقفهم من تغير المناخ.

وقال يو بي ين، وزير الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ: “إننا نبلغ العالم بأننا هنا وسنواصل كوننا نسعى إلى الاستدامة. من الواضح أن هذه المبادرة ستفيد ماليزيا على المدى الطويل. سوف يبرز الجناحالماليزي الخالي من الكربون التزامنا بتخفيض انبعاثات الكربون لدينا، كما هو متفق عليه في اتفاقية باريس، وستضمن مبادرة التحريج أيضًا أن تقوم الدولة بإعادة تشجير المزيد من الأراضي، إلى جانب البرامج الحالية التي تنفذها مختلف الوكالات الوطنية، بما في ذلك إطار عمل مجموعة آسيان لتغير المناخ، للحفاظ باستمرار على تغطية الغابات بنسبة لا تقل عن 55 ٪. ”

وقال توان سيد أحمد سيد مصطفى، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات في شركة التقنية الخضراء ماليزيا، “التقنية الخضراء ماليزيامكلفة بتوسيع تبني الابتكار والاستدامة في جميع القطاعات من خلال مبادرات استراتيجية رفيعة المستوى في المنصات الدولية ونحن نقارب مشاركة ماليزيا في معرض 2020 دبي باعتبارها واحدة من هذه الطرق الهامة “.

نبذة عن شركة التقنية الخضراء ماليزيا

شركة التقنية الخضراء ماليزيا هي وكالة حكومية تقع ضمن نطاق ميسيتك باعتبارها المنظمة الرائدة في قيادة التكنولوجيا الخضراء لتحقيق النمو الأخضر والاستدامة في ماليزيا تمشيا مع السياسة الوطنية للتكنولوجيا الخضراء.

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