‫الإعلان عن الإصدار الخامس من Spider Impact — كن مرنًا وحقق استراتيجيتك!

واشنطن، 20 أكتوبر 2021 / بي ار نيوزواير/ – توطيدًا لالتزامها بتمكين المؤسسات من التكيف السريع مع إستراتيجية الأعمال وتنفيذها في خضم تغييرات السوق المستمرة وغير المسبوقة، قدمت شركة Spider Strategies اليوم الإصدار 5 من برنامجها Spider Impact®. Spider Impact هو أحد البرمجيات الخدمية لحل المشكلات التابعة لشركة Spider Strategies والذي يوائم مؤشرات الأداء الرئيسية للمؤسسة (KPIs) ويقدم مبادرات إستراتيجية، ويُشرك الموظفين في عملية توجيه الأداء، ويُتيح إمكانية الوصول الشخصية إلى المحتوى والبيانات، ويوُجز الاجتماعات التنفيذية، ويوفر دعمًا قويًا في عملية صناعة القرار.

أفاد كونور كريمينس _مؤسس ومُدير عمليات شركة Spider Strategies_: “أكثر ما نفخر به في هذا الإصدار الجديد هو المزايا التي يوفرها Spider Impact للمؤسسات التي تغير استراتيجياتها لتلبية احتياجات بيئة العمل المتغيرة واحتياجات السوق من أجل التكيف والبقاء”.

المزايا الرئيسية لـ Spider Impact :

تنفيذ الإستراتيجية. تحقيق المواءمة الإستراتيجية من خلال ترتيب تسلسل جميع الأفراد في الإستراتيجية داخل مؤسستك، وتمكين الموظفين من رؤية كيف تساهم أدوارهم في تحقيق أهداف الصورة الكبرى.

تحقيق المواءمة الإستراتيجية من خلال ترتيب تسلسل جميع الأفراد في الإستراتيجية داخل مؤسستك، وتمكين الموظفين من رؤية كيف تساهم أدوارهم في تحقيق أهداف الصورة الكبرى. مبادرات استراتجية. منح تصور لتأثير مبادراتك الإستراتيجية على أداء الأعمال، وتحديد المبادرات ذات الأداء الضعيف أو غير الفعال بسرعة، وتوجيه الميزانية والموارد سريعًا إلى المبادرات المُحسّنة لتحقيق النتائج المرجوة.

منح تصور لتأثير مبادراتك الإستراتيجية على أداء الأعمال، وتحديد المبادرات ذات الأداء الضعيف أو غير الفعال بسرعة، وتوجيه الميزانية والموارد سريعًا إلى المبادرات المُحسّنة لتحقيق النتائج المرجوة. إعادة ابتكار الاجتماعات. باستخدام Spider Impact Briefings ، تمتع بتحويل كل اجتماع إلى عملية تداخل بين البيانات المُستخلصة وصناعة القرار دون الحاجة إلى إعداد تقارير ورقية تستغرق الكثير من الوقت والمال.

باستخدام ، تمتع بتحويل كل اجتماع إلى عملية تداخل بين البيانات المُستخلصة وصناعة القرار دون الحاجة إلى إعداد تقارير ورقية تستغرق الكثير من الوقت والمال. ذكاء الأعمال. إدارة العمليات بما يتماشى مع الإستراتيجية التنظيمية. يجتمع تحليل البيانات المُفصل والتصورات الإستراتيجية معًا في وحدة نظام البيانات الجديدة من Spider Impact ، مما يساعد على تحسين عملية صنع القرار وتوفير نظام دعم القرار.

إدارة العمليات بما يتماشى مع الإستراتيجية التنظيمية. يجتمع تحليل البيانات المُفصل والتصورات الإستراتيجية معًا في وحدة نظام البيانات الجديدة من ، مما يساعد على تحسين عملية صنع القرار وتوفير نظام دعم القرار. حوكمة وأمن البيانات. تتيح لك إمكانية حوكمة البيانات وأمانها الفريدة من نوعها في هذا المجال المُقدمة من Spider Impact تخصيص الوصول إلى بيانات الأداء المصممة لكل فرد داخل المؤسسة.

وأفاد كريمينس: “لقد تغيرت طريقة عملنا”. “على مدار العام الماضي، رأينا جميعًا تداعيات عدم القدرة على تطويع استراتيجيات الأعمال لتتماشى مع التغيرات في السوق. يساعد Spider Impact في إتاحة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الأشخاص لتكون في متناولهم بطريقة تجعل من استخدامهم أمرًا سريعًا وسهلاً ومفهومًا”.

لمزيد من المعلومات حول Spider Impact أو Spider Strategies، قم بزيارة https://www. spiderstrategies.com/.

حول Spider Strategies

تصب Spider Strategies تركيزها بكل بساطة على إنشاء برنامج يجعل من إنجاز الأعمال أسهل. تساعد Spider Strategies عملائها على تحقيق أفضل أداء استراتيجي لهم من خلال برنامج إدارة أداء سريع وقوي وغير تقليدي. Spider Strategies هي شركة أمريكية تابعة للقطاع الخاص تأسست في ولاية مينيسوتا وترتكز على شبكة من الشركاء والموزعين في جميع أنحاء العالم.

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