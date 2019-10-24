‫الإمارات العربية المتحدة تدعو أصحاب الأفكار الإبداعية لاكتشاف حلول للتصدي لتحديات الأمن الغذائي العالمي

وزيرة الدولة للأمن الغذائي بالإمارات العربية المتحدة تكشف عن خطط الدولة للتصدي لتحديات الأمن الغذائي العالمي من خلال مسابقة “تحدي تكنولوجيا الغذاء”

روما، 24 أكتوبر 2019 — بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي تحتفي به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما، تحدثت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ، وزيرة الدولة للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أهمية التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي وتأثيرها على الأجيال المستقبلية.

وفي إطار مناشدتها الطلاب الجامعيين والشركات الناشئة في مراحلها الأولى وحاضنات التقنية في الأسواق الزراعية الحضرية المتقدمة حول العالم، كشفت الوزيرة عن خطط حكومة دولة الإمارات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وإعداد حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة الغذائية من خلال نداء مفتوح للاشتراك في مسابقة “تحدي تكنولوجيا الغذاء”.

وتسعى مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء المفتوحة أمام المتقدمين من جميع أنحاء العالم لوضع حلول مجدية تجاريًا تعزز الممارسات الغذائية المستدامة وتحاكي الإنتاج الغذائي المحلي في الإمارات العربية المتحدة. وفي نهاية المسابقة، ستتم مكافأة أربعة فرق بجوائز مجموعها مليون دولار أمريكي.

كما وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء” مع مكتب الأمن الغذائي بالإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع شركة “تمكين” التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمكلفة بتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحقيق رؤية التنمية القائمة على المعرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض حديثها عن يوم الغذاء العالمي، قالت معالي مريم المهيري: “على الرغم من التحديات المتعلقة بندرة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، بدأت حلول التقنيات الزراعية تكتسب زخمًا في الإمارات. وتهدف مسابقة تحدي تكنولوجيا الغذاء إلى جذب العقول المستنيرة وتشجيع المبتكرين من جميع أنحاء العالم على المشاركة في صياغة مستقبل أنظمة الغذاء المستدامة. ونرى أنه بإمكاننا التوصّل إلى نموذج يحتذي به العالم من خلال إطلاق هذا التحدي وإحراز نتائج ملموسة عبر حلول التقنيات الزراعية “.

طلبات المشاركة لتحدي تكنولوجيا الغذاء مفتوحة حتى فبراير 2020 بعدها سيتمّ إعداد قائمة مختصرة للمتقدمين واختيار أفضل 10 فرق لعرض دراسات الجدوى في حفل الجوائز المزمع عقده في جامعة نيويورك أبوظبي في أبريل 2020. وتتضمن لجنة التحكيم مجموعة من الخبراء في مجال التقنيات الزراعية وسيتم إختيار أربعة فائزين في فئتين هما الزراعة المنزلية والزراعة المجتمعية.

يمكن للمهتمّين تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني www.foodtechchallenge.com .-