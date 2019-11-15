‫افتتاح أول محل مينيسو مارفل آي بي في مصر؛ منتجات مينيسو ومارفل تحقق مبيعات جيدة في السوق المصري

القاهرة، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019، تم افتتاح محلات مينيسو ومارفل آي بي الثنائية الماركة التجارية في مركز كايرو فيستيفال شوبنغ في مصر. وكان المستهلكون المحليون والمعجبون المخلصون لمنتجات ماركة مارفل من جميع أنحاء البلاد ينتظرون لشراء هذه المنتجات قبل الافتتاح. وفي الساعة 16:00، تم افتتاح المحل رسميا. وبدأ السكان المخليون والمعجبون بمنتجات مارفل حملة شراء محمومة في محل مينيسو ومارفل. وحضرت شخصيات مشهورة ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي حفل افتاح مينيسو ومارفل.

وبصفتها أفضل محل آي بي عالمي في العام 2019، استُقبلت شركة مارفل بشكل جيد في العالم. مينيسو، بالتعاون مع مقر ديزني، مخولة بتطوير وإنتاج وبيع منتجات مارفل ذات العلامة التجارية المشتركة في أكثر من 120 دولة ومنطقة. منذ شهر مايو 2019، أطلقت مينيسو منتجات مارفل ذات العلامات التجارية المشتركة في أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم. هذه المرة تم إنشاء متجر مينيسو أكس مارفل آي بي بنجاح في مصر، مع أكثر من 300 منتج. سيكون هناك المزيد من المنتجات التي تم إطلاقها في السوق مع تصميم ووظائف أفضل في المستقبل.

تطورت مينيسو في السوق المصري لفترة طويلة، حيث تم افتتاح 18 متجرا في جميع أنحاء مصر. يضمن نظام “البيع بالتجزئة الجديد” المثالي بشكل متزايد إمكانية تجديد مخزون البضائع بسرعة في مصر على مدار العام، كما أن عملية الإنتاج المحلي المباشر ناضجة. وفقًا للطلب الصارم في السوق المصرية، فإن مستوى البحث والتطوير وتسويق المنتجات في مستوى عالٍ ومستقر. سوف تستمر مينيسو في إثراء المحل بالمنتجات الجديدة في المستقبل، ومساعدة السوق المصري على التطور من خلال سلسلة التوريد العالمية المتكاملة للتطوير. بالإضافة إلى أول متجر آي بي تم افتتاحه يوم الخميس، سيتوفر المزيد من متاجر مينيسو ومارفل أي بي للمستهلكين المصريين في الأسابيع المقبلة.