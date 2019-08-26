‫التخطيط لعقد معرض “المدينة الذكية، ربط المستقبل” 2019

الحدث الدولي الأكبر في منطقة آسيا المحيط الهادىء سيوفر طائفة من الأحداث مثل المؤتمرات والمعارض والمشاركة المجتمعية

إلسان، كوريا الجنوبية، 26 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد 2019 World Smart City Expo (WSCE 2019)، أكبر حدث خاص بالمدينة الذكية في منطقة آسيا – المحيط الهادىء، الذي تستضيفه وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل (الوزير كيم هيو مي)، ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات (الوزير: يو يونغ مين) وتقوم بتنظيمه شراكة أل أتس، كي ووتر وكينتيكس، في غويانغ كينتيكس من 4-6 أيلول/سبتمبر.

Overview of 2019 World Smart City Expo (WSCE) استعراض لمعرض المدينة الذكية

يجمع حدث هذا العام بين أسبوع المدينة العالمية الذكية وقمة الابتكار للمدن الذكية في آسيا، التي عقدت في العام 2017، وغيرها من الأحداث المتعلقة بالمدن الذكية في كوريا. وتمت تسمية هذا الحدث مؤخرا باسم معرض المدينة الذكية العالمية World Smart City Expo 2019 . وهذا الحدث مستعد لإطلاق بداية جديدة كحدث عالمي رائد في المدن الذكية.

تحت شعار “المدينة الذكية، ربط المستقبل”، سيتم تنظيم العديد من الفعاليات، ليس فقط لخبراء المدن الكوريين والدوليين والشركات والحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمدن الذكية ولكن أيضًا عبر الأحداث المواطنية مثل ميكاثون وفكرة السباق وصالون النقاش.

سيحضر حفل الافتتاح يوم 4 أيلول/سبتمبر حوالي 350 شخصًا من حوالي 30 دولة، بمن في ذلك الخبراء الدوليون المحليون والحكومات ورجال الأعمال ورؤساء بلديات المدن الخارجية الذين يشاركون في برامج مختلفة خلال الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة فلوريدا ريشارد، وهي أستاذة رائدة عالميا في علوم المدن في كلية الإدارة بجامعة تورنتو، كمتحدث رئيسي في الحدث.

وعلى وجه الخصوص، تم التخطيط لهذا الحدث لنشر الوعي العام وتوافق الآراء بشأن سياسات المدن الذكية من خلال تبادل الأفكار المختلفة حول المدن الذكية بمشاركة جميع المواطنين، الأطفال والكبار على حد سواء.

تم تصميم حدث “صالون النقاش”، الذي سيعقد في شكل برنامج حواري، لتعزيز فهم الجمهور العام للمدن الذكية من خلال التفسير والمنظور الإنساني وسيكون مفتوحًا للجميع. سيقود البروفيسور جيونغ جاي سيونغ، المخطط الرئيسي للمدينة الذكية التجريبية في منطقة سيونغ 5-1 للحياة، الذي يتم الترويج له باعتباره مشروع السياسة الأساسي للحكومة، البرنامج الحواري تحت شعار “ما مدى معرفتك بالمدن الذكية في كينتيكس” يوم 5 أيلول/سبتمبر.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/963981/2019_World_Smart_City_Expo.jpg