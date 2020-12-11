‫اعتماد غشاء Fluon (R) ETFE الذي أصدرته شركة إيه جي سي في ملعب صوفي بالولايات المتحدة

-توفير بيئة مريحة للجمهور تطل على السماء الزرقاء الصافية-

طوكيو، 11 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة إيه جي سي (AGC Inc)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الزجاج والكيماويات والمواد عالية التقنية والتي يقع مقرها في طوكيو، عن تثبيت غشاءFluon (R) ETFE من البوليمر الفلوري على سقف ملعب صوفي (مقاطعة لوس أنجلوس، وتبلغ سعته: 70,240) في الولايات المتحدة الأمريكية.

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/ img/202011267715-O1-0GKm1t9F

صورة1: خارج الملعب/الصورة مقدمة هدية من شركة فابريتك ستركشرز ذ.م.م. (FabriTec Structures LLC)https://kyodonewsprwire. jp/prwfile/release/M000303/ 202011267715/_prw_PI3fl_ x5Uk58Tz.jpg

صورة2: داخل الملعب/الصورة مقدمة هدية من شركة فابريتك ستركشرز ذ.م.م.(FabriTec Structures LLC)https://kyodonewsprwire. jp/prwfile/release/M000303/ 202011267715/_prw_PI2fl_ pJa2YUi7.jpg

(للصورتين 1 و 2، يرجى نشر إشعار حقوق النشر “الصورة مقدمة هدية من شركة فابريتك ستركشرز ذ.م.م.”، عند استخدام الصورة.)

صورة3: فيلم Fluon (R) ETFE

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(يرجى نشر إشعار حقوق النشر “الصورة مقدمة هدية من شركة إيه جي سي”، عند استخدام الصورة.)

https://www.agcchem.com/ products/specialty-materials/ fluonetfe-film/

اُفتتح ملعب صوفي في سبتمبر 2020، الذي يحتضن فريقين من اتحاد كرة القدم الأميركية، هما لوس أنجلوس تشارجرز (Los Angeles Chargers) ولوس أنجلوس رامز (Los Angeles Rams)، ومن المقرر أن يستضيف الأحداث الرياضية الدولية الكبرى. صُمَّم ملعب صوفي بنمط يعمل على توفير الهواء الطلق؛ حيث يضم ثلاثة ملاعب يغطيها سقف عملاق واحد تبلغ مساحته 75,000 متر مربع، ولذا يُشِّكل هذا الملعب أكبر ملعب في العالم يعتمد تثبيت غشاء أحادي الطبقة في نظام سقف كامل.

يُستخدم فيلم Fluon (R) ETFE، وهو عبارة عن غشاء ناقل للضوء أعدته وأنتجته شركة إيه جي سي، في نظام سقف شبكة الكابلات. ويوفر هيكل الغشاء أحادي الطبقة لفيلم Fluon (R) ETFE بيئة مريحة للجمهور تُطلِعهم على منظر السماء الزرقاء الصافية. وعلاوةً على ذلك، طُبقت عملية طباعة حبر عاكسة للغاية (*) تتسم بقدرتها على تحمل الطقس على المدى الطويل والمُطوَّرة بتقنية إيه جي سي الخاصة لتحقيق العزل الحراري، مما يسهم ذلك في توفير بيئة مريحة للجمهور في الملعب.

وقد أصدرت شركة إيه جي سي غشاء Fluon (R) ETFE المستخدم في هذا الملعب إصدارًا متكاملًا بدايةً من مرحلة المواد الخام منذ إطلاقه في عام 1976. يتميز غشاء Fluon (R) ETFE بقدرته الفائقة على تحمّل الحرارة والطقس إلى جانب تقنية الشفافية البصرية. ويُستخدم باعتباره إحدى المواد التي تتسم بفعاليتها الفائقة في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الإلكترونيات والطائرات والفضاء والخلايا الشمسية. كما يُستخدم في تشييد الملاعب الرياضية الكبيرة والصوبات الزراعية ذات الهياكل الغشائية. تعمل مجموعة إيه جي سي، التي تخضع لسياسة إدارتها “إيه جي سي بلس” ، على إنشاء منتجات تُضفي “ميزة” من خلال توفير “السلامة والأمن والراحة” للمجتمع و”قيمة ووظائف جديدة” للعملاء.

ملاحظة:

(*) طباعة حبر عاكسة للغاية: تقنية الحبر المستخدمة في هذه الطباعة التي طورتها شركة إيه جي سي حاصلة على براءة اختراع في الولايات المتحدة.

المرجع

-لمحة عامة على ملعب صوفي

الموقع: إنجلوود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

تاريخ بدء التشييد: 17 نوفمبر 2016

تاريخ الانتهاء من التشييد: 8 سبتمبر 2020

التصميم: شركة إتش كيه إس (HKS, Inc.)

التصميم الإنشائي: شركة والتر بي مور للمهندسين والاستشاريين (Walter P Moore Engineers and Consultants)

مدير المشروع: ليجندز جلوبال بلانينج (Legends Global Planning)

المقاول العام: تيرنر / هانت جي في (Turner/Hunt JV)

تكلفة البناء: 5-6 مليار دولار أمريكي (تقديريًا، بما في ذلك تكاليف التطوير)

السعة: 70,240 (ويمكن توسيعها حتى 100,240 للأحداث الكبيرة)

الموقع الإلكتروني لملعب صوفي: https://www.sofistadium.com/