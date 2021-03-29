‫الاعتراف بريفبيتس واحدة من المزودين العشرة الأول لحلول الأمن السيبراني في العام 2021

منيولا, 29 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مبيعات حلول برمجيات الأمن السيبراني ريفبيتس اليوم أن مجلة سي آي أو للتطبيقات اعترفت بها كواحدة من الشركات الأولى المزودة لحلول الأمن السيبراني للعام 2021.

كجزء من الاعتراف بالشركة، أجرت المجلة مقابلة مع كبير موظفي التكنولوجيا في ريفبيتس، مكتيبا سيليك، لمناقشة التحرك المستمر للابتكار الذي كان في صميم عمل شركة ريفبيتس منذ إنشائها.

وفي مقالة بعنوان ““عرض نظرة محدثة على برامج وخدمات الأمن السيبراني، ” يتحدث مكتيبا عن التحديات والإنجازات التي حققتها ريفبيتس.

“نظرًا لخلفيتي في خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الكبيرة، فقد استخدمت العديد من منتجات الأمن السيبراني، لكنني فوجئت تمامًا برؤية العديد من الحلول، حتى الحلول الرائدة في السوق، التي تحتوي على عيوب كبيرة.”

وفي معرض حديثه عن هذا الموضوع، قال مكتيبا: “لا تزال معظم الشركات تعتمد اليوم على مجموعة من الحلول المختلفة غير الفعالة لأمنها الإلكتروني، وهو عامل رئيسي في الأزمة العالمية المستمرة للحوادث السيبرانية المكلفة والمدمرة. ومعظم هذه الهجمات مثل برامج الفدية أو انتحال هوية الصفحة، من خلال الحماية المناسبة التي توفرها ريفبيتس “.

تم إنشاء ريفبيتس لسد الفجوات التي تركت مفتوحة على مصراعيها من قبل منتجات الأمن السيبراني الشائعة. واستنادًا إلى بنية مبتكرة وحصولها على العديد من براءات الاختراع الأميركية، أصدرت ريفبيتس مؤخرا منصة الاستخبارات السيبرانية المعروفة تحببا باسم Every CISO’s Dream. وهي تشتمل، في منصة متكامة واحدة، على مجموعة كاملة من الوحدات الإلكترونية، بما في ذلك أمان البريد الإلكتروني وأمن نقطة النهاية مع تقنية EDR و PAM وتقنية الخداع، كسمات رئيسية.

إن النظرة المركزية لأهم مكونات الدفاع السيبراني مع الإجراءات عبر الوحدات التي توفر ذكاءً عمليًا في الوقت الفعلي ترفع حقًا من معايير حلول الأمن السيبراني.

“أنا مقتنع بأن هذا المورد الوحيد والنهج المتكامل سيغير الطريقة التي تنظر بها الشركات إلى الأمن السيبراني. ومن الواضح أن البديل المتمثل في نشر حلول القضايا الأمنية بصورة منفصلة من بائعين متعددين لم يكن فعالًا،” كما قال مكتيبا.

حول ريف بيتز

تأسست شركة ريفبيتس في العام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. من خلال تقديم أربع أدوات أمان متقدمة، تتكون من عشر وحدات مختلفة، توفر شركة ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات.

يقع المقر الرئيسي لشركة ريفبيتس في منيولا، نيويورك، ولها مكاتب في برينستون، نيوجيرسي، بوسطن، مساتشوستس، أنتويرب (بلجيكا)، لندن (إنجلترا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits.

الاتصال: neal.hesterberg@ revbits.com

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