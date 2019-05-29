‫الأداء المالي لمجموعة Tickmill يحقق مستويات قياسية جديدة في عام 2018

أنهت مجموعة Tickmill عام 2018 بتسجيل نمو كبير تؤكده الزيادات الملحوظة على جميع المقاييس المالية.

حيث بلغ صافي الربح المدقق لعام 2018 نحو 19.67 مليون دولار, وهو يمثل زيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2017 الذي بلغ 14.81 مليون دولار. وبلغ صافي إيرادات التداول للمجموعة 45.13 مليون دولار, ليمثل زيادة قدرها 16% مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك, بلغ حجم التداول السنوي 1,368 مليار دولار كقيمة نظرية, مسجلاً بذلك زيادة مدهشة قدرها 84% مقارنة بالعام السابق, ليتجاوز بسهولة المدى المتوقع من 1,200 – 1,300 مليار دولار.

ومن المثير للاهتمام أن Tickmill شهدت في شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 أعلى حجم تداول شهري حيث بلغ 145.5 مليار دولار و 136.0 مليار دولار على التوالي. ومن منظور سنوي, نفذ عملاء مجموعة Tickmill 83.56 مليون صفقة ككل, ليمثل ذلك رقماً قياسياً جديداً للمجموعة, وزيادة قدرها 96% مقارنة بالعام السابق. أيضاً, مع قاعدة رأسمالية صافية بلغت 40.71 مليون دولار في نهاية عام 2018, أصبحت مجموعة Tickmill في موقع جيد للبحث عن فرص استحواذ جذابة لزيادة توسعها الجغرافي وحصتها السوقية.

استمرار زخم النمو في عام 2019

بناءً على الأداء الإيجابي لعام 2018, شهد الربع الأول من عام 2019 رقماً قياسياً جديداً من حيث عدد العملاء الجدد الذين انضموا للمجموعة, وهو نمو مدعوم بشكل رئيسي من الشبكة القوية للوسطاء المعرفين. وفي ذات الوقت, وعلى الرغم من التقلب المنخفض للسوق في الربع الأول من عام 2019, بلغ صافي إيرادات التداول المجموعة 12.94 مليون دولار, ليمثل زيادة قدرها 8.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

في العام المقبل, تتوقع Tickmill أن يصل حجم التداول السنوي إلى 1400 – 1500 مليار دولار بناءً على النمو الأساسي في أسواقها الرئيسية في جنوب شرق آسيا, وأمريكا الجنوبية, ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي, وإفريقيا, وأوروبا.

تعليقاً على هذه النتائج, صرح السيد Illimar Mattus, المدير المالي للمجموعة قائلاً: “في عام 2018, كانت مجموعتنا ذكية بما يكفي لتعزيز أدائها المالي على الرغم من موجة الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تم فرضها. وسنستمر في استغلال خبراتنا العميقة في هذه الصناعة, وفي الالتزام بقيمنا الجوهرية المتمثلة بالنزاهة والشفافية والاحترافية سعياً لتحقيق الربحية على المدى البعيد لأعمالنا“.

كما علق المدير التنفيذي لعمليات المجموعة, السيد Ingmar Mattus, قائلاً: “سنبقى على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في أن نكون منظمة أكثر قوة ومرونة وتنافسية وقدرة على تقديم منتجات متطورة وخدمات عالية الجودة لقاعدة عملائنا العالمية“.

وقال السيد Duncan Anderson, المدير التنفيذي ل Tickmill UK Ltd: “بعد نجاحنا بتحطيم أرقام قياسية جديدة للأداء المالي في عام 2018, نحن على يقين من أن عام 2019 سيشهد استمراراً في زيادة حصتنا السوقية وتعزيز مكانتنا كإحدى أسرع مزودي الخدمات المالية نمواً في العالم“.

حول Tickmill

Tickmill هي مزود لخدمات تداول الفوركس وعقود الفروقات CFD, مرخصة ومنظمة من قبل سلطة السلوك المالية في المملكة المتحدة, ومن قبل الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصة, وهيئة الخدمات المالية في سيشيل, وهي تقدم منتجات تداول من الدرجة الأولى بشروط تنافسية وتنفيذ فائق السرعة.

لمزيد من المعلومات, يرجى زيارة: https://tickmill.com/ar

https://mma.prnewswire.com/media/893688/Tickmill_2018_Results.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg