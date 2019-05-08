‫الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبيبسي تعلنان عن مشاركة فرقة Imagine Dragons في الحفل الافتتاحي لنهائية دوري أبطال الاتحاد الأوروبي الذي تنظمه بيبسي

الموسيقيون الفائزون بجائزة غرامي يقدمون أداء موسيقيا ملحميا من موسيقى الروك في مدريد

بيرتشاس، نيويورك، 9 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — #FORTHELOVEOFIT – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وشركة بيبسي أن فرقة Imagine Dragons ستشارك في تقديم أداء حي في الحفل الافتتاحي للمباراة النهائية لرابطة أبطال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للعام 2019 الذي ستنظمه بيبسي. الفرقة الموسيقية الفائزة بجائزة غرامي والمعروفة بالأغاني التي حطمت الأرقام مثل Radioactive و Thunderستحتل المسرح قبل دقائق فقط من انطلاق المباراة النهائية في أستاد متروبوليتانو في مدريد يوم السبت، 1 حزيران/يونيو.

وإذ صنفتها سبوتيفاي بأنها المجموعة الأكبر التي تبث أغانيها على الإنترنت بصورة مباشرة في العام 2018 وتفتخر بأن لها جمهور مشجعين في جميع أرجاء العالم، فرقة Imagine Dragons ستهز الملعب بصوتها وطاقتها المميّزة، وستبني أجواءً كهربائية وتحفز الجماهير قبل انطلاق المباراة.

وإذ هو الآن في عامه الرابع، يدمج حفل الحفل الافتتاحي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يويفا الذي تنظمه شركة بيبسي، بين عالمي الموسيقى والترفيه والرياضة مع أداء عالي الطاقة من خلال أكبر أعمال الموسيقى العالمية. وإذ يأتي مباشرة بعد الأداء الذي سجل أرقاما قياسية من قبل نجم موسيق البوب دوا ليبا، سيتضمن الحفل الافتتاحي للعام 2019 الذي طال انتظاره بمستوى إنتاج لم يسبق له مثيل في نهائي دوري أبطال أوروبا. ومع الألعاب النارية المذهلة والمؤثرات الخاصة، سيستمتع المشجعون بأداء موسيقي مذهل بصريا وغامر.

وقال دان رينولدز، المغني الرئيسي في فرقة Imagine Dragons: “يشرفنا أن نشارك في حفل الافتتاح للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يويفا مع بيبسي وأن نقدم أداءنا أمام بعض أكثر عشاق الرياضة حماسة على الكوكب. سيكون عرضًا رائعًا في مدريد.”

ستقام المباراة النهائية لهذا العام على استاد متروبوليتانو في مدريد يوم السبت، 1 حزيران/يونيو وستبث في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، بينما سيقام حفل افتتاح المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يويفا الذي تنظمه بيبسي قبل أكثر من 10 دقائق بقليل من انطلاق أكبر لعبة في كرة القدم الأوروبية لهذا الموسم.

وقالت ناتاليا فيليبوسيانتس، نائبة الرئيس للتسويق، المشروبات الخفيفة العالمية، شركة بيبسي كو: “كعلامة تجارية لها تاريخ أسطوري في كل من الموسيقى وكرة القدم، لا يوجد شيء أفضل أو أهم لبيبسي من حفل افتتاح المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يويفا. إن الشراكة مع يويفا لجلب الترفيه الحي إلى النهائي هي طريقة ملحمية للمشاركة في ما نحبه ويحبه معجبونا.” وأضافت: “في كل عام، رفعنا عتبة الأداء والطاقة في الملعب قبل دقائق من انطلاق المباراة. ولكي نتمكن من إحضار فرقة موسيقى الروك الأفضل في العالم، Imagine Dragons، إلى المسرح معنا لما ستكون بالتأكيد مباراة نهائيًة مثيرًة، سيكون هذا الاحتفال احتفالا حقيقيا بالمكان الذي جاءت منه هذه الشراكة – وإلى أين تتجه.”

وعلق غاي لوران إيبستين، مدير التسويق فيقسم فعاليات يويفا، جنوب آسيا قائلاً: “نحن متحمسون للغاية للتعاون مع بيبسي في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا يويفا 2019. للعام الرابع على التوالي، سيجمع حفل الافتتاح الموسيقى والترفيه والرياضة سويًا، في تجربة ملحمية للجماهير – وبيبسي هي الشريك المثالي لمساعدتنا في تحقيق ذلك. لقد حقق أداء دوا ليبا في العام الماضي نجاحًا كبيرًا، حيث حقق رقمًا قياسيًا في محتوى الوسائط الاجتماعية الأكثر مشاهدة على الإطلاق، ونحن نعلم أن فرقة Imagine Dragons ستبني على إثارة جماهيرنا لأداء حفل الافتتاح مع عرض موسيقى روك لن ينساه مشجعو كرة القدم أبدا.”

إلى جانب رعاية العلامة التجارية المستمرة لدوري أبطال أوروبا يويفا، أطلقت شركة بيبسي شعارها ومنصتها الدولية FOR THE LOVE OF IT™ في وقت سابق من هذا العام، من خلال حملة عالمية من بطولة ليو ميسي ومحمد صلاح starring Leo Messi and Mohamed Salah لتعيد إحياء ولع العلامة التجارية بكرة القدم وتبيان ما يستعد الناس لعمله للحصول على مذاق البيبسي اللذيذ.

بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف بيبسي المشجعين في حفل افتتاح المباراة النهائية لأبطال أوروبا يويفا في مدريد، مما سيساعد في تسخين الإثارة قبل المباراة. المهرجان مفتوح للجمهور وسيعرض عددًا من الأعمال الموسيقية على مدار أربعة أيام، مع عروض رئيسية لإي دي أم، Dimitri Vegas & Like Mike يوم الجمعة، 31 أيار/مايو، ومجموعة البوب ​​الدولية التي تقف وراء new Pepsi jingle الجديدة لهذا العام، Now United يوم السبت، 1 حزيران/يونيو.

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نبذة حول شركة بيبسي كو

منتجات شركة بيبسي كو (شعارها على مؤشر نازداك: PEP) يتم الاستمتاع بها من قبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو الصافية أكثر من 64 مليار دولار في العام 2018، ولدتها محفظة أغذية ومشروبات مكملة تشمل فريتو لاي، غيتيريد، بيبسي كولا، كويكر، وتروبيكانا. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كولا طائفة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 22 ماركة تولد أكثر من مليار دولار لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة سنوية.

وتقود بيبسي كو رؤيانا أن نصبح الرائد العالمي للوجبات والمشروبات السهلة عن طريق الربح بهدف. ويعكس شعارنا “الربح بهدف” طموحنا بكسب الاستدامة في السوق وغرس الهدف في جميع أوجه أعمالنا التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pepsico.com

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