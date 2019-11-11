‫التجارة المدفوعة بالبيانات هي “المغيرة لقواعد اللعبة” لأعمال الضيافة في العالم

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لـ فريدوم باي توم دوروفسيك “هذا التقرير report الجديد يوفر استراتيجية حقيقية للتفوق على المنافسين في سوق متغير بسرعة.”

فيلادلفيا، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة فريوم باي، الشركة المبتكرة في ميدان المدفوعات، وهي الشركة العالمية الرائدة في تقنية التجارة الآمنة للإقامة، التجزئة، المطاعم وغير ذلك من شركات أعمال الضيافة، اليوم عن نشرها تقريرا جديدا بعنوان “الضيافة 2020 +، أسباب التحدث عن التجارة المدفوعة بالبيانات”.

يلقي التحليل الشامل نظرة متعمقة على كيفية احتياج الشركات التي ترغب في الوصول إلى موقع متقدم والبقاء متقدمة في قطاع يتسم بقدر كبير من التنافسية والتغيير المستمر، إلى تبني منصة متكاملة من الجيل التالي تركز على العملاء تعمل عبر جميع القنوات.

توفر الإدارة الأكثر فاعلية للبيانات الضخمة، وتقديم معلومات محسّنة في الوقت الفعلي عن الأعمال التجارية والعملاء، إلى جانب تعزيز النظم القديمة القائمة، لهذه الأعمال فرصة تلبية متطلبات المستهلكين الذين يزدادون معرفة بالتقنية والمتزايدي التطلب.

التكنولوجيا الجديدة والخدمات عبر الإنترنت وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين غذت عقدًا من النمو المستمر لصناعة الضيافة. يمثل السفر والسياحة (بما في ذلك الفنادق والإقامة والطعام والمشروبات) أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تبلغ قيمة صناعة الفنادق العالمية وحدها $525bn مليار دولار، حيث تصل عائدات الولايات المتحدة منها إلى 200 مليار دولار سنوياً.

ومع ملايين الدولارات التي يحتمل أن تكون على المحك، فإن الشركات التي تقدم تجارب سلسة ومريحة للغاية والتي يطلبها عملاؤها (تجمع بين الأمان والدفعات والولاء والعروض)، هي تلك الشركات التي ستحقق أكبر نجاح في السوق. تتضمن هذه التحولات التكنولوجية مجموعة من التطبيقات سهلة الاستخدام والحجز عبر الإنترنت وتسجيل الوصول والطلب المسبق وبرامج الولاء الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، في حين ركزت العديد من شركات الضيافة اهتمامها على التحسينات الأمامية، فقد تجاهل عدد كبير منها الوظائف الخلفية الحيوية، مما أدى إلى تشغيل هذه الشركات أنظمة تشغيل مفككة ومجزأة تشكل تهديدًا للنمو ومكانتها التنافسية في هذا القطاع.

وقال توم دوروفسيك مؤسس ومدير فريدوم باي: “عبر قطاع الضيافة، تجد الشركات من جميع الأحجام نفسها مضطرة لتعديل استراتيجياتها من أجل البقاء في عصر جديد قائم على البيانات – حقبة من النمو المحلي والعالمي المتفائل ولكنها أيضًا حقبة من التغيير غير المسبوق لناحية المنافسة، وتوقعات الضيوف، والتمكين التكنولوجي، وتنظيم البيانات. يسلط هذا التقرير الضوء بوضوح على مزايا وجود استراتيجية مركزية للعملاء تعتمد على البيانات بشكل حقيقي توفر حلولًا متكاملة تمامًا عبر منصة مدفوعات واحدة في المتجر، وعبر الإنترنت والهاتف المحمول.”

علاقة مباشرة مع العملاء

مع تجاوز صناعة الفنادق مبلغ الـ 500 مليار دولار على مستوى العالم، تجذب هذه الأموال شركات كبيرة وصغيرة، وكلها تكافح للحصول على شريحة أكبر من الكعكة. في الوقت نفسه، تنتقل قوة التسعير إلى المستهلك، الذي من المحتمل أن يتصفح عبر الإنترنت بحثًا عن أماكن تقدم أفضل قيمة وموقع ومراجعات للخدمة.

تشير البيانات إلى أن إغراء العملاء بالحجز من خلال قناة ملكية خاصة بالمزود بدلاً من جهة خارجية، يؤدي إلى توفير يصل إلى 20% . وإضافة إلى ذلك، يقول 26٪ من المسافرين أن الخدمة والخبرة هي السبب في اختيارهم لعلامة تجارية معينة عند تحديد مكان إقامتهم، مما يوضح بشكل أكبر أهمية وجود البنية الرقمية المناسبة.

الحل – قيمة التكامل الحقيقي من النهاية إلى النهاية

يتيح استخدام منصة تجارة متكاملة كمحرك مركزي للبيانات للشركات إمكانية محاصرة وتوسيع نطاق الأنظمة الحالية المهجورة، وتحسين تجربة الضيوف، وإنشاء نظام لإدارة الامتياز دون مجهود، وتوفير بيانات أكثر ذكاءً ومعلومات الأعمال. تعمل منصة التجارة التي تركز على العملاء أيضًا على إنشاء بنية تغذي الابتكار وتزود الشركات بالقدرة على “أن تكون محصنة أمام المستقبل” وخدمات إزالة المخاطر، مما يسمح باتخاذ القرارات التجارية المرنة وقيادة الميزة التنافسية.

وأضاف كريستوفر كرونينثال، الرئيس وكبير المسؤولين التقنيين لشركة فريدوم باي: “لم تعد شركات الضيافة تسمح لمقدمي الخدمات القديمة التي عفا عليها الزمن بالإبقاء عليها في المؤخرة، وعليهم العمل الآن لاستيعاب الوظائف المهمة في بنية رقمية متصلة بالبيانات. لا يمكن للأغلبية العظمى من المعالجات ببساطة مواكبة التقنية المتقدمة.

“توفر منصة التجارة فرصة قابلة للتنفيذ لتحقيق ذلك بأقل قدر من المخاطرة والتعطيل. بالإضافة إلى إدارة بيانات المعاملات من التفاعلات في الوقت الفعلي عبر نقاط حجز ومبيعات متعددة، وهي قادرة على تقديم فهم واضح لما يحدث ولماذا، ليس فقط خلال رحلة الشراء، ولكن في جميع أجزاء الصناعة للكشف عن العوامل والخبرات الرئيسية التي تؤثر على القرارات.

“استخدام النظام الأساسي كمحرك مفتوح ومتكامل لنقل البيانات إلى وظائف الضيافة الأخرى غير المتصلة بالمبيعات، وفتح الإمكانات الهائلة لخفض التكلفة وتحسين تجربة العملاء والإيرادات بالإضافة إلى تعزيز الولاء والربحية طويلة الأجل.”

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