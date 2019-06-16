‫افتتاح “روڤ آت ذي بارك”: وجهة عصرية جديدة بموقع استثنائي

ضمن “دبي باركس آند ريزورتس”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يونيو، 2019: افتتحت “روڤ للفنادق”، العلامة التجارية المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة، وجهتها السادسة في دبي – “روڤ آت ذي بارك”- ضمن “دبي باركس آند ريزورتس”، أكبر منتجع للمنتزهات الترفيهية في المنطقة. وبمناسبة الافتتاح، يمكن للضيوف الاستفادة من عرض خاص بسعر 199 درهماً فقط للإقامة لليلة واحدة، مع تذكرتي دخول إلى “دبي باركس آند ريزورتس”.

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ويضم “روڤ آت ذي بارك” 579 غرفة واسعة، ويتصل العديد من الغرف ببعضها البعض، مما يجعل من الفندق خياراً مثالياً للعائلات. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة ووجهة ترفيهية في “موشنجيت دبي” و”بوليوود باركس دبي” و”ليجولاند دبي” و”ليجولاند ووتر بارك” ضمن “دبي باركس آند ريزورتس”، بالإضافة إلى استكشاف مناطق متنوعة يحمل كل منها طابعه الخاص والكثير من المتاجر والمطاعم المميزة في “ريفرلاند دبي”.

وفي معرض تعليفه على افتتاح الفندق الجديد، قال بول بريدجر، المدير المؤسسي للعمليات في “روڤ للفنادق”: “تحظى وجهات علامتنا التجارية باهتمام خاص من قبل الزوار بفضل مواقعها الحيوية، وديكوراتها المميزة، وأجوائها الهادئة، وخدماتها المتكاملة، الأمر الذي جعل من فنادق ’روڤ‘ خيارات مفضلة لزوار المدينة. ويسرنا أن نشهد افتتاح ’روڤ آت ذي بارك‘، سادس فنادقنا في دبي، وأكبرها حتى اليوم، والذي يمثل في الوقت ذاته منطلقاً نموذجياً لاستكشاف كل ما تحفل به ’دبي باركس آند ريزورتس‘ من مرافق ترفيهية رائعة”.

بهذه المناسبة قال أحمد الريس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والضيافة في “دي إكس بي إنترتينمنتس”: “تعد دبي باركس آند ريزورتس وجهة ترفيهية ديناميكية متميزة مع معالم جذب فريدة تقدم شيئاً مميزاً لكل من العائلات وجميع محبي المنتزهات الترفيهية من أنحاء العالم. ونحن على ثقة أنّه مع افتتاح فندق روڤ آت ذي بارك النابض بالحياة، سنكون قادرين على استهداف المسافرين والمقيمين الذين يتطلعون لقضاء عطلة نهاية أسبوع متميزة. ونتطلع الآن إلى الترحيب بالمزيد من السياح للاستمتاع بالألعاب ومعالم الجذب الفريدة في الوجهة الترفيهية المجاورة للفندق”.

ويبعد فندق “روڤ آت ذي بارك” أكثر من نصف ساعة بقليل عن “مطار دبي الدولي” و”مطار آل مكتوم الدولي”. وبفضل موقعه الحيوي ضمن “دبي باركس آند ريزورتس”، يمكن للزوار استكشاف عدد من أبرز وجهات التسوق والترفيه، مثل “ذا أوتلت فيليدج” الذي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام، بالإضافة إلى قرب الفندق من “مرسى دبي” و”نخلة جميرا”. كما يقع الفندق على بعد دقائق معدودة عن موقع استضافة “إكسبو 2020” ليكون وجهة مثالية للزوار القادمين إلى المدينة خصيصاً لهذا الحدث العالمي الكبير.

ويستوحي “روڤ آت ذي بارك” تصميمه من البيئة المحلية والطابع الفريد لمدينة دبي، لتروي الأعمال الفنية التي تزين أرجاءه حكايات فريدة تشجع الضيوف على التقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويضم الفندق 579 غرفة واسعة، وكل واحدة منها مجهزة بتلفزيون 48 بوصة ومركز إعلامي ذكي والاتصال المجاني بالإنترنت (واي فاي). ويضمن الفندق أعلى مستويات الراحة للضيوف، وهو ما يتجلى في الأسرة الوثيرة ذات العلامة التجارية المميزة، بالإضافة إلى الأرائك التي يمكن تحويلها إلى أسرة لاستقبال الزوار الإضافيين، وثلاجة صغيرة، وخزانة كبيرة لحفظ المقتنيات، وحماماً عصرياً.

