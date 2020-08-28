‫البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يتعاون معتكتل القطاع الخاص اليمني حول التخطيط والاستراتيجية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من مختصي التنمية في البرنامج، اجتماعاً شاملا عبر الإتصال المرئي بهيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، بهدف تنسيق خطط وأعمال التنمية الاستراتيجية، وبحث التعاون لتوسيع نطاق جهود التنمية، واستكشاف الإمكانات العامة للتكتل للمشاركة في جهود التنمية وإعمار اليمن وتعافيه اقتصاديا.

ورسخ الاجتماع المواءمة بين أهداف التنمية بين تكتل القطاع الخاص اليمني والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل رفع الكفاءة في القطاعات الحيوية للاقتصاد اليمني وتوفير الخدمات الأساسية المتزايدة والمحسنة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين اليمنيين. وقدم تكتل القطاع الخاص اليمني عرضًا تقديميًا حول إنشاء التكتل وإنجازاته ومفهومه لإطار الشراكة المستقبلية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما كانت مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومبادراته وشراكاته مع المنظمات الدولية من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية للتعاون، ورصد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في اليمن.

يتبع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أفضل الممارسات في التنمية وإعادة الإعمار ويمارس الريادة الفكرية في التنمية المستدامة بهدف تعزيز العلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

وعبر مكاتبه في جميع أنحاء اليمن، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 188 مشروعًا في أكثر من 7 قطاعات: الصحة والطاقة والنقل والمياه والتعليم والزراعة ومصايد الأسماك، وبناء قدرات الكيانات الحكومية. كما قدمت فرق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مرارًا وتكرارًا المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي من الكوارث في مجموعة من المحافظات اليمنية على مدار العامين الماضيين.

وبالتزامن مع الاجتماع الافتراضي، استكمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تسليم مشروع إدارة الموارد المائية لمحافظة سقطرى إلى السلطات المحلية. ويقدر أن تحسين إمدادات المياه وتوزيعها في الأرخبيل نتيجة لهذا المشروع سيخدم 30,000 مستفيد.

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