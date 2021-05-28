‫افتتاح صالات عرض جاك موتورز الجديدة في العراق – لتوسيع تأثير العلامة التجارية

أقيم حفل افتتاح متجر أربيل في 26 مايو 2021، إيذانًا بدخول جاك موتورز إلى السوق العراقية.

تتقدم جاك موتورز بثبات في إستراتيجيتها للتدويل، وقد تم دمجها في السوق العراقية منذ عام 2015. تعد منطقة الشرق الأوسط حاليًا أفضل منطقة مبيعات دولية أداء لشركة جاك موتورز، فضلًا عن كونها أول سوق خارجي يُتوقع أن يكسر حاجز 10000 وحدة.

على الرغم من العقبات غير المسبوقة الموجودة في سوق سيارات الركاب العراقي خلال الجائحة العالمية، فقد ارتقت جاك موتورز إنترناشيونال إلى مستوى التحدي من خلال التعاون مع التجار المحليين، واغتنام فرص السوق. نمت مبيعات المحطات في العراق بنسبة 31.6% على مر السنين، حيث من المتوقع أن تستمر مبيعات 2021 في هذا الاتجاه. تضم أربيل أول صالة عرض خارجية على طراز “G” من جاك موتورز، وهي مبنية على أحدث معايير المتاجر الخارجية لشركة جاك موتورز في العاصمة بغداد، مما يجعلها واحدة من أجمل مواقع بيع السيارات والخدمة في السوق العراقي.

في حفل افتتاح جاك موتورز، تم تصوير قصتها من خلال عرض النماذج المختلفة: GS3 وGS4 وGS8 وGA4 وGA8. وشملت العروض التي تم ترتيبها للحفل رقصات خاصة كردية ولاتينية وعرض “دف” رائع. أجرت وسائل الإعلام مقابلة مع رئيس ومدير الموزع العراقي وقدموا تفاصيل مختلفة عن صالة العرض بالإضافة إلى مناقشة سياسات المبيعات والخدمات المستقبلية. بالإضافة إلى حفل قص الشريط الكلاسيكي، شارك مالكو السيارات المحليون أيضًا الطرق التي ساهمت بها سيارات جاك موتورز في تحسين حياة الأفراد.

للاحتفال بذكرى الافتتاح، أعرب السيد زينغ هي بين، المدير العام لشركة جاك موتورز إنترناشيونال، عن أن “الانتهاء من متجر أربيل في العراق يمثل المرحلة الجديدة لشركة جاك موتورز في العمليات، فهو لا يوسع تأثير العلامة التجارية محليًا فحسب، بل يعكس أيضًا إرادتنا لاستكشاف إمكانات السوق”.

شعار جاك موتورز: “الانطلاق والتغيير” يسلط الضوء على جوهر الحفل. مع المزيد من المواقع التي من المقرر افتتاحها للعمل في عام 2021، انضموا للاحتفال بالخطوات التي تخطوها جاك موتورز نحو المستقبل! من خلال جلب شغف الصناعة اليدوية إلى أسواق جديدة، وتقديم قيمة دائمة من خلال البحث والابتكار، تتطلع جاك موتورز إلى عام ناجح ومثير.