‫ارتفاع تصنيف الجامعات الرائدة في المنطقة العربية في آخر إصدار من QS World University Rankings (تصنيف QS العالمي للجامعات) 2020

تضم المنطقة العربية، وفي صدارتها المملكة العربية السعودية، اثنتين من أفضل 200 جامعة في العالم للمرة الأولى، وذلك وفق الشريحة الأخيرة من التصنيف العالمي الأوسع للجامعات.وتشهد النسخة السادسة عشرة من QS World University Rankings ( تصنيف QA العالمي للجامعات)، التي تُنشَر اليوم، تصنيف تسعة وثلاثين جامعة من عشرة أماكن بالشرق الأوسط. وتشهد تصنيفات جامعات المنطقة استقرارًا إلى حد كبير، حيث حسّنت 11 جامعة من أصل 37 مركزها، وتراجعت 11 جامعة، ودخلت ثلاث جامعات جديدة التصنيف.

ويقدم التصنيف الذي تُعده شركة استشارات التعليم العالي العالمية QS Quacquarelli Symonds تصنيفًا لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم. حصل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على المرتبة الأولى عالميًا للعام الثامن على التوالي،وأصبحت جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية الجامعة الأولى في المنطقة، حيث صعدت من المركز 231 إلى المركز 186 مكرر وتفوقت على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وهذه هي المرة الأولى منذ ست سنوات التي لا تحتل فيها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الأول على مستوى السعودية، إلا أن ارتفاع تصنيف جامعة الملك عبد العزيز يعني استمرار سيطرة المملكة العربية السعودية على المركز الأول في المنطقة.

QS World University Rankings (تصنيف QS العالمي للجامعات) 2020: الجامعات العربية في قائمة أفضل 500 جامعة 2020 2019 اسم المؤسسة اسم المؤسسة المكان 186= 231= King Abdul Aziz University جامعة الملك عبد العزيز Saudi Arabia 200= 189 King Fahd University of Petroleum & Minerals جامعة الملك فهد للبترول والمعادن Saudi Arabia 244 237= American University of Beirut الجامعة الأمريكية في بيروت Lebanon 268= 315= Khalifa University جامعة خليفة United Arab Emirates 276 332= Qatar University جامعة قطر Qatar 281= 256 King Saud University جامعة الملك سعود Saudi Arabia 329= 350 United Arab Emirates University جامعة الإمارات العربية المتحدة United Arab Emirates 371 376= American University of Sharjah الجامعة الأمريكية بالشارقة United Arab Emirates 379= 450= Sultan Qaboos University جامعة السلطان قابوس Oman 395= 420= The American University in Cairo الجامعة الأمريكية في القاهرة Egypt 501-510 448= King Khalid University جامعة الملك خالد Saudi Arabia 501-510 541-550 Umm Al-Qura University جامعة أم القرى Saudi Arabia 521-530 521-530 Cairo University جامعة القاهرة Egypt 541-550 581-590 Imam Abdulrahman Bin Faisal University جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل Saudi Arabia 561-570 500= Université Saint-Joseph de Beyrouth جامعة القديس يوسف في بيروت Lebanon 581-590 601-650 Lebanese American University الجامعة اللبنانية الأمريكية Lebanon 581-590 591-600 University of Balamand جامعة البلمند Lebanon 601-650 561-570 American University in Dubai الجامعة الأمريكية في دبي United Arab Emirates 601-650 651-700 Holy Spirit University of Kaslik جامعة الروح القدس الكسليك Lebanon 601-650 601-650 University of Jordan الجامعة الأردنية Jordan 651-700 651-700 Jordan University of Science and Technology جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا Jordan 651-700 651-700 University of Sharjah جامعة الشارقة United Arab Emirates 651-700 701-750 Zayed University جامعة زايد United Arab Emirates 701-750 701-750 Abu Dhabi University جامعة أبو ظبي United Arab Emirates 701-750 651-700 University of Baghdad جامعة بغداد Iraq 751-800 801-1000 Ajman University جامعة عجمان United Arab Emirates 801-1000 701-750 Ain Shams University جامعة عين شمس Egypt 801-1000 801-1000 Alexandria University جامعة الإسكندرية Egypt 801-1000 801-1000 Assiut University جامعة أسيوط Egypt 801-1000 Beirut Arab University جامعة بيروت العربية Lebanon 801-1000 751-800 German Jordanian University الجامعة الالمانية الاردنية Jordan 801-1000 801-1000 King Faisal University جامعة الملك فيصل Saudi Arabia 801-1000 801-1000 Kuwait University جامعة الكويت Kuwait 801-1000 801-1000 Mustansiriyah University الجامعة المستنصرية Iraq 801-1000 Notre Dame University-Louaize جامعة سيدة اللويزة Lebanon 801-1000 Princess Sumaya University for Technology جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا Jordan 801-1000 701-750 University of Kufa جامعة الكوفة Iraq

معلومات أساسية – المنطقة العربية

جامعة قطر تحلّ ضمن أفضل 300 جامعة لأول مرة. تصنيفها الآن 276.

