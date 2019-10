You are here:

‫الاتحاد العالمي لعلم الأعصاب يكشف عن آفاق جديدة في علاج الصرع للأطفال والنساء الحوامل وعلاقات جديدة بين اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والصرع في المؤتمر العالمي السنوي الرابع والعشرين لعلم الأعصاب، دبي، 27-31 أكتوبر