‫الجابر: تدريب 60 شابا سعوديا على اكتشاب قدرات تحقيق الاستقرار وإدارة النزاعات

الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — قال السفير السعودي في اليمن والمشرف على البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن السيد محمد بن سعيد الجابر، اليوم إن التعاون السعودي الأميركي ساعد في تطوير قدرات أكثر من 60 مهنيا سعوديا من العديد من الوزارة في المملكة في ميدان تحقيق الاستقرار واحتواء النزاعات.

تم تصميم التدريب لإعداد المتدربين وتزويدهم بالمعرفة في ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمل اليومي على حل القضايا المعقدة والمتفاقمة في مناطق النزاع، وعلى وجه التحديد على تعزيز التنمية في اليمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد الجابر صباح يوم الأحد في افتتاح ورشة العمل الثانية لتحقيق الاستقرار، التي نظمها البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، بحضور السفير الأميركي في اليمن السيد كريستوفر هنزل ووفد من مكتب عمليات الصراع وتحقيق الاستقرار في وزارة الخارجية الاميركية. وشارك أفراد من البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن كممثلين للمملكة العربية السعودية.

وأضاف الجابر أن نجاح ورشة العمل الأولى يعكس الشراكة الاستراتيجية الأميركية السعودية القوية، والتي لها تأثير دولي إيجابي للغاية.

تهدف ورشة العمل، التي يتم تنظيمها للمرة الثانية، إلى تسليط الضوء على أهمية الاستقرار وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار للحد من النزاعات التي تهدد الأمن الدولي وتعيق وسائل الاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي.

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