ويقدم “روڤ آت ذي بارك” خدمات ذكية تناسب المسافر العصري، حيث يمكن للضيوف تسجيل المغادرة في وقت متأخر عند الساعة 2 ظهراً. ويتوفر أيضاً مركز اللياقة البدنية على مدار الساعة، وحوض السباحة والمنصة المحيطة به في أجواء هادئة. كما يضم الفندق مرفق الخدمة الذاتية لغسيل الملابس طيلة اليوم، ومتجر ضمن الفندق، وغرف لحفظ الأمتعة، وصناديق الأمانات، مما يضمن للزوار تجربة مريحة وتسهيلات شاملة. ويمكن لضيوف “روڤ آت ذي بارك” تناول وجباتهم أو طلبها من مطعم “ذا ديلي”، الذي يقدم أيضاً القهوة الفاخرة والأطعمة الصحية الخفيفة المستوحاة من أشهر المطابخ العالمية.

وتثري “روڤ للفنادق” قطاع الضيافة في دبي، وتقدم تجربة ضيافة عصرية وعالية الكفاءة في أجواء بعيدة عن التكلف، تناسب الشباب قلباً وقالباً، وتواكب إيقاع الحياة السريع في المدن. وتعتبر الكفاءة والتقنيات الحديثة من أهم مقومات العلامة التجارية بما ينسجم مع عقلية المسافرين بلا حدود الراغبين بالتواصل الاجتماعي أثناء تنقلهم. ولدى العلامة التجارية خمس وجهات أخرى في دبي، تشمل “روڤ وسط المدينة” و”روڤ سيتي سنتر” و”روڤ المدينة الطبية” و”روڤ المركز التجاري” و”روڤ مرسى دبي”، وتستعد لافتتاح المزيد من الوجهات المميزة في المستقبل.

نبذة عن “روڤ للفنادق”

“روڤ للفنادق” هي علامة تجارية للفنادق والشقق الفندقية التي تعكس نبض الحداثة في دبي، وهي مشروع مشترك بين “إعمار العقارية” و”مراس القابضة”. وتتوجه العلامة للجيل الجديد من المسافرين الذين ينشدون الإقامة في فنادق عالية الجودة تربطها التقنيات الحديثة وتمتاز بأجوائها المستوحاة من ثقافة البيئة المحيطة، وهي ترسي بذلك معايير جديدة لقطاع الضيافة في دبي. وتوفر “روڤ للفنادق” تجارب ضيافة عصرية بعيدة عن التكلف مع خيارات تتسم بالموثوقية والحداثة والراحة والفاعلية في آنٍ معاً؛ وتتوجه العلامة للشباب أو عشاق المغامرة والاستكشاف مثل قاطني دبي الذين يعيشون نمط حياة المدن سريع الوتيرة. وتمثل الكفاءة وتبني التكنولوجيا الحديثة شعاراً لعلامة “روڤ للفنادق” التي تعكس شغف عشاق الترحال حول العالم بهدف التواصل وحب الاستكشاف بلا حدود. ومع تركيزها على التصميم المتقن وتوفير تجارب مبتكرة للحياة العصرية، تضمن “روڤ للفنادق” تحقيق التناغم الكامل بين جودة خدمات الضيافة، والمعايير الجمالية في التصميم، وأقصى درجات الراحة. ولدى العلامة التجارية حالياً ستة فنادق بمواقع حيوية في دبي: “روڤ وسط المدينة” و”روڤ المدينة الطبية” و”روڤ سيتي سنتر” و”روڤ المركز التجاري” و”روڤ مرسى دبي”، إضافةً إلى “روڤ آت ذي بارك” الذي تم افتتاحه مؤخراً. وتعمل “روڤ للفنادق” على توسعة نطاق حضورها عالمياً، حيث أعلنت عن إطلاق “روڤ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” في المملكة العربية السعودية. للمزيد من المعلومات: www.rovehotels.com.

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