الإمارات العربية المتحدة هي البلد الأكثر تمثيلاً في الجدول، حيث لها 8 جامعات من أصل 37 جامعة من المنطقة.

لدى كل من لبنان والسعودية سبع جامعات داخل التصنيف؛

تراجع تصنيف الجامعة الأولى في لبنان، الجامعة الأمريكية في بيروت، من المستوى 237 إلى 244، وذلك بسبب تراجع أدائها البحثي وتصنيفها بين جهات العمل حسب المسح الذي أجرته QS؛

أفضل جامعات الإمارات العربية المتحدة هي جامعة خليفة التي حلّت أيضًا ضمن أفضل 300 جامعة للمرة الأولى. تصنيفها الآن 268.

الجامعات الإماراتية تستمر في التقدم، مع تحسن تصنيف خمس من جامعاتها الثمانية، وتراجع واحدة فقط، وقد استفادت من ردود الفعل الإيجابية المتزايدة من 94 ألف أكاديمي شملهم استطلاع QS: الجامعات الثمانية كلها تحسنت نقاطها على مؤشر السمعة الأكاديمية QS؛

البلد الأفضل أداءً في المنطقة في مجال تأثير الأبحاث هو السعودية، حيث تمتلك ثلاثة من أفضل 10 جامعات؛

لم تنتج أي من الجامعات في المنطقة العربية أكثر من 25 ألف ورقة بحثية في فترة الخمس سنوات التي تستخدمها QS لإجراء التحليل؛

فيما يتعلق بتقدير جهة العمل، يتم توزيع التميز بالتساوي على مستوى المنطقة. أفضل خمس جامعات في المنطقة العربية بحسب مؤشر سمعة جهة العمل من QS تقع في خمسة أماكن مختلفة. الجامعة الأفضل إقليميًا في معدل التوظيف هي

الجامعة الأمريكية في بيروت.

صرِّح “بن سوتر”، مدير الأبحاث في QS: قائلاً “بدأت الجامعات في المنطقة العربية في تحقيق إنجازات جديدة في سعيها إلى التميز، حيث وصلت مؤسسات من السعودية والإمارات وعُمان إلى مستويات قياسية. وينعكس هذا على زيادة حجم الإنتاج البحثي في المنطقة. ويدلل هذا في جزء منه على الاستراتيجيات الواضحة التي تتخذها هيئات حكومية مثل وزارة التعليم في الإمارات العربية المتحدة، التي تجني ثمار جهود مثل إنشاء لجنة وطنية للبحث العلمي، والتي تعمل الآن منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن لتحسين الهياكل المنتجة للمعرفة في الدولة؛ ومحاولاتها الواعية لجذب الباحثين الأجانب الموهوبين. الجامعات السبعة الأعلى نقاطًا على مؤشر نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب كانت جامعات إماراتية.”

المنهجية

تستخدم QS ستة مؤشرات لحساب التصنيف:

السمعة الأكاديمية: استنادًا إلى مشاركة أكثر من 94 ألف أكاديمي في الاستطلاع؛

استنادًا إلى مشاركة أكثر من 94 ألف أكاديمي في الاستطلاع؛ سمعة جهة العمل: استنادًا إلى مشاركة أكثر من 44 ألف جهة عمل في استطلاع حول العلاقة بين المؤسسة وقابلية توظيف الخريجين؛

استنادًا إلى مشاركة أكثر من 44 ألف جهة عمل في استطلاع حول العلاقة بين المؤسسة وقابلية توظيف الخريجين؛ الاستشهادات لكل هيئة تدريس: لقياس الأثر البحثي، يُقسَّم إجمالي عدد الاستشهادات التي حصلت عليها أوراق بحثية من إحدى الجامعات في فترة خمس سنوات على عدد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة؛

لقياس الأثر البحثي، يُقسَّم إجمالي عدد الاستشهادات التي حصلت عليها أوراق بحثية من إحدى الجامعات في فترة خمس سنوات على عدد أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة؛ نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب: مؤشر على القدرة التدريسية. يُقسَّم عدد الطلاب على عدد أعضاء هيئة التدريس، لمنح الطلاب على مستوى العالم مؤشرًا على الحجم المحتمل للفصول الدراسية في المؤسسة التعليمية التي يختارونها؛

مؤشر على القدرة التدريسية. يُقسَّم عدد الطلاب على عدد أعضاء هيئة التدريس، لمنح الطلاب على مستوى العالم مؤشرًا على الحجم المحتمل للفصول الدراسية في المؤسسة التعليمية التي يختارونها؛ نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب: واحد من مقياسي QS لنسبة الحضور الدولي؛ ويقيس نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المحليين في المؤسسة التعليمية؛

واحد من مقياسي QS لنسبة الحضور الدولي؛ ويقيس نسبة أعضاء هيئة التدريس غير المحليين في المؤسسة التعليمية؛ نسبة الطلاب الأجانب: مقياس QS الثاني لنسبة الحضور الدولي؛ ويقيس نسبة الطبلاب غير المحليين في المؤسسة التعليمية. ويشير هذا بدوره إلى قدرة الجامعة على جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.

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