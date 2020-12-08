‫التحول الرقمي في دبي: من يلعب الدور الحاسم؟

شنجن، الصين, 8 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — تسارعت وتيرة التوسع الحضري المقترن بتزايد عدد السكان بدرجة سريعة على مدار العقود الأخيرة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد الضغط على البنية التحتية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئة. ممَّا يجعلنا نطرح سؤالًا هامًا: كيف نوفر السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والوظائف والبنية التحتية لسكان المنطقة؟ لقد عملت دبي على مدار الـ 20 عامًا الماضية على تحويل نفسها إلى مدينة دولية ووجهة تجارية وسياحية إقليمية، وقد تحقق ذلك من خلال تنويع الاقتصاد والتنمية الضخمة في قطاعات محددة — بما في ذلك السياحة والعقارات وتجارة التجزئة والسفر والخدمات اللوجستية والتمويل. وفي إطار عملية التحضر هذه، فقد تبنى أحد القطاعات الحكومية القوية والمنتجة إجراء إصلاحات تنظيمية إلى جانب التكنولوجيا مع الالتزام التزامًا كاملًا بإضفاء الطابع الرقمي ذي المستوى العالمي على المدينة.

التحوّل التكنولوجي

بدأت دبي رحلتها التكنولوجية فور الإعلان عن أول استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في عام 1999، وتبع ذلك إطلاق مدينة دبي للإنترنت وحكومة دبي الإلكترونية وحكومة دبي الذكية وأُطلقَت في عام 2014 مبادرة دبي الذكية. وقد حظيت المبادرات الرقمية العديدة التي عملت على تحوّل المدينة على مدى العقدين الماضيين بترحيب سكانها، وقد أثمر عن ذلك تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع جوانب الحياة.

لقد شكل تطور التحوّل الرقمي والنمو السريع للخدمات الرقمية المصاحبة له تحديات جديدة في بلدية دبي، بما في ذلك كيفية معالجة التزايد السريع في حجم البيانات مع ضمان أمن البيانات في الوقت ذاته. لذا فقد قررت بلدية دبي حيال هذا الصدد إطلاق مشروع مركز بيانات التعافي من الكوارث (DR)، والذي تطلب نشر مركز بيانات سريعًا وتشغيله في أقرب وقت ممكن من أجل ضمان أمن البيانات للخدمات الرقمية. ومع ذلك، فقد ظل كلا من ضمان التسليم السريع والموثوقية العالية يمثِّل مهمة مضنيةً للغاية عند إنشاء مراكز بيانات التعافي من الكوارث في الأراضي المكشوفة.

مركز البيانات المعياري الجاهز

تجلب هواوي، بصفتها إحدى المزودين الرائدين عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خبرتها الهندسية التي تزود العملاء بمراكز بيانات أكثر أمانًا وذكاءً وموثوقيةً. تعاونت كلا من هواوي وحكومة دبي سويًا للتغلب على التحديات التي ينطوي عليها إنشاء مراكز بيانات معقدة للتعافي من الكوارث — بفضل سرعة النشر والموثوقية العالية والعمليات الرقمية والصيانة (O&M) والمستوى العالي من التقارب مع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات — وكان حل هواوي FusionDC1000A الكامل (E2E) هو الخيار الطبيعي لمثل هذا المشروع الإنشائي المعقد.

النشر السريع: يعد FusionDC1000A من هواوي حلاً كاملًا وشاملًا لمركز البيانات المعياري الجاهز يعتمد على تصميم متكامل للغاية. حيث تأتي جميع أنظمة توزيع الطاقة والتبريد وإطفاء الحرائق والحماية الأمنية والمراقبة جاهزة ومثبَّتة مسبقًا ومُختبرة مسبقًا ومشغَّلة مسبقًا في المصنع. وتُضمَن جودة التصنيع من خلال تصميم الحل القائم على المنتج وعملية التصنيع المتطورة الكاملة مع تصميم الحاوية الذي يسمح بإجراء النقل والتركيب بكل سهولة. وعلاوةً على ذلك، يمكن إنجاز عملية النشر في غضون يوم واحد فقط، مما يسهم في تقليل ساعات العمل المطلوبة بنسبة 80٪ وتقصير الوقت الهندسي بدرجةٍ كبيرة وتلبية المتطلبات الأساسية لبلدية دبي بفعالية للإصدار السريع.

الموثوقية العالية: يعتمد حل FusionDC1000A هيكلًا موثوقًا للغاية يبلغ عمره الافتراضي 25 عامًا؛ حيث يوفر مستوى حمايته الذي يبلغ حده الأقصى IP65 الحماية الكاملة من الغبار والرطوبة إلى جانب قدرته على مقاومة الصدمات التي تعادل درجة الكثافة 9 في تصنيف ماكنير – مقارنةً بتلك الموجودة في المباني التقليدية. كما يتميز قفله الميكانيكي عالي القوة الذي يحمي أيضًا الأصول الأساسية وتطبيقاته المقاومة لدرجة الحرارة العالية، مما يجعله مناسبًا تمامًا لمناخ دبي.

التشغيل والصيانة الرقمية: لقد كُوِّن النظام الأساسي الذكي لإدارة البنية التحتية لمركز بيانات هواوي (DCIM) بهدف توفير إدارة موحدة لإمدادات الطاقة والتبريد ومراقبة الوصول والأنظمة الفرعية للدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV). يمكن للمستخدمين الوصول إلى النظام من خلال محطات متعددة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مع توفير واجهة تشغيل وصيانة مرئية. تتسم تجربة التشغيل والصيانة المبسطة والذكية بالسلاسة، مما يغني عن الحاجة إلى موظفين في الموقع.

حاز حل FusionDC1000A الشامل من هواوي على تقدير واسع وحظي بثناء كبير من حكومة بلدية دبي لتصميمه ونشره وتشغيله وصيانته. وقد أفادت تقارير بأن حل FusionDC1000A من هواوي قد لعب في الواقع دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية دبي للمدينة الذكية 2021.

الابتكار يمضي قدما

صرحت أسمهان الزرعوني، مدير تكنولوجيا المعلومات في بلدية دبي: “نسعى جاهدين، من خلال اعتماد الابتكار التكنولوجي، إلى تحسين رفاهية جميع المقيمين والزائرين في دبي، وتزويدهم بتجربة مدينة تتسم بمزيد من السلاسة والذكاء والأمن والفعالية وإضفاء الطابع الشخصي. واسترشادًا بالرقمنة الحضرية، فقد عملت دبي على تحويل نفسها إلى نموذج مدينة ذكية. وقد أُطلقت في أقل من ثلاث سنوات أكثر من 100 مبادرة ذكية وأكثر من 1000 خدمة ذكية للجمهور من أكثر من 20 دائرة حكومية، مما أدى إلى تحسين معايير السعادة بنحو 3٪. نتطلع إلى مزيد من التعاون مع هواوي في طريق التحول الرقمي وبناء المدينة الذكية في دبي. وبصفتنا شركة تتمتع بتقنية عالية وجريئة في مجال الابتكار، فنرى أن هواوي قادرة على المساهمة على نحوٍ أكبر في تطوير دبي فضلًا عن استعدادها إلى مواجهة أي تغييرات وتحديات مستقبلية.”

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب https://e.huawei.com/en/ case-studies/industries/ government/2020/digital- transformation-in-dubai