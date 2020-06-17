‫التخطيط لبدء إنتاج رقاقة الذكاء الاصطناعي التالية المرتداة من هوامي “هوانغشان -2” بكميات كبيرة في الربع الرابع من العام 2020، توفير 50% من الطاقة مع كشف أسرع للرجفان الأذيني

الإعلان عن تعيين راميش جين – أبو الحوسبة المتعددة الوسائط كبير المستشارين الفنيين في معهد هوامي لأبحاث الذكاء الاصطناعي، في أول مؤتمر ابتكار لهوامي “الذكاء الاصطناعي لفك شيفرة المستقبل”

شنجن، الصين، 18 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت الشركة المتخصصة في إنتاج الرقاقات القابلة للارتداء الخامسة عالميا (1) الشركة الأم لشركة أمازفيت، هوامي (بورصة نيويورك: HMI) النقاب عن شريحتها المرتداة الثانية هوانغشان – 2 في أول مؤتمر ابتكار لها عقدته تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لفك شيفرة المستقبل”. علاوة على ذلك تم الإعلان عن العديد من الأجهزة وسلسلة من الحلول في البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي. وتم الإعلان في المؤتمر عن تعيين راميش جين – الذائع الصيت في الصناعة وأبو الحوسبة المتعددة الوسائط كبير المستشارين الفنيين في معهد هوامي لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

طلاق رقاقةالذكاء الاصطناعيالقابلة للارتداء، هوانغشان – 2 (MHS002)

بصفتها عضوًا بلاتينيًا في ريسك-في، تمتلكهواميتراكمًا تقنيًا واسع النطاق وتخطيط استثمار في مجال أشباه الموصلات. في العام 2018، أطلقت شركةهواميأول معالج قابل للارتداء (2) من مجموعة RISC-V مفتوح المصدر في العالم، هوانغشان – 1 (MHS001)، يضم أربعة محركات ذكاء اصطناعي أساسية – محرك القياسات الحيوية للقلب، ECG، ECG Pro، ومحرك مراقبة شذوذ وتيرة الصحة

بعد 450 يومًا، تكشفهواميعن الجيل التالي من رقاقات الذكاء الاصطناعي، هوانغشان – 2 (MHS002) . وإذ يستند إلى إلى بنية RISC-V، تتميز رقاقة هواميهوانغشان – 2 (MHS002) بكفاءة حوسبة عالية واستهلاك منخفض للطاقة. تكتشفهوانغشان – 2الرجفان الأذيني بسرعة تزيد بـ 7 مرات مقارنة بهوانغشان -1و 26 مرة أسرع من الخوارزميات المماثلة. تحتويهوانغشان – 2أيضًا على مستشعربوضعية “دائم العمل”مع استهلاك طاقة منخفض للغاية بفضل NPU (وحدة معالجة الشبكة العصبية) والمعالج المشتركسي 2. من الناحية النظرية، يمكن أن تقلل رقاقة غوانشان – 2 من استهلاك الطاقة الكلي بنسبة 50٪، مما يجعل عمر البطارية أطول للمنتجات.

من المقرر أن يتم إنتاج هوانغشان – 2 (MHS002) بكميات كبيرة في الربع الرابع من العام 2020. ونأمل أن تكون الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة المجهزة بـهوانغشان – 2متاحة على قائمة منتجاتهواميفي النصف الأول من العام 2021.

بيوتراكر 2، الجيل الثاني من المستشعر البصري للتتبع الحيوي PPG من هوامي

تقوم شركةهواميبتطوير مستشعر بصري للتتبع الحيوي PPG الخاص منذ سنوات، وهي أجهزة معروفة بدقتها العالية. مقارنة مع سابقه، فإنبيوتراكر 2الذي تم إطلاقه حديثًا يدعم خمسة محركات بيانات بيولوجية RealBeats ™ و OxygenBeats ™ و SomnusCare ™ و ExerSense ™ وهواميPAI ™، مما يجعله المستشعر البيولوجي الأكثر تنوعًا ودقة على الإطلاق من إنتاج هوامي.

خمسة محركات بيانات رئيسية (3) تساهم في منصة إدارة الصحة بالذكاء الاصطناعي من هوامي

للسماح للإنسان بمتابعة الحقوق الصحية الكاملة كأكثرها، تتضمن منصةهواميلإدارة الصحة بالذكاء الاصطناعي مجموعة شرائحالذكاء الاصطناعي هوانغشان – 2 (MHS002)، ومستشعر PPG الجديدبيوتراكر 2 وخمسة مؤشرات ومحركات بيانات رئيسية.

· RealBeats ™ 2، محرك البيانات الحيوية المتقدمالعامل بالذكاء الاصطناعيلمراقبة معدل ضربات القلب. يزيل تداخل الضوضاء لإشارات معدل ضربات القلب أثناء التمرين وهو قادر على مراقبة الرجفان الأذيني بـ 1.87 مرة أطول من الجيل الأخير في الليل و 6.64 مرة في اليوم. وهو يحقق الكشف التلقائي القائم على الذكاء الاصطناعي لل AVRT و PVC المتكرر من خلال نموذج البيانات الضخمة لصحة القلب.

