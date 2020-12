You are here:

‫الأوعية الدموية الصغيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة؛ منح جهاز ماجيك توتش أس سي بي تصنيف “الجهاز الاختراقي” لمعالجة جروح الشريان التاجي الصغيرة