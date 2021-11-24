سنغافورة، 24 نوفمبر 2021 /PRNewswire / – تُعد “بحوث الاستثمار الآسيوي” ( AIR) مصدرًا للبيانات الجديدة والفريد في تتبع معلومات الاستثمار الآسيوي.

يعد تتبع وجهة الأموال طريقة ممتازة لمعرفة اتجاهات الاستثمار الجديدة، حيث من المُحتمل العثور على أفضل وأسرع عوائد. في هذا التقرير الجديد من نوعه تمامًا، تبحث “بحوث الاستثمار الأسيوي” عن الأماكن التي يتدفق فيها رأس المال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وحتى الصين وآسيا- وذلك فيما يتعلق بحجم الاستثمار والشركات والمشروعات المعنية.

تُعد هذه قراءة أساسية للمحللين الماليين في آسيا، وكذلك المسؤولين التجاريين الحكوميين، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الدولية، والمالية، وحقوق الملكية الخاصة، ومحللي المعاشات التقاعدية ورأس المال الاستثماري، ومحامي الشركات، فضلاً عن التنفيذيين الذين يتطلعون إلى اقناص أحدث الفرص في آسيا.

تصدر “بحوث الاستثمار الأسيوي” بشكل مشترك مبين كلٍ من “بحوث استثمار الصين” و”دزان شيرا وشركاه”، وتقدم بيانات فريدة من نوعها وذات مصدر أولي ومطابقة فيما يتعلق بالاستثمارات الآسيوية الداخلية.

يتناول هذا الإصدار الأول المجاني الجديد تمامًا ما يلي:

تقرير آسيا الداخلي للربع الثالث من عام 2021

الاستثمارات الخارجية الأمريكية والأوروبية في كلٍ من آسيا والصين- بما في ذلك حجم الاستثمارات والشركات والمشروعات؛

الاستثمار الصيني الخارجي في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)؛

تحديثات السوق التنظيمية للصين والآسيان مع تحليل الأماكن الشاغرة في الأسواق الجديدة؛

لمحة عامة على أحدث مفاوضات التجارة الحرة التي تؤثر على آسيا – بما في ذلك الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( RCEP ) والاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ ( CPTPP ) والعديد من المناقشات الثنائية الأخرى التي تؤثر على التجارة العالمية الآسيوية

تفضل بتنزيل إصدارك المجاني الآن

https://www. asiainvestmentresearch.org/ issue/air-2021-q3-asia- inbound-report-nov-2021?utm_ campaign=AIR-PUB21-PR3M

تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني

https://www. asiainvestmentresearch.org/? utm_campaign=AIR-NOV21-PR3M

ما الذي يقوله الناس عن هذا التقرير:

يقول نيرج ديف، برلماني بريطاني وأوروبي سابق، رئيس اتحاد الكومنولث، لندن “إنه رائع للغاية”.

أوضح جوليا تشارلتون، من مكتب تشارلتونز للمحاماة، في هونج كونج قائلاً “يدعم قرارات الاستثمار بتحليل أصلي للاتجاهات الحاسمة في تدفقات الاستثمار الآسيوي. وغالبًا ما يكون “بحوث الاستثمار الآسيوي” متقدمًا على المنحنى ويضيف قيمة حقيقية لبيانات الاستثمار بتنسيق موجز وقابل للقراء”.

استعلامات الوسائط: info@asiainvestmentresearch. org