· OxygenBeats ™، محركالذكاء الاصطناعيلبيانات الأكسجين الذي تم تطويره ذاتيًا منهوامي. يبلغ معدل نجاحه 100٪ مقابل أقل من 90٪ في المنتجات المماثلة. مقارنة بنتائج محللات الأكسجين المحترفة، يبلغ متوسط الخطأ 1.67٪ فقط، مما يعكس دقة أعلى من معظم أجهزة المعصم القابلة للارتداء للكشف عن الأكسجين في الدم. طبق جهاز OxygenBeats ™ على زيارات المتابعة مع مرضىكوفيد-19 المتعافين التي أجراها فريقنانشان جونغالطبي. من المتوقع أن تتوافر الساعات الذكية المجهزة بنظام OxygenBeatsTM في الربع الثالث من هذا العام2020.

· SomnusCare ™، وهو محرك بيانات بيولوجي مدفوع بالذكاء الاصطناعي. تتجاوز دقة الكشف عن بيانات النوم 80٪، ومن الممكن اكتشاف القيلولة بطول 25 دقيقة بدقة 100٪ تقريبًا. علاوة على ذلك، يمكن لـ OxygenBeatsTM، من خلال تحليل حالة النوم واكتشاف تشبع الدم بالأكسجين، التعرف على متلازمة توقف التنفس أثناء النوم (SAS)، “القاتل غير المرئي” لصحة الإنسان، وتحذير المستخدم بضرورة اتخاذ إجراءات فورية.

• ExerSense™، محرك التعرف بالذكاء الاصطناعي على أنماط الحركة القائمة على البيانات الرياضية الكبيرة. يمكن أن يتطابق هذا المحرك مع نماذج الحركة في الوقت الحقيقي من خلال الكشف عن البيانات باستخدام مستشعر الحركة ومستشعر معدل ضربات القلب على أجهزة هوامي القابلة للارتداء، ثم تحديد وضع التمرين للمستخدم بذكاء. في الوقت الحاضر، يمكن لـ ExerSense اكتشاف 19 وضعًا للتمارين الرياضية تلقائيًا، بما في ذلك المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة، والتي تغطي 95٪ من سيناريوهات التمارين اليومية للمستخدمين. لا يحتاج المستخدمون إلى إجراء عمليات يدوية مملة، بل يمكنهم الاستمتاع باختيارات عشوائية لأوضاع التمرين الذكية.

· PAI ™ من هوامي، وهي درجة واضحة لـ PAI يمكنها أن تعكس بيانات معدل ضربات قلب المستخدم، جنبًا إلى جنب مع وقت الحركة اليومي والبيانات الصحية الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة تمرينهم وحالة القلب الصحية. يمكن لـهوامي-PAI ™ إرشاد المستخدمين إلى إنشاء أنظمة تقييم صحية مخصصة للغاية باستخدام البيانات الحيوية الخاصة مثل العمر والجنس ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة. يعتمدهوامي-PAI ™ على دراسةهنتللياقة البدنية، التي تساعد على تقليل معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين متوسط العمر المتوقع. واستغرقت الدراسة التي قادها البروفيسور أولريك ويسلوف في كلية الطب بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا 35 سنة بمشاركة أكثر من 230 ألف مشارك.

تعيين راميش جين مستشارا فنيا لمعهد هوامي معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي لهوامي

أعلن السيد وانغ هوانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عن إنشاء معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي لهوامي. وتم تعيين راميش جين، خبير الذكاء الاصطناعي الشهير، وأبو حوسبة الوسائط المتعددة، والأستاذ في جامعة كاليفورنيا، إيرفاين، ومؤسس معهديو سي آيللصحة المستقبلية، كمستشار تقني رئيسي لمعهد أبحاث الذكاء الاصطناعي لهوامي

في النصف الأول من العام 2020، أنشأتهواميثلاثة مختبرات مشتركة: المختبر المشترك مع فريق جونغ نانشانللأجهزة الذكية للارتداء على المعصم. مختبر المضمار والميدان المشترك مع جمعية ألعاب القوى الصينية؛ ومختبر ذكاء الدماغ والحاسوب المشترك مع معهد التكنولوجيا المتقدمة، جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

[1] احتلتهواميالمرتبة الخامسة في الشحن العالمي للساعات العالمية وحصتها في السوق، وفقًا لبيانات من شركة البيانات الدولية (آي دي سي) Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker

[2] https://riscv.org/ membership/6144/huami/

[3] هذا ليس جهازًا طبيًا وليس مخصصًا للاستخدام في تشخيص أو مراقبة أي حالة طبية

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1192309/Wearable_Device_ Chip.jpg