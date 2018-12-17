‫البنك التجاري الدولي – مصر يعلن عن تأسيس CVentures أول شركة استثمار رأس مال مُخاطر في مصر متخصصة في التكنولوجيا المالية

القاهرة، 17ديسمبر 2018

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – المؤسسة المالية الرائدة في مصر- عن تأسيس شركة CVentures والتي تعد أول شركة استثمار رأس مال مُخاطر في مصر تركز على تمويل الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والجيل الجديد من منصات الخدمات المالية. ويعكس تأسيس الشركة الجديدة توجه البنك نحو دعم قطاع الخدمات المالية بمصر والذي يتمتع بالعديد من مقومات النمو الواعدة، فضلًا عن أهمية التكنولوجيا المالية خلال المرحلة الراهنة كأحد الدعائم الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، وكذلك المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.

ويتميز نموذج العمل الخاص بشركة CVentures بأنه يجمع ما بين خصائص المستثمر المستقل من سرعة وسهولة إتمام المعاملات إلى جانب الاستفادة من القدرات المؤسسية النابعة من تنوع أنشطة البنك التجاري الدولي، هذا و تهدف الشركة الي تنمية و تعزيز العلاقات مع جميع الأطراف ذوي الدراية بمتطلبات السوق والقدرة على ابتكار أحدث الحلول التكنولوجية وتطوير نماذج الأعمال الابتكارية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالخدمات التي يقدمها البنك. و تستهدف الشركة في المقام الأول المشاركة بمراحل التمويل (Series A وSeries B) للشركات الناشئة و ذلك في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق حول العالم، و ايضا سوف تستهدف الشركة بشكل انتقائي المشاركة في مراحل التمويل الأكثر حداثه (Seed Rounds) لبعض الشركات الناشئة في تلك الأسواق.

وفي هذا السياق فقد صرح السيد/ حسين أباظة – الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر ورئيس مجلس إدارة شركة CVentures- أن البنك لديه رؤية واضحة نحو دعم منظومة ريادة الأعمال وهو ما ينعكس في مشاركة البنك الفعالة ورعايته لمختلف الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال. وأضاف أباظة أن تأسيس CVentures هو امتداد طبيعي لتلك الرؤية الطموحة وتأكيد على التزام البنك بدعم وتطوير منظومة القطاع المالي المصري. وأكد أباظة أن التوقيت يعد مثاليًا لإطلاق أول شركة استثمار رأس مال مُخاطر في مصر متخصصة في تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وذلك في ظل تضافر جميع الأطراف ذات العلاقة بمجتمع المال والأعمال المصري لدعم التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي.

ومن جانبه أوضح السيد/ أشرف شاش – رئيس مجموعة الأستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة CVentures – أن قيام البنك التجاري الدولي بإطلاق الشركة يتوافق مع التوجهات الاستثمارية لكبرى البنوك الرائدة عالميًا و التي تستهدف الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء عبر تبني نموذج الأعمال القائم على التعاون المثمر مع الشركات الناشئة. وأعرب شاش عن ثقته بأن الشركة سوف تحدث تأثير ملموس في هذا القطاع و انها سوف تفوق أهدافها الاستراتيجية المرجوة، و ذلك من خلال دعم البنك التجاري الدولي وجهود إدارة الشركة التنفيذية. واختتم شاش بأنه من المتوقع أن تساهم الشركة في اضافة قيمة كبيرة لجميع الأطراف العاملة في هذا المجال، وعلي رأسها الشركات المستثمر بها ، وكذلك الشركاء العاملين في مجال رأس المال المخاطر في مصر والمنطقة.

وفي سياق متصل، أعرب السيد/ عماد فؤاد – العضو المنتدب لشركة CVentures- عن تحمسه الشديد لإطلاق الشركة نظرًا لقدرتها على سد الفجوة التمويلية الراهنة و تعزيز الدعم المؤسسي للشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضاف فؤاد أن نموذج أعمال الشركة يقوم على تعظيم الاستفادة من قدرات البنك التجاري الدولي لدعم رواد الأعمال الذين يتوافر لديهم رؤية مستقبليه واضحة، الدراية الشاملة بالسوق المستهدف، و القدرة علي تنفيذ خطط العمل المقترحة. و أضاف عماد أن الشركة سوف تقوم بالتركيز على بناء علاقات استراتيجية مستدامة عبر تطوير سبل التعاون المشترك وبناء شراكات مثمرة مع الأطراف العاملة في مجال رأس المال المخاطر على الصعيدين المحلي والدولي.

نبذة عن البنك التجاري الدولي – مصر

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها تعظيم القيمة لكافة الأطراف ذات العلاقة عبر طرح أفضل الحلول المالية والمنتجات المصرفية الابتكارية، مع التركيز على تقديم أفضل مستويات في خدمة العملاء للأفراد والمؤسسات التي تشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 190 فرعًا في أنحاء الجمهورية. وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة “أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم” لعام 2018 من جلوبال فاينانس وجائزة “أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم” لعام 2017 من مؤسسة يورومني Euromoney. وقد أظهر البنك التزامه نحو مبادرة تحقيق الأهداف القائمة على العلوم خلال عام 2018، فضلًا عن إدراجه من جانب كلية لندن للأعمال ضمن الدراسات التي تقدمها الكلية والمتعلقة بنماذج الأعمال الناجحة.

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https://www.cibeg.com/arabic/News/Pages/CIB-establishes-CVentures-Egypt’s-first-corporate-venture-capital-firm-focused-primarily-on-FinTech.aspx