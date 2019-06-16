‫اكتشف القصة وراء العظمة مع جي أيه سي موتور

غوانغجو، الصين، 17 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — مدرس مدرسة ابتدائية عادي يعيش في بلدة جبلية اسمها تشونغنغ، أمضى الـ 40 سنة الماضية من عمره عاملا كبحار قارب صغير بنى مدرسة ويحفز طلابه على تحقيق أحلامهم.

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جي أيه سي موتور تسرد هذه القصة في مقطع الفيديو الأول بعنوان “قارب” كجزء من سلسلة أفلامها الجديدة “”حيوا العاديين”. في سلسلة أفلام العلامة التجارية هذه، تكتشف جي أيه سي موتور قصصًا عن العظمة التي يخلقها أشخاص عاديون في حياتهم اليومية وتظهر احترامها لهم. المعلم في “قارب” هو رجل عادي في أعين معظم الناس، في حين أن الإلهام الذي جلبه لطلابه جعله معلمًا رائعًا.

تجسد القصة فكرة أن دور كل شخص عادي في المجتمع مهم في بناء المجتمع بغض النظر عن الوظيفة التي يشغلها.

ينعكس هذا الموضوع في جميع الموظفين في جي أيه سي موتور. بعد رؤية الشركة المتمثلة في السعي لتحقيق العظمة والالتزام بتحقيق حلم خلق حياة ممتعة للتنقل للمستهلكين العالميين، يساهم جميع موظفي جي أيه سي موتور في احترافهم في مناصبهم العادية في الشركة، لتطوير منتجات عالية الجودة.

يقول يو جون، رئيس جي أيه سي موتور: “تشيد جي أيه سي موتور بالأشخاص العاديين الذين يعملون بجد من أجل حياة أفضل مع سلسلة “حيوا الناس العادييين.” نحن نحترم القيم التي تم إنشاؤها في كل موقف عادي ونشجع الأفراد والجماعات على التغلب على التحديات بإصرار على تحقيق أحلام العظمة لديهم.”

نبذة عن شركة جي أيه سي موتور

إذ تأسست في العام 2008، شركة غوانغجو أوتوموبيل غرووب موتور كو (جي أيه سي موتور) هي شركة متفرعة عن مجموعة جي أيه سي، وتحتل الشركة المركز رقم 202 بين شركات فورتشن غلوبال الـ 500. وتطور الشركة وتصنع المركبات الممتازة ذات الجودة العالية، فضلا عن محركات وقطع غيار هذه السيارات وإكسسواراتها. تحتل جي أيه سي موتورز المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية للسيارات الصينية للسنة السادسة على التوالي في تقرير الدراسة الأولي للصين لجي دي باور آسيا والمحيط الهادىء، ما يبرز استراتيجية الشركة التي تركز على الجودة أولا، من البحث والتطوير الابتكاري إلى التصنيع من أجل تقديم مبيعات وخدمات سلسلة سياراتها.

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