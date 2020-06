You are here:

‫التخطيط لبدء إنتاج رقاقة الذكاء الاصطناعي التالية المرتداة من هوامي “هوانغشان -2” بكميات كبيرة في الربع الرابع من العام 2020، توفير 50% من الطاقة مع كشف أسرع للرجفان الأذيني