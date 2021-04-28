‫استخدام الأمن الجماهيري المصدر يرتفع بنسبة 73 بالمئة مع ارتفاع تباطؤ الأعمال التجارية إلى مستويات عالية

تجاوز تعطل الأعمال اختراقات أنظمة الكمبيوتر للمؤسسات لتصبح الاختراقات مصدر القلق رقم 1 لمحترفي الأمن حيث ارتفعت تقارير الجرائم الإلكترونية بنسبة 69 في المئة العام الماضي. نتيجة لذلك، يتجه هؤلاء إلى اختبار الأمن الجماهيري المصدر لتعزيز الدفاعات الرقمية، وفقًا لإشارات في تقرير الأمن 2021.

ريدوود سيتي، كاليفورنيا, 28 نيسان/أبريل 2021 / PRNewswire / – صنف المتخصصون في مجال الأمن تباطؤ العمل باعتباره مصدر قلقهم الأكثر إلحاحًا خلال العام الماضي – قبل الاختراقات الأمنية أو التهديدات الداخلية – حيث سارعت الشركات في جميع أنحاء العالم لاستيعاب الطلب غير المسبوق على الأجهزة الافتراضية للعمل من المنزل.

كان الضغط على فرق الأمن لضمان سلامة المنصات البعيدة الجديدة والموسعة وأدوات الإنتاجية المتصلة بالإنترنت واضحًا في الردود على تقرير إشارات في تقرير الأمن 2021 (أنقر هنا للاطلاع على كامل التقرير)، الذي قاس المشاعر من أكثر من 600 مهني أمني ساعدوا في توجيه مؤسساتهم خلال فترة الفوضى هذه.

كما كشف التقرير الذي قاس أداء فرق الأمن في الأشهر التي سبقت الوباء حتى بداية العام 2021 أن المؤسسات تعتمد بشكل أكبر على اختبار الأمن الجماهيري المصدر لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

منحت حلول الأمن الجماهيرية المصدر للمؤسسات القدرة على توسيع نطاق العمليات الأمنية من خلال الاختبار عند الطلب بإيقاع مستمر. استخدمت 73 بالمئة من الشركات اختبارات الأمن الجماهيري المصدر في العام 2021، ارتفاعًا من 61 بالمئة في العام 2020.

علاوة على ذلك، كشف التقرير أن فرق الأمن استجابت للهجمات المتزايدة من خلال توسيع الاختبار – تقول 87 في المئة من الشركات الآن إنها تختبر كل أصل رقمي، ارتفاعًا من 82 في المئة في أوائل العام 2020، وفقًا للاستطلاع الذي أجري لحساب سايناك , شركة سايناك، المنصة الرئيسية للأمن الجماهيري المصدر للحصول على خبرة أمنية عند الطلب.

“لقد قلب الوباء الأمن رأسًا على عقب. وفجأة، كنا جميعًا نواجه أسطح هجوم موسعة بشكل كبير. وهذا يعني أن فرق الأمن بحاجة إلى أن تكون مبدعة وذكية وتبحث عن حلول مبتكرة وسريعة الاستجابة مثل الأمن عند الطلب وتزويدها بمصادر خارجية لمنحها إمكانية الوصول إلى أكثر الباحثين موثوقية في مجال الأمن لاختبار أصولهم من منظور عدائي”، كما قال جاي كابلان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سايناك.

وقال كابلان: “هذا هو نوع الأمن الاستباقي الذي أدى إلى نتائج جيدة وساعد المؤسسات على البقاء متقدمة على التهديد طوال فترة الوباء”.

من بين النتائج الرئيسية لـ تقرير إشارات في الأمن ما يلي:

ذكر المستجيبون سهولة الاختبار والنتائج عالية الجودة وقابلية التوسع الاستثنائية باعتبارها الفوائد الأساسية لحلول الأمن الجماهيرية المصدر.

أراد 57 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع مزيدًا من الاستثمار في الأمن الهجومي.

لا يزال نقص الموظفين المهرة في مجال الأمن السيبراني يضر بقدرة الشركات على اختبار التطبيقات. وأشار ثلث المستطلعين – 33 في المئة – إلى أن السبب الرئيسي وراء عدم قيام شركتهم باختبار المزيد من الطلبات هو افتقارهم إلى موظفي الأمن، وهي نفس النسبة في العام السابق.

يبدو أن معظم فرق الأمن قد بدأت تتقدم على التهديدات بعد عام تطلب إبداعًا وتفكيرًا جديدًا لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء. وقال ما يقرب من 70 في المئة من المتخصصين في مجال الأمن إن مؤسساتهم كانت أكثر أمانًا من العام السابق.

لعب الأمن الجماهيري المصدر أيضًا دورًا مهمًا في مساعدة المؤسسات على الدفاع ضد زيادة بنسبة 69 في المئة في تقارير الجرائم الإلكترونية خلال العام 2020. وفقا لتقرير أف بي آي عن جرائم الإنترنت للعام 2020 ، ارتفعت الهجمات الإلكترونية بسبب التحولات المفاجئة في العمل عن بُعد، مما أعطى المتسللين فرصًا جديدة للهجوم عندما كانت المؤسسات في وضع أمني هو الأخطر لها.

وكشف تقرير إشارات في الأمن عن فرص لتعزيز الأمن أيضًا، بدءًا من الاتصالات بين المديرين التنفيذيين وفرق الأمن. قال 18 في المئة فقط من المحللين إن المسؤولين التنفيذيين في الشركات يعتبرون الأمن مهمًا. ومع ذلك، قال أكثر من ثلاثة أرباع المديرين التنفيذيين إنهم حافظوا على التزام كبير بالأمن.

تم إجراء الجزء الأولي من الاستطلاع في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير 2020، وتم تنفيذ النسخة الثانية من كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى كانون الثاني/يناير 2021. وكان نصف المشاركين في مناصب المدير أو المسؤول الإداري في شركاتهم، بينما شغل 32 بالمئة مناصب المديرين التنفيذيين أو نواب الرئيس. يعمل أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (76 بالمئة) في شركات تضم ما بين 500 و 1000 موظف. نصف المستجيبين (51 بالمئة) يعملون في شركات لديها فرق أمنية مكونة من 25 محللاً أو أكثر.

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نبذة عن شركة سايناك:

سايناك هي منصة الأمن الجماهيري المصدر الأولى للحصول على الخبرة الأمنية عند الطلب. يدعم اختبار الاختراق القائم على التعهيد الجماعي نخبة من المتسللين الأخلاقيين الأكثر مهارة وموثوقية في العالم، كما يتم تعزيز الاختبار بواسطة تقنية تدعم الذكاء الاصطناعي في سبيل منح العملاء أفضل مزيج من الذكاء البشري والذكاء الآلي. يقع المقر الرئيسي للشركة في سيليكون فالي، ولها مكاتب إقليمية على مستوى العالم. وتعمل الشركة على توفير أوجه الحماية اللازمة للبنوك العالمية الرائدة والوكالات الفيدرالية والأصول السرية لوزارة الدفاع وأكثر من 6 تريليون دولار من عائدات الشركات المدرجة بقائمة فورتشن 500 وغلوبال 2000. وإذ هي إحدى شركات CNBC Disruptor 50، تأسست شركة سايناك في عام 2013 على يد خبيري الأمن السابقين في وكالة الأمن القومي، وهما جاي كابلان، الرئيس التنفيذي، والدكتور مارك كوهر، رئيس المسؤولين في مجال التكنولوجيا.

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