‫الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان للعام 2021

- ticket title
- NDCC Records 1132 New CoronaVirus Cases And 17 Deaths.
- ‘5 + 5’ Committee Welcomes Geneva Outcomes.
- Dabaiba Confirms In His First Speech To The Libyan People His Readiness To Work With Everyone For The Sake Of Homeland.
- In A Statement To (Lana) Major General, Ahmed Abu Shahma, Announced That The Opening Of The Coastal Road Will Take Place As Soon As Demining Process Is Completed.
- Major General “Abu Shahma” In A Statement To Lana: We Dealt With The Committee As Friends And Brothers To Show, And Our Goal Was For Libya To Be A National Unity.
الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان للعام 2021February 9, 2021
طوكيو, 9 فبراير / شباط 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة جائزة اليابان ورئيسها هيروشي كومياما يوم 29 كانون الثاني/يناير عن أسماء الفائزين بجائزة اليابان 2021. أحدث الفائزين بالجائزة هم الباحث الأسترالي البروفيسور مارتن أندرو غرين، الذي تم تكريمه لعمله في مجال “الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية”، والباحثان الأميركيان البروفيسور بيرت فوغلشتاين والدكتور روبرت أيه واينبرغ لعملهما في مجال “العلوم الطبية والعلوم الدوائية.”
في مجال الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية
البروفيسور مارتن أندرو غرين:
https://kyodonewsprwire.jp/
في مجال العلوم الطبية والعلوم الدوائية
البروفيسور بيرت فوغلشتاين:
https://kyodonewsprwire.jp/
الدكتور روبرت أيه واينبرغ:
https://kyodonewsprwire.jp/
تم تكريم البروفيسور غرين لعمله في تطوير أجهزة كهروضوئية عالية الكفاءة من السيليكون، في حين يتم تكريم البروفيسور فوغلشتاين والدكتور واينبرغ لمساهماتهما الرائدة في تطوير نموذج السرطنة متعدد الخطوات، وتطبيق النموذج وتأثيره على تحسين علاج السرطان.
تم الاتصال بحوالي 14000 من العلماء والمهندسين البارزين من اليابان ودول أخرى للترشيحات لجائزة اليابان لهذا العام، وقاموا بترشيح 142 فردًا في مجال الموارد والطاقة والبيئة والبنية التحتية الاجتماعية، و 243 فردًا في مجال العلوم الطبية والعلوم الدوائية. تم اختيار الفائزين بجائزة اليابان لهذا العام من بين 385 ترشيحًا.
يرجى زيارة:
https://www.japanprize.jp/en/