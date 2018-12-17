‫افتتاح وتدشين مشاريع في قطاع الطاقة والمياه والتعليم والنقل في المهرة اليمنية

الرياض، المملكة العربية السعودية ، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — في إطار زيارة ممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة المهرة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، بتاريخ 17-18 ديسمبر 2018م، دشن مدير مكتب البرنامج بمحافظة المهرة أ.عبدالهادي القحطاني ومدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي أ.عبدالله بن كدسه حزمة من المشاريع في قطاع التعليم، والنقل، والطاقة، والمياه في حفل حضره مسؤولين حكوميين وأعيان محافظة المهرة.

وخلال الحفل أزيح الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين وافتتاح المشاريع والتي كان فيها النصيب الأكبر لقطاع التعليم، حيث طُبع 192 ألف كتاب لمناهج الصفوف الابتدائية للطلاب والطالبات من الصف الأول للصف السادس، بالإضافة لتوفير 12 باص مدرسي لنقل الطلاب والطالبات بسعة 30 راكب لكل باص، و10 الآف حقيبة مدرسية، وطاولات وكراسي للمدارس التي بلغ عددها 150 مدرسة بالمهرة.

وفي قطاع الطاقة والمياه تم تدشين 15 صهريج مياه ومولد كهربائي بقوة 264 كيلو وات، وحظي قطاع النقل على مشروع لصالح ميناء نشطون بتوفير رافعة 5 طن وكرين 30 طن، وتأمين سيارة إسعاف وعربة إطفاء لمطار الغيضة.

وبهذه المناسبة صرح المشرف على البرنامج السعودي وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر “قيادة المملكة العربية السعودية حريصة على توفير ما يحتاجه الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن تقديم الدعم الإنساني والتنموي في كافة القطاعات والتي تعود بالنفع على المواطن اليمني وتحقيق ما يتطلع له”.

وأكد آل جابر بأن مشروع توفير المناهج يضمن استمرار العملية التعليمية، مبيّناً بأن الشعب اليمني ذكي وجاهز للتعلّم وتنقصه بعض الإمكانات والتي عَمِل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على توفيرها، وأيضاً توفير كافة الاحتياجات في قطاع الطاقة والكهرباء، والصحة، والتعليم، والثروة السمكية والزراعية، والإسكان، والمياه، والنقل، والأمن في جميع المحافظات اليمنية.

ويقوم ممثلي البرنامج حالياً بجولة تفقدية على أرض الواقع لكافة المشاريع المنفذة بمحافظة المهرة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل.

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