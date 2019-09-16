‫افتتاح أحدث فنادق جيه إيه ليك فيو هوتيل في “أكبر منتجعات دبي”

دبي، الإمارات العربية المتحدة،16 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — مع افتتاحه في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول، سيعد فندق جيه إيه ليك فيو هوتيل “JA Lake View Hotel” المنشأة الثالثة من نوعها في منتجع جيه إيه بجبل علي في دبي الذي يقع على مساحة 1 مليون متر مربع. ويتمتع الفندق بهيكل فريد مع مشهد بانورامي لملاعب الجولف وبحر العرب، ويوصف فندق جيه إيه ليك فيو هوتيل باعتباره “منشأة قائمة على التصميم وتعني بالاستدامة”.

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ويحيط بالملكية أشجار الزيتون الأنيقة برمزيتها والتي يتجاوز عمرها 800 عام، ويعمل الفندق العصري مع شركاء معنيين بالاستدامة لتقديم خدمات المرافق، والألواح الشمسية لتوليد الطاقة بالفندق، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل مخلفات الأطعمة وتسهيل إجراءات الحجز اللاورقية، وتخلصت بالفعل من الزجاجات البلاستيكية. ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ستوفر أداة فوليرا – ألكسا “Volera-Alexa” الصوتية خدمة المساعدة الافتراضية اللحظية للنزلاء في غرفهم.

ويسع الفندق 348 غرفة وجناح فاخر، ويتولى إدارة المطاعم طهاة حائزون على نجمة ميشلين، وهناك ثلاث أحواض سباحة خارجية مع حانة رائعة على السطح، ويضيف فندق جيه إيه ليك فيو مستوى غير مسبوق من عناصر الجذب التي لا يمكن تفويتها إلى منتجع جيه إيه ذا ريزورت الحائز على الجوائز. كما يضفي مطعم كينارا “Kinara” تحت إشراف الشيف فيكاس خانا “Vikas Khanna” طابعًا أنيقًا وتقليديًا مع الأطباق الأصلية من مناطق مختلفة بالهند وجنوب آسيا. كما يتضمن الفندق كذلك مطعم 81 – الذي سمي بالإشارة إلى السنة التي تأسس فيها أولى فنادق ومنتجعات جيه إيه، ويتضمن الفندق كذلك حانة ريبوبليك “Republik” – وهي حانة عصرية تقدم الأطعمة وهناك أيضًا حانة بيبي “Bibé“، وهي حانة على السطح نابضة بالحياة تقدم المشروبات المتنوعة.

وباعتباره المنتجع الأقرب من موقع معرض إكسبو 2020 “EXPO 2020″، لا يبتعد فندق جيه إيه ليك فيو سوى 10 دقائق عن دبي باركس آند ريزوتس “Dubai Parks & Resorts”، ويبعد 20 دقيقة عن مساكن شاطئ جميرا و30 دقيقة عن دبي مول الأيقوني. وينضم الفندق إلى فندق جيه إيه بيتش هوتيل “JA Beach Hotel” الحائز على جوائز، وأجنحة الفيلات المنشأة على النمط السائد في البحر المتوسط في جيه إيه بالم تري كورت “JA Palm Tree Court” ليصبح المنتجع الوحيد المتكامل في دبي. ومع الشاطئ الخاص الذي يمتد لمسافة 800 متر، تتجاوز مساحة جيه إيه ذا ريزورت 1 مليون متر مربع من مرافق الترفيه والتي تتضمن سبعة أحواض سباحة تضم أربع حانات على حمام السباحة، و25 مطعم وحانة متنوعة، وملعب جولف قياسي يضم 9 حفر مؤهل لاستضافة البطولات الرياضية، ومساحات خضراء تناسب وضع الكرات وقذفها، وأكاديمية ليدبيتر جولف “Leadbetter Golf Academy” بدبي، و4 ملاعب للتنس وأكاديمية للتنس، وملاعب الاسكواش وكرة الريشة، وملعب لكرة الطائرة الشاطئية، وإسطبلات ركوب الخيل، ومركز ووتركولد للرياضات المائية حيث تمارس ألعاب التزلج على الماء، وركوب الأمواج، وركوب قوارب الموز، والقوارب، وقوارب الليزر الشراعية ومارينا متكاملة بمرسى 104 توفر رحلات الصيد، والرحلات على متن القوارب، ورحلات الطائرات المائية. كما توفر كذلك 6 ميادين للرماية، ومنتجع صحي للاسترخاء، وحديقة حيوية، وحضانة، ونادي للأطفال وخدمات رعاية الأطفال.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/974927/JA_The_Resort